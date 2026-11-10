Ինչու է դեմոկրատների միջանկյալ պարտությունը Բըրնհեմի Լեյբորիստական կուսակցությանը նյարդայնացնում

Կապույտ ցունամին կոչ է անում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին կրկնապատկել «փորձելու քաղաքականությունը»։
ԼՈՆԴՈՆ — ԱՄՆ-ում դեմոկրատների հաղթանակները անցյալ շաբաթ կարճատև ոգևորություն առաջացրին Մեծ Բրիտանիայի ձախակողմյան իստեբլիշմենթում, բայց մտահոգված էին, որ միջանկյալ ընտրություններից հետո առաջացած լարվածությունը պարունակում է նաև վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի կառավարության համար նախազգուշացումներ։
Լեյբորիստական կուսակցության ներսում գտնվող անձինք գաղտնի ողջունեցին միջանկյալ արդյունքները՝ մեկնաբանելով արդյունքը որպես Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության դատապարտող դատավճիռ և դեմոկրատների միավորող ռազմավարության հաղթանակ՝ կենտրոնանալով կենսամակարդակի վրա, չնայած իրենց թեկնածուների ցուցակի գաղափարախոսական տարբերություններին։
Սա Բըրնհեմի հետևորդներին զգուշավոր լավատեսություն է թողել նրա՝ որպես վարչապետի մոտեցման նկատմամբ, որը ներառում է ծախսերի իջեցման աստիճանական միջոցառումներ, ինչպիսիք են սննդի սակագների նվազեցումը և էներգիայի վճարներից գումարի զեղչի առաջարկը։
Լեյբորիստական կուսակցության մի պատգամավոր, որը, անկեղծ ասած, անանուն է մնացել այս հոդվածում նշված մյուսների նման, ասել է, որ Նյու Յորքի դեմոկրատ քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի թիմի հետ իրենց սեփական համագործակցությունը հստակեցրել է «փորձելու քաղաքականությունը»։
«Եթե մարդիկ կարծում են, որ դուք նույնիսկ չեք փորձում, ինչը, ակնհայտորեն, նրանք մտածում էին Թրամփի մասին, ապա դուք պարզապես կզարմանաք», – ասացին նրանք: Փոքր ճշգրտումներ կատարելով, պնդեց պատգամավորը, Բըրնհեմը սկսել է «մշակել հետևողական փաստարկ, որն իրականում այն է, որ ընտրողները պետք է տեսնեն, թե ինչպես եք փորձում կյանքի արժեքի հետ կապված»:
Թեև վարչապետի հիմնական ռազմավարությունն այս կերպ կարծես թե արդարացվում է, նրա կուսակցության անդամները ԱՄՆ-ի քաղաքական դաշտում տեղի ունեցած փոփոխությունների մեջ հստակ նախազգուշացնող ազդանշաններ են տեսնում Մեծ Բրիտանիայի գործող կառավարության համար։ Նրանք մտահոգված են, որ իրենց վարչակազմը, որը հազիվ է դուրս եկել հասարակական կարծիքի հարցումներում արձանագրված ծանր շրջանից, կարող է սխալ դասեր քաղել օվկիանոսից այն կողմ դեմոկրատների տարած հաղթանակից, եթե անտեսի այն խորը դժգոհությունը գործող իշխանության նկատմամբ, որը հենց պայմանավորել էր այդ հաղթանակը։
Մտահոգության պատճառներ
Այն բանից հետո, երբ այս տարվա սկզբին Քիեր Սթարմերին փոխարինեց Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում, Բերնհեմն իր նոր ձևավորված կառավարությունը բնորոշեց որպես «կենսական ծախսերի վրա կենտրոնացած կառավարություն»։
Այնուամենայնիվ, նա քննադատության է ենթարկվել որոշ շրջանակների կողմից. նշվում է, որ անցյալ ամիս ներկայացված բյուջեն, որը վերաբերում է կառավարության գործունեության բոլոր ոլորտներին, զուրկ է իրական հավակնություններից։ Այժմ մեծ ճնշում կա՝ պահանջելով կոնկրետ արդյունքներ ապահովել մինչև համընդհանուր ընտրությունները, որոնք պետք է կայանան մինչև 2029 թվականը։
Քլեր Էյնսլին՝ Սթարմերի նախկին խորհրդականը, ով աշխատում է «Progressive Policy Institute» (Առաջադեմ քաղաքականության ինստիտուտ) վերլուծական կենտրոնում (գործունեություն ծավալելով Ատլանտյան օվկիանոսի երկու ափերին էլ), հայտնել է, որ չնայած Դեմոկրատական կուսակցության հետագա ուղղության շուրջ առկա տարաձայնություններին, «նրանց բոլորին միավորում էր մեկ ընդհանուր բան՝ կենտրոնացումը ծախսերի մատչելիության վրա»։
«Նրանք իրականում կենտրոնացել էին շարքային ամերիկացիների համար ամենակարևոր՝ կենցաղային և տնտեսական խնդիրների վրա, և ակնհայտ է, որ հենց սա է այն ուղին, որը թույլ կտա ամրապնդել դիրքերը և, հուսով ենք, հաղթանակ տանել 2028 թվականին», — ասաց նա։
Էյնսլին առանձնացրեց մի շարք ազդեցիկ դեմոկրատ քաղաքական գործիչների ուշագրավ քայլերը։ Նրանց թվում են Մամդանին, ով Նյու Յորքի բնակիչներին առաջարկել է աջակցություն երեխաների խնամքի հարցում, և Նյու Ջերսիից Միկի Շերիլը, ով կոմունալ վճարների կապակցությամբ «արտակարգ դրություն» է հայտարարել։ Վիրջինիայից Էբիգեյլ Սփանբերգերն էլ իր ուշադրությունը կենտրոնացրել է դեղատոմսով տրվող դեղամիջոցների գների վրա։
«Այստեղ դեռ կան մարդիկ, ովքեր անհանգստացած են և չեն կարող ասել, որ կյանքի ծախսերի բեռը թեթևացել է, — զգուշացրեց Էյնսլին։ — Տոկոսադրույքները բարձրանում են, և մեր ցուցանիշների համակարգում բազմաթիվ նախազգուշացնող ազդանշաններ կան»։
«Future Governance Forum» վերլուծական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ադամ Թերին նույնպես նշեց, որ Բերնհեմի քայլերը՝ ուղղված «փոքր խնդիրների» լուծմանը, խնդրի լուծման մի մասն են կազմում, սակայն նա դեռ չի անդրադարձել «խոշոր կառուցվածքային հարցերին, մասնավորապես՝ ինչո՞ւ է տնտեսությունն այդքան դանդաղ զարգանում»։
Թերիի խոսքով՝ Մեծ Բրիտանիայի խնդիրներին ավելի հիմնարար լուծումներ տալու անհրաժեշտությունն էլ ավելի է մեծացնում Բերնհեմի խոստացած տասնամյա ծրագրի և բրիտանական պետական համակարգի վերափոխմանն ուղղված նրա ընդհանուր ռազմավարության կարևորությունն ու պատասխանատվությունը։
Լեյբորիստական կուսակցության այն նույն պատգամավորը, որը մեջբերվել էր հոդվածի սկզբում, թեև ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Բերնհեմի մինչ այժմ ունեցած ազդեցությունը, նշեց. «Պատահական չէ, որ Բրեքզիթից (Brexit) ի վեր գրեթե բոլոր կառավարությունները ձախողվել են՝ սովորաբար 18 ամսվա ընթացքում, և այստեղ ես նկատի ունեմ նաև Քիր Սթարմերի կառավարությունը։ Ակնհայտ է, որ համակարգային փոփոխություններն անհրաժեշտ են»։
Դեբորա Մեթինսոնը՝ Լեյբորիստական կուսակցության անդամ, Լորդերի պալատի ներկայացուցիչ և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրող մասնագետ, ով աշխատել է թե՛ ԱՄՆ-ում, թե՛ Մեծ Բրիտանիայում, զգուշացրել է առաջադիմականներին չհավատալ, թե Թրամփի ոճի քաղաքականության դարաշրջանն ավարտվել է. «քանի դեռ չեն վերացվել այն գործոնները, որոնք նպաստում են թրամփիզմին, դա տեղի չի ունենա»։
Նա հավելեց, որ ԱՄՆ-ում (ինչպես նաև Գերմանիայում և Ֆրանսիայում) «աշխատավոր մարդիկ զգում են, որ պետության հետ կնքած իրենց «պայմանագիրը» խզվել է»։
«Մեծ Բրիտանիան պետք է շատ ուշադիր լինի. եթե չլուծվեն մարդկանց հիմնարար դժգոհությունների պատճառները, երկիրը կշարունակի մնալ բարդ իրավիճակում», — նշեց Մեթինսոնը։
Բարդ մարտահրավերների առջև
Նույնիսկ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավար կազմում հասկանում են, որ վարչապետը բարդ մարտահրավերների է բախվում, եթե ցանկանում է հակառակ ուղղությամբ շրջել գործող իշխանության դեմ ուղղված այն միտումը, որը դրսևորվեց ԱՄՆ-ում՝ հանրապետականների կրած պարտությունների տեսքով։
Լեյբորիստական կուսակցության բարձրաստիճան օգնականներից մեկը նշեց, որ ԱՄՆ-ի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներն ամրապնդել են դեմոկրատների դիրքերը՝ 2028 թվականին Սպիտակ տան համար պայքարելու նախաշեմին, սակայն այժմ նրանք, Բյուրնհեմի նման, կանգնած են նույն երկընտրանքի առջև՝ ինչպե՞ս իրականացնել խոստացված փոփոխությունները։
Ըստ այդ օգնականի՝ Դաունինգ սթրիթ 10 հասցեում (վարչապետի նստավայրում) գիտակցում են, որ անհրաժեշտ է բարելավել մարդկանց կյանքը, սակայն «շատ դժվար է» գտնել այնպիսի լուծում, որը էական դրական փոփոխություն կբերի՝ առանց ֆինանսական շուկաներում ցնցումներ առաջացնելու։
Բերնհեմն արդեն իսկ շտապել է ուղղակի կապ հաստատել ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած ընտրական փոփոխության և իր երկրի ներքին քաղաքականության միջև։ «Ես չեմ կարող թեթևացնել կյանքի ծախսերի հետ կապված բեռը, քանի դեռ Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունը չի կարգավորվել», — ասել է նա անցյալ շաբաթ՝ միաժամանակ կոչ անելով համաշխարհային առաջնորդներին «միավորվել»՝ պատերազմը դադարեցնելուն ուղղված ջանքերի շուրջ։
Այստեղ ևս վարչապետը, հնարավոր է, փորձարկում է սեփական երկրի՝ դիվանագիտական իրավիճակի վրա ազդելու կարողության սահմանները, մինչդեռ քչերն են ակնկալում միջազգային ավելի հանգիստ իրավիճակ, որի պայմաններում Բերնհեմը կկարողանա իրականում զբաղվել ծախսերի կրճատման խնդրով։
Կառավարության երկու ներկայացուցիչներ հայտնել են, որ Մեծ Բրիտանիան մինչև տարեվերջ շարունակելու է հետևողականորեն իրականացնել «լուռ դիվանագիտություն»՝ ներառյալ բանակցությունները G7-ի և G20-ի գործընկերների հետ, շարունակական շփումները Պարսից ծոցի երկրների՝ իր դաշնակիցների հետ, ինչպես նաև ջանքերը՝ առավելագույնս արդյունավետ օգտագործելու հունվարից մեկնարկող G20-ում Մեծ Բրիտանիայի նախագահությունը։
Սակայն Բերնհեմի կառավարության նախարարներից մեկը կանխատեսել է, որ միջազգային հարաբերությունների, և հատկապես ռազմական գործողությունների հարցում, Թրամփի՝ ընտրություններում տարած ջախջախիչ հաղթանակը «էական ազդեցություն չի ունենա» նրա մոտեցումների վրա։
Լոնդոնում Թրամփի հաջորդ քայլերի վերաբերյալ առկա մտահոգությունները չեն փարատվել նաև Սպիտակ տանը ընտրություններից հետո սկսված նախնական վերադասավորումների ֆոնին։ Նախարարներն ու օգնականները լարվածությամբ հետևում են պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետագա ճակատագրին վերաբերող լուրերին (նրան սովորաբար դիտարկում են որպես Մեծ Բրիտանիայի համար վստահելի գործընկերոջ), իսկ բրիտանացի գործող դիվանագետներից մեկը Սթիվեն Միլլերի նշանակումը Թրամփի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում որակել է որպես «զգուշացնող ազդանշան» (կամ «կարմիր դրոշակ»)։
Վերոնշյալ կուսակցական բարձրաստիճան պաշտոնյան նշել է. «ԱՄՆ-ի հարաբերությունները աշխարհի յուրաքանչյուր երկրի հետ այժմ հայտնվել են անորոշության և անկայունության մի նոր մակարդակում»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան մեղադրում է Իրանին սուպերմարկետների սառնարանների վրա կիբերհարձակումների համար
Իսպանիայի պահպանողականները խոստանում են մեղմել կլիմայական կանոնակարգերը, եթե հաղթեն ընտրություններում
Շվեդական Svekon-ը քաղաքացիական արդյունաբերությունը վերածում է պաշտպանական ներուժի