Էստոնիան մերժում է Բեռլինի դիրքորոշումը՝ կապված ԵՄ բյուջեի կրճատումների հետ

Էստոնիայի ֆինանսների նախարարը Rapporteur-ին հայտնել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց տնտեսությունների չափերի համեմատ ավելի մեծ աջակցություն են ցուցաբերում Կիևին, քան Գերմանիան
Էստոնիան քննադատել է Գերմանիայի նախաձեռնած փորձերը՝ ԵՄ բյուջեի շուրջ բանակցությունները կապելու Ուկրաինայի ֆինանսավորման հետ՝ նշելով, որ Բալթյան երկիրը, իր ՀՆԱ-ի համեմատ, ավելի շատ միջոցներ է տրամադրել Կիևին, քան Բեռլինը։
Գերմանիան՝ «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի» (MFF) ամենախոշոր դոնորը և ԵՄ-ում Ուկրաինայի ռազմական ջանքերին ամենաշատ դրամական միջոցներ տրամադրող երկիրը, 2028-2034 թթ․ բյուջեի զգալի կրճատումների իր պահանջը հիմնավորում է Կիևին ցուցաբերած հաստատուն աջակցությամբ։
Սակայն Էստոնիայի ֆինանսների նախարար Յուրգեն Լիգին Rapporteur-ին հայտնել է, որ Հյուսիսային և Բալթյան երկրները, այդ թվում՝ Էստոնիան, իրենց տնտեսությունների չափերի համեմատ զգալիորեն ավելի մեծ աջակցություն են ցուցաբերում Ուկրաինային։
«Ուկրաինային տրամադրվող աջակցության մեկ երրորդը գալիս է Հյուսիսային և Բալթյան երկրներից», – երկուշաբթի օրը Rapporteur-ին ասել է Լիգին՝ հավելելով, որ Գերմանիայի և Նիդերլանդների (որը պաշտպանում է Բեռլինի փաստարկը) տրամադրած օգնությունը, այնուամենայնիվ, «շատ կարևոր է»։
«Բայց եթե խոսենք թվերի և ՀՆԱ-ի մասին, ապա Բալթյան երկրներն ու Դանիան շատ ավելի մեծ ներդրում են ունենում», – ավելացրել է նա։ «Նրանք, ովքեր ամենաբարձրն են խոսում, պարտադիր չէ, որ ամենաշատն են տրամադրում»։
Ըստ գերմանական «Քիլի ինստիտուտ» (Kiel Institute) վերլուծական կենտրոնի տվյալների՝ 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր Գերմանիան Ուկրաինային տրամադրել է մոտ 31 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցություն։ Սա ամենամեծ ցուցանիշն է ԵՄ-ում և երկրորդը՝ աշխարհում (ԱՄՆ-ից հետո)։
Սակայն, եթե դիտարկենք տարեկան ՀՆԱ-ի նկատմամբ ունեցած մասնաբաժինը, ապա Գերմանիան ԵՄ-ի անդամ երկրների շարքում Կիևին աջակցողների ցանկում զբաղեցնում է Լիգիի մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Ֆրիդրիխ Մերցը նամակ ուղարկեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտային՝ մտահոգություն հայտնելով, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող ԵՄ աջակցությունը «բաշխվում է անհավասարաչափ, և դրա հիմնական բեռը կրում են ընդամենը մի քանի անդամ պետություններ»։
Մերցը նաև սպառնաց վետո դնել բյուջետային համաձայնագրի վրա, եթե ԵՄ «բոլոր» երկրները «արդարացի ներդրում չունենան» Ուկրաինայի՝ հաջորդ տարվա 70 միլիարդ եվրո կազմող բյուջետային դեֆիցիտի ծածկման գործում (որի երկու երրորդը լրացնելու պարտավորություն է ստանձնել ԵՄ-ն)։
Լիգին, ով 2014–2020 թթ. բյուջետային բանակցությունների ժամանակ զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, նշեց, որ ԵՄ մակարդակով նոր հարկերը (որոնց միջոցով Կոշտան հույս ունի հասնել համաձայնության այս տարի) կարող են «ռեգրեսիվ» բնույթ կրել, եթե դրանք անարդարացիորեն ծանրացնեն այն երկրների վիճակը, որոնք ԵՄ բյուջեից ավելի շատ միջոցներ են ստանում, քան վճարում (ինչպիսին Էստոնիան է)։
Նրա խոսքով՝ այսպես կոչված «սեփական ռեսուրսները» պետք է «ուղղակիորեն կապված լինեն հարստության չափաբաժնի հետ»։ Նա հավելեց, որ համախառն ազգային եկամտի վրա հիմնված հաշվարկներն «ամենաարդարացին են»։
Բաց մի թողեք
Պաշտպանական ոլորտի ստարտափներին անհրաժեշտ է ավելի արագ հասանելիություն փորձարկումների և գնումների գործընթացներին
Ֆրանսիան մեղադրում է Իրանին սուպերմարկետների սառնարանների վրա կիբերհարձակումների համար
Շվեդական Svekon-ը քաղաքացիական արդյունաբերությունը վերածում է պաշտպանական ներուժի