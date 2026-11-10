Իսպանիայի պահպանողականները խոստանում են մեղմել կլիմայական կանոնակարգերը, եթե հաղթեն ընտրություններում

Մադրիդի՝ որպես ԵՄ-ում կլիմայական օրակարգի ամենաակտիվ ջատագովի դերը կարող է ավարտվել այս ամսվա վերջին կայանալիք արտահերթ ընտրությունների արդյունքում։
ՄԱԴՐԻԴ — Իսպանիայի կենտրոնամետ-աջ «Ժողովրդական կուսակցությունը» (PP) խոստացել է «վերջ դնել կլիմայական նպատակների համար ոչ իրատեսական ժամկետների պարտադրմանը», եթե հաղթի նոյեմբերի 29-ին կայանալիք համապետական ընտրություններում։ Սա զգալի շրջադարձ է Պեդրո Սանչեսի կառավարության՝ «կանաչ» քաղաքականությանն ուղղված կուրսի համեմատ։
«Ժողովրդական կուսակցությունը» (PP), որը համարվում է ընտրություններում հաղթելու հիմնական հավակնորդը, նշում է, որ ածխածնազերծումը «Եվրոպայի համար էական նպատակ է»։ Միաժամանակ, ինչպես նշված է կուսակցության ծրագրի՝ էներգետիկային նվիրված բաժնում (որին ծանոթացել է Madrid Playbook-ը), նրանք խոստանում են հանդես գալ հօգտուտ «կարգավորված, իրատեսական և արդար անցման»։
Ծրագրում ասվում է, որ եկել է ժամանակը՝ «առանց դոգմատիզմի վերագնահատելու մաքուր էներգիայի անցման տեմպերը»՝ միաժամանակ ընդունելով, որ ածխածնազերծման ռազմավարության հիմքում ընկած են «բնապահպանական, աշխարհառազմավարական և տնտեսական պատճառներ»։
Սոցիալիստ վարչապետ Պեդրո Սանչեսի օրոք Իսպանիան դարձել է ԵՄ-ում հավակնոտ կլիմայական նպատակների ամենաազդեցիկ ջատագովներից մեկը՝ պաշտպանելով ԵՄ-ի առանցքային քաղաքական նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են արտանետումների առուվաճառքի համակարգը, աղտոտվածության կրճատման թիրախները և բենզինային շարժիչով ավտոմեքենաների փուլային դուրսբերումը։
Սակայն «Ժողովրդական կուսակցության» (PP) ծրագիրը ցույց է տալիս, որ իրավիճակը կփոխվի, եթե ԵՄ-ի չորրորդ խոշոր տնտեսությունն ունենա պահպանողական կառավարություն՝ կուսակցության առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոյոյի գլխավորությամբ։
Հարցումները վկայում են, որ PP-ի և «Vox»-ի՝ ծայրահեղ աջ կուսակցության միջև կոալիցիան կարող է ապահովել հստակ մեծամասնություն։ «Vox»-ը խիստ թշնամական դիրքորոշում ունի կլիմայական քաղաքականության նկատմամբ, իսկ հարցումներում դրա ցուցանիշները բարելավվում են, ինչը կարող է նրան զգալի կշիռ հաղորդել հաջորդ կառավարությունում։
Ֆեյխոյի թիմը կողմ է Իսպանիայի կլիմայական քաղաքականության գնահատմանը և մեղմացմանը՝ ըստ առանձին ոլորտների՝ հաշվի առնելով երեք գործոն. «ի՞նչ է կատարվում աշխարհի մնացած մասում, ի՞նչ տեխնոլոգիաներ են հասանելի ներկայումս, և ինչպիսի՞ փոփոխություններ կան պահանջարկի մեջ»։
«Մենք չենք պարտադրի ավելորդ պարտավորություններ և կվերացնենք այնպիսիները, որոնք վնասում են մրցունակությանը, արդյունաբերությանը կամ զբաղվածությանը», — նշվում է փաստաթղթում։
Ժողովրդական կուսակցությունը (PP) ԵՄ կլիմայական քաղաքականության նկատմամբ ավելի թերահավատ մոտեցում է ցուցաբերում, քան այլ երկրներում գործող իր գործընկեր պահպանողական ուժերի մեծ մասը։ Օրինակ՝ 2025 թվականի նոյեմբերին Եվրախորհրդարանում կուսակցությունը դեմ քվեարկեց 2040 թվականի կլիմայական նպատակին՝ դրանով իսկ տարբերվելով ԵՄ կենտրոնամետ-աջ քաղաքական խմբավորման՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (EPP) դիրքորոշումից։
Ալբերտո Նադալը, ով Ժողովրդական կուսակցության նախորդ կառավարության օրոք զբաղեցնում էր էներգետիկայի և բյուջեի հարցերով պետքարտուղարի պաշտոնը, Ֆեյխոյի թիմում էներգետիկայի ոլորտի գլխավոր դեմքն է և ծրագրային փաստաթղթի՝ էներգետիկային նվիրված բաժնի հեղինակը։ Կուսակցության ներկայացուցչի խոսքով՝ նա նաև հաշվի է առել փորձագետների կողմից ներկայացված առաջարկությունները։
Մարտին RNE հանրային հեռարձակողին տված հարցազրույցում Նադալը քննադատել է ԵՄ ածխածնազերծման (դեկարբոնացման) ռազմավարությունը՝ որակելով այն որպես «գրեթե թալիբանական կամ արմատական»։ ElEconomista-ին տված վերջին հարցազրույցում Նադալը, ով դիտարկվում է որպես ապագա պահպանողական կառավարության հնարավոր նախարարներից մեկը, կենտրոնացել է էներգիայի գների և արդյունաբերության վրա՝ առանց անդրադառնալու կլիմայական հարցերին կամ ածխածնազերծմանը։
Միջուկային էներգետիկա և տվյալների կենտրոններ
Ծրագրային փաստաթուղթը նաև առաջարկում է երկարաձգել հինգ ատոմակայանների շահագործման ժամկետները՝ «Միջուկային անվտանգության խորհրդի հաստատմամբ»։
Այն նաև նախատեսում է մոտեցման փոփոխություն տվյալների կենտրոնների (data centers) վերաբերյալ, եթե իշխանության գա Ժողովրդական կուսակցությունը՝ խոստանալով 18 ամ Փաստաթղթում անդրադարձ է կատարվել նաև 2025 թվականին տեղի ունեցած համազգային էլեկտրաէներգետիկական խափանման բարդ խնդրին, և պարտավորություն է ստանձնվել՝ պաշտոնավարման առաջին վեց ամիսների ընթացքում թարմացնել էլեկտրաէներգետիկական համակարգի շահագործման կանոնները։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ժողովրդական կուսակցությունը (PP) համազգային խափանման հետ կապված թափանցիկության պակաս է տեսնում, կուսակցությունը խոստացել է, որ «յուրաքանչյուր լուրջ միջադեպի» վերաբերյալ կկազմվի առանձին զեկույց։
Շրջանաձև տնտեսության վերաբերյալ Պահպանողական կուսակցությունը հայտնում է, որ չի պատրաստվում «սահմանել լրացուցիչ պարտավորություններ, արագացնել ժամկետները կամ վատնել այն ներդրումները, ենթակառուցվածքներն ու կարողությունները, որոնք Իսպանիան արդեն իսկ ունի»։ Այս ձևակերպումը կասկածի տակ է դնում երկրում տարաների վերադարձի համակարգի ներդրումը։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան մեղադրում է Իրանին սուպերմարկետների սառնարանների վրա կիբերհարձակումների համար
Ինչու է դեմոկրատների միջանկյալ պարտությունը Բըրնհեմի Լեյբորիստական կուսակցությանը նյարդայնացնում
Շվեդական Svekon-ը քաղաքացիական արդյունաբերությունը վերածում է պաշտպանական ներուժի