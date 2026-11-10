Շվեդական անօդաչու թռչող սարքեր (ԱԹՍ) արտադրող ընկերությունը նշում է, որ պաշտպանական ոլորտի ստարտափներին անհրաժեշտ է ավելի արագ հասանելիություն փորձարկումների և գնումների գործընթացներին։
ՍՏՈԿՀՈԼՄ – Եվրոպայում պաշտպանական կարողությունների ընդլայնումը պահանջում է նոր հավասարակշռություն խոշոր պաշտպանական ընկերությունների, ստարտափների, գնումներ իրականացնող գործակալությունների և զինված ուժերի միջև։ Այս մասին հայտարարում է շվեդական Nordic Air Defence ընկերությունը՝ ներկայացնելով իր ցածր գնով, մոդուլային կառուցվածք ունեցող ԱԹՍ-ները որպես այս փոփոխության մի մաս։
Ընկերությունը, որը 2023 թվականին հիմնադրել է ձեռնարկատեր Կարլ Ռոսանդերը՝ Ռուսաստանի դեմ պայքարում Ուկրաինային աջակցելու նպատակով, մշակում է ինքնավար որսացող (interceptor) ԱԹՍ-ներ։ Դրանք նախատեսված են հակազդելու էժան, զանգվածային արտադրության անօդաչու սարքերի աճող սպառնալիքին, հատկապես նրանց, որոնք Ռուսաստանն օգտագործում է Ուկրաինայում։
Ընկերության մոտեցումը հիմնված է ծախսերի նվազեցման վրա՝ կոմերցիոն նշանակության բաղադրիչների, մոդուլային կառուցվածքի և հիմնականում եվրոպական մատակարարման շղթայի կիրառման միջոցով։
«Մենք փորձում էինք շրջել ծախսային անհամաչափությունը», — ասաց արտադրանքի գծով ղեկավար Նիկոլաս Հյոգաստենը անցյալ շաբաթ ընկերության տարածքներ կատարած այցի ժամանակ։ «Հնարավոր է՝ յուրաքանչյուր առանձին բաղադրիչ ամենաբարձր տեխնիկական բնութագրերով օժտված չէ, բայց դա գիտակցված ընտրություն է։ Դրա շնորհիվ մենք կարող ենք ունենալ տասը միավոր՝ մեկ այնպիսի միավորի փոխարեն, որը կառուցված է բացառապես հատուկ պաշտպանական նշանակության բաղադրիչներից»։
Ընկերությունը ի սկզբանե իր ռազմավարության մեջ ներառել է մատակարարման շղթայի անվտանգության ապահովումը։ Այն խուսափում է չինական արտադրության կարևորագույն բաղադրիչների օգտագործումից՝ նախապատվությունը տալով եվրոպական մատակարարներին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրներին։ Ընկերությունը նաև պաշարներ է կուտակում որոշ բաղադրիչներից՝ դրանց սպառումը կանխելու համար։
Բացի այդ, մոդուլային մոտեցումը նպատակ ունի Երկրները դեռևս կարիք կունենան խոշոր և թանկարժեք համակարգերի, սակայն նրանց գնալով ավելի շատ են անհրաժեշտ նաև ավելի փոքր, նորարարական լուծումներ, որոնք ավելի էժան են, արագ են արտադրվում և կարող են օգնել պաշտպանել այդ խոշոր սպառազինական համակարգերը՝ ավելի ցածր ծախսերով։ Կառավարություններին նաև անհրաժեշտ են փորձարկման և գնումների ավելի արագ ընթացակարգեր։
Բիլստրյոմը նշեց, որ նպատակն է հնարավորություն տալ զինված ուժերին՝ «ընդունել նախագծեր, իրականացնել գնահատում և թույլ տալ փորձարկումներ անցկացնել իրատեսական պայմաններում»։
«Եթե հնարավոր լինի դա անել և գտնել ճիշտ հավասարակշռությունը գնումներ իրականացնող գործակալության, զինված ուժերի և արդյունաբերության միջև, ապա վստահ եմ, որ մենք կկարողանանք առաջ շարժվել, և ավելի շատ սկսնակ ընկերություններ կաճեն՝ վերածվելով խոշոր ձեռնարկությունների», – հավելեց նա։
Լավ նորությունն այն է, ասում է Բիլստրյոմը (ով որպես դիվանագետ մասնակցել է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության շուրջ բանակցություններին), որ երկրի գնումների գործակալությունը գնալով ավելի ակտիվ է համագործակցում փոքր ընկերությունների հետ։
Ավելի արագ առաջ շարժվելու խոչընդոտները
Սակայն դեռևս կան մի շարք մարտահրավերներ։ Առաջինը փորձարկումներն են։ «Nordic Air Defence»-ն այժմ իր փորձարկումների մեծ մասն անցկացնում է վարձակալված տարածքներում, սակայն մարտական կրակով փորձարկումների համար նրանց անհրաժեշտ են պետական օբյեկտներ և լրացուցիչ թույլտվություններ։
Հոգաստենի խոսքով՝ դրանք ստանալը կարող է տևել մինչև վեց ամիս։
«Սա այն աշխատանքային ռեժիմը չէ, որ մեզ անհրաժեշտ է։ Մեզ պետք է հնարավորություն ունենալ փորձարկումներ անցկացնել, ըստ էության, յուրաքանչյուր վեց շաբաթը մեկ», – նշեց նա։
Ընկերությունն արդեն իրականացրել է պայթյունային փորձարկումներ Շվեդիայի սահմաններից դուրս։
Ընկերությունը հրավիրվել է Մերձավոր Արևելքում փորձարկումներ անցկացնելու, սակայն սպասում է, որ իշխանությունները տրամադրեն անհրաժեշտ թույլտվությունները։
Ընկերության հաջորդ քայլը արտադրության ծավալների մեծացումն է։ Այն ավարտական փուլում է գտնվում իր գլխամասային գրասենյակի մոտակայքում գտնվող գործարանի պատրաստման աշխատանքներում․ ակնկալվում է, որ մարտից այնտեղ կսկսվի մինչև 1000 անօդաչու թռչող սարքի արտադրությունը։
Բաց մի թողեք
Էստոնիան մերժում է Բեռլինի դիրքորոշումը՝ կապված ԵՄ բյուջեի կրճատումների հետ
Ֆրանսիան մեղադրում է Իրանին սուպերմարկետների սառնարանների վրա կիբերհարձակումների համար
Շվեդական Svekon-ը քաղաքացիական արդյունաբերությունը վերածում է պաշտպանական ներուժի