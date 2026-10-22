Հանդիպումից հետո հիասթափված՝ ֆրանսիական արհմիությունները կոչ են անում նոյեմբերի 5-ին գործողություններ սկսել

Կառավարության հետ հանդիպումից հետո միաձայն հիասթափված արհմիությունները կոչ են անում նոյեմբերի 5-ին լայնածավալ մոբիլիզացիայի: CGT-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ է անում աշխատողներին «ընդհանրացնել գործադուլը»:
Չորեքշաբթի օրը Մատինյոնում վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի հետ հանդիպած արհմիութենական առաջնորդները գրեթե երկուսուկես ժամ տևած հանդիպումից հետո հիասթափված են մնացել:
Աշխատանքի ընդհանուր կոնֆեդերացիայի (CGT) ղեկավար Սոֆի Բինեի խոսքով՝ Սեբաստիան Լեկորնյուն չի հայտարարել բազմաթիվ բողոքի ցույցերին արձագանքելու «որևէ միջոցառում»: Նա ափսոսանքով նշել է, որ «մեր պահանջները չեն քննարկվել»:
CGT-ն, որը մասնակցել է հոկտեմբերի 17-ի ցույցերին, որոնք շաբաթավերջին մի քանի քաղաքներում վերածվեցին անկարգությունների և թալանների, շաբաթ օրը կրկին փողոց կհանդես գա «դեղին բաճկոնների» համակարգման կողմից հայտարարված կենսապահովման ծախսերի մոբիլիզացիայի «երկրորդ գործողության» համար:
Արհմիությունների համար կենտրոնական նպատակը մնում է գրեթե բոլորի կողմից նոյեմբերի 5-ին մասնավոր և պետական հատվածի աշխատողների շրջանում մեկնարկած մոբիլիզացիան: «Ժամանակն է մոբիլիզացիան արագացնել. այդ օրվանից գործադուլները պետք է ստանձնեն», – ասաց Սոֆի Բինեն։
Մինչ այդ, Ֆրանսիայի աշխատանքի դեմոկրատական կոնֆեդերացիայի (CFDT, երկրի ամենամեծ արհմիությունը) գլխավոր քարտուղար Մերիլիզ Լեոնը ակնկալում է «սոցիալական արձագանքներ» աշխատողների սպասումներին։
Քրիստոնյա աշխատողների ֆրանսիական կոնֆեդերացիայի (CFTC) նախագահ Սիրիլ Շաբանիեի խոսքով, կառավարությունը, այնուամենայնիվ, «բացել է դուռը» նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման վերաբերյալ «քննարկման» համար: Այս հարցի վերաբերյալ վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն կոչ է արել «արագ շարժվել»։
Մատիգնոնում արհմիությունները նաև ափսոսանք են հայտնել, որ միջնակարգ դպրոցների և ուսանողական կազմակերպությունները չեն հրավիրվել հանդիպմանը։
Երկուշաբթի օրը նրանց կրկին կընդունի կրթության նախարարը: Էդուարդ Ժեֆրեյը խոստացել է նախնական միջոցառումներ ձեռնարկել կառավարության կողմից ստեղծված հարթակում արտահայտված պահանջներին արձագանքելու համար։ Միջնակարգ դպրոցի աշակերտները մի քանի շաբաթ է՝ համալսարանական ուսանողների աջակցությամբ մոբիլիզացվել են՝ պահանջելով կրթության համար ավելի շատ ռեսուրսներ, դպրոցական շենքերի վիճակի բարելավում, բացակա ուսուցիչների փոխարինում և Parcoursup հարթակի չեղարկում, որը կարգավորում է բարձրագույն կրթության հասանելիությունը և համարվում է խորապես թերի։
Մերձավոր Արևելքի շրջագայության ժամանակ Էմանուել Մակրոնը կոչ է անում «հաստատակամության»։
Քաթարից ելույթ ունենալով՝ Էմանուել Մակրոնը կոչ արեց «հաստատակամության» բռնության համար պատասխանատուների նկատմամբ և հինգշաբթի օրը հանդիպում հրավիրեց հետախուզական ծառայությունների հետ՝ հոկտեմբերի 17-ի ձախողումները քննելու համար։ Նախագահը, սակայն, որևէ հայտարարություն չարեց ցուցարարների կողմից բարձրացված բազմաթիվ պահանջների վերաբերյալ, այդ թվում՝ դպրոցների և համալսարանների գնողունակության կամ ֆինանսավորման վերաբերյալ։
Էմանուել Մակրոնը, որն այնուհետև մեկնեց Սաուդյան Արաբիա, որտեղ նրան ընդունեց թագաժառանգ և փաստացի կառավարիչ Մուհամմեդ բին Սալմանը, ասաց, որ ֆրանսիացիները «արդար վարձատրություն» կստանան այս շրջագայությունից, մասնավորապես՝ դիզելային վառելիքի գների հարցում։
Չորեքշաբթի օրը տարբեր սպեկտրներից մի քանի քաղաքական գործիչներ կրկին դատապարտեցին այն, ինչը նրանք համարում են իշխանության գլուխ գտնվողների ձախողում։ «Հորիզոններ» կուսակցության նախագահի թեկնածու Էդուար Ֆիլիպը քննադատել է Էմանուել Մակրոնի որոշումը՝ շարունակել իր այցը Պարսից ծոց: Իր հերթին, նախկին ղեկավար Ֆրանսուա Օլանդը քննադատել է իր թույլ համարած կառավարությանը: Նախագահական ընտրություններում «Ազգային միավորման» թեկնածու Մարին Լը Պենը թիրախավորել է այն, ինչն անվանել է «նվազող ուժ»:
Մի քանի պարետային ժամեր երկարաձգվել են
Փարիզում ոստիկանության պրեֆեկտուրան նոր պարետային ժամ է սահմանել որոշ տարածքներում՝ չորեքշաբթիից հինգշաբթի գիշերը:
Հրամանագրերը «արգելում են մեծահասակների և անչափահասների ներկայությունը Հանրապետության հրապարակի և Լե Օլ շրջանի շրջակայքում այսօր ժամը 23:00-ից մինչև վաղը ժամը 06:00-ն», – X-ին հայտնել է ոստիկանության պրեֆեկտուրան:
Լիոնում Ռոնի պրեֆեկտուրան որոշել է երկարաձգել պարետային ժամը և հավաքների արգելքը՝ երկարաձգելով Լիոնում նախորդ երկու գիշերներին գործող միջոցառումները: Պարետային ժամը գործում է ժամը 23:00-ից մինչև 06:00-ն՝ երկու ժամ ուշ, քան նախորդները, որոնք սկսվել էին ժամը 21:00-ին:
Մոտ 2500 մարդ ձերբակալված է, իսկ 174-ը՝ կալանավորված
Մարսել կատարած այցի ժամանակ, որտեղ շաբաթավերջին տեղի ունեցան բռնի բախումներ, և քաղաքապետարանը վանդալիզմի ենթարկվեց, արդարադատության նախարար Ժերալ Դարմանենը հայտնեց, որ հոկտեմբերի 17-ի զորահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած բռնություններից և բազմաթիվ խանութների թալանից հետո ոստիկանական ձերբակալության է ենթարկվել 2500 մարդ։
Նրանցից 917-ը ներկայացվել են դատախազությանը՝ մեղադրանքներով, որոնք պետք է անհապաղ դատվեն։ Նախարարը, որը խոստացավ, որ արդարադատությունը կլինի անսասան, ասաց, որ այս թիվը կրկնապատկվել կամ նույնիսկ եռապատկվել է։
Փարիզում՝ մայրաքաղաքում տեղի ունեցած բռնություններից և թալանից հետո կալանավորված 557 անձանցից 300-ը չորեքշաբթի օրը՝ կեսօրին, կանգնել են դատավորի առջև։ Երեքշաբթի երեկոյան Փարիզի դատախազ Լոր Բեկյուն հայտարարեց, որ ձերբակալվածներից ոչ ոք չի նշել «որևէ քաղաքական բնույթի» դրդապատճառ, թեև կառավարությունը բռնությունների հիմնական կազմակերպիչ է համարում «ծայրահեղ ձախերին»։
Արդեն մի քանի շաբաթ է՝ քննարկման առարկա է դարձել նաև հասարակական կարգի պահպանման ռազմավարությունը։ Երեքշաբթի օրը Իրավունքների պաշտպանը հայտնեց, որ ավագ դպրոցի աշակերտների շարժման մեկնարկից ի վեր ստացել է 46 բողոք, որոնցից ավելի քան տասը վերաբերում են հանգստյան օրերին տեղի ունեցած միջադեպերին։ Միաժամանակ, ոստիկանության ներքին գործերի վարչությանը (IGPN) հանձնարարվել է անցկացնել առնվազն վեց հետաքննություն՝ կապված այդ երկու օրվա իրադարձությունների հետ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ստուգում է՝ արդյոք Booking.com-ը բավարար միջոցներ ձեռնարկո՞ւմ է կեղծ հայտարարությունների և ֆիշինգային խարդախությունների դեմ պայքարելու համար
Լիտվայում հայտնաբերվել է սինթետիկ թմրամիջոցների խոշոր լաբորատորիա, որը ղեկավարել է Նիդերլանդների քաղաքացի
Զանգվածային գրոհ Մոսկվայի և մարզի ուղղությամբ