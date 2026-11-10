Իսպանիայի աջ ուժերի վերադարձը կարող է կրկին բորբոքել կատալոնական անջատողականության կրակը

Անկախության շարժումը 2017–2018 թվականներից ի վեր հիմնականում պասիվ վիճակում էր, սակայն կարող է վերակենդանանալ, եթե նոյեմբերի 29-ին կայանալիք ընտրություններում հաղթեն «Ժողովրդական կուսակցությունը» (PP) և «Վոքս» (Vox) կուսակցությունը։
ՄԱԴՐԻԴ — Այս ամիս Իսպանիայում կայանալիք ընտրությունները կարող են հանգեցնել նրան, որ Կատալոնիայի անկախության պայթյունավտանգ հարցը կրկին հայտնվի քաղաքական օրակարգի կենտրոնում։
Այն բանից հետո, երբ 2017–2018 թվականներին Կատալոնիայում ծավալված անջատողական շարժումը Իսպանիան ներքաշեց սահմանադրական ճգնաժամի մեջ, անցել է գրեթե մեկ տասնամյակ։ Այժմ այդ թեման գտնվում է «քնած» վիճակում և գրեթե չի հայտնվում լրատվականների ուշադրության կենտրոնում։
Սակայն իրավիճակը կարող է արագ փոխվել, եթե, ինչպես կանխատեսում են հարցումները, նոյեմբերի 29-ի ընտրություններում իշխանության գան պահպանողական «Ժողովրդական կուսակցությունը» (PP) և ծայրահեղ աջ «Վոքս»-ը։ Նրանց կողմից որդեգրված՝ Իսպանիայի միասնության պահպանման կոշտ դիրքորոշումը կարող է լուրջ հուզումներ առաջացնել 8 միլիոն բնակչություն ունեցող տարածաշրջանում։
«Մենք գիտենք, որ նրանք, անկասկած, կսահմանափակեն մեր ինքնավար լիազորությունները և կոպիտ միջամտություն կունենան կատալոնական հասարակության գործերին», — նշում է Ֆրանսեսկ-Մարկ Ալվարոն՝ «Կատալոնիայի ձախ հանրապետականներ» (ERC) կուսակցությունից Սենատի թեկնածուն։ — «Սա կնշանակի կատալոնական հասարակության վրա բենզին լցնել»։
Անկախության կողմնակից «Ժունց» (Junts) կուսակցությունից պատգամավոր Միրիամ Նոգերասը հայտարարել է, որ Կատալոնիան «երբեք չի արժանացել հարգանքի իսպանական որևէ վարչակարգի կամ կառավարության կողմից», և հաջորդ կառավարությունը բացառություն չի լինի։ «Անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական ուղղվածություն կունենա Իսպանիայի հաջորդ կառավարությունը, այն մեկ հիմնարար հարցում՝ Կատալոնիայի պարագայում, ոչնչով չի տարբերվի նախորդից», — ասել է նա՝ հավելելով, որ «անկախության շարժումը նոր թափ կհավաքի և կվերադառնա նոր ուժով, քանի որ Իսպանիայից Կատալոնիայի կախվածությունը բոլորին ավելի աղքատ է դարձնում»։
Սանչեսի դարաշրջանի ավարտը
Սոցիալիստ վարչապետ Պեդրո Սանչեսը պաշտոնը ստանձնեց 2017 թվականին անկախության հասնելու անհաջող փորձից կարճ ժամանակ անց, երբ մի քանի ազգայնական քաղաքական գործիչներ փախան արտասահման, իսկ ինը հոգի բանտարկվեցին։
Ի տարբերություն Ժողովրդական կուսակցության (PP)՝ Կատալոնիայի հարցում որդեգրած անզիջում դիրքորոշման, Սանչեսը բանակցություններ վարեց անկախության կողմնակից կուսակցությունների հետ՝ զիջումների գնալով նրանց խորհրդարանական աջակցության դիմաց։
Անջատման փորձին մասնակցած կատալոնացիների նկատմամբ կիրառված համաներումը զայրացրեց իսպանական աջերին, սակայն օգնեց հանդարտեցնել քաղաքական մթնոլորտը տարածաշրջանում՝ վերացնելով ազգայնականների հիմնական դժգոհության պատճառներից մեկը։
Միևնույն ժամանակ, անջատողականների միջև առկա այն միասնությունը, որը տասը տարի առաջ առանցքային դեր էր խաղում անկախության շարժման առաջմղման գործում, այլևս գոյություն չունի։
Թեև, ըստ տարածաշրջանային կառավարության վիճակագրական ծառայության տվյալների, կատալոնացիների 43%-ը դեռևս կողմ է անկախությանը, այս թեման նրանց առաջնահերթությունների ցանկում հետին պլան է մղվել՝ զիջելով բնակարանային խնդիրներին, ներգաղթին և հանցավորությանը։
Կատալոնիայի նախկին նախագահ Կառլես Պուչդեմոնը, ով ղեկավարում էր 2017 թվականի անջատման փորձը, վերջերս խոստովանեց, որ «ինը տարի անց անկախության շարժումը մասնատված է և թուլացած»։
Բելգիայի Վաթերլո քաղաքից կատալոնական «El Punt Avui» լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում անջատողական գործիչն ասաց. «Ես պարզապես ուզում եմ դադարել իսպանացի լինել։ Սա չեմ ասում որպես մերժում կամ արհամարհանք։ Ես հաճախ եմ սա համեմատում այն մարդու հետ, ով իրեն կին է զգում, բայց «փակված» է տղամարդու մարմնում»։ Նա հավելեց, որ պետք է հնարավորություն ունենա «չեղարկել» իսպանական քաղաքացիությունը՝ ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած այլ բաժանորդագրություն։
Հին վերքերի վերաբացումը
Այժմ գլխավոր հարցն այն է, թե որքանով PP-ի (Ժողովրդական կուսակցություն) և Vox-ի կողմից դրսևորվող թշնամանքը կարող է նպաստել շարժման վերակենդանացմանը։
PP-ի առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն, մատնանշելով Սանչեսի պատրաստակամությունը՝ երկխոսել կատալոնացի ազգայնականների հետ, մեղադրեց նրան մի կառավարություն ղեկավարելու մեջ, որը «սկսել է 1978 թվականի սահմանադրական համակարգից անջատման և այն քանդելու գործընթաց»։
Vox-ը հայտնի դարձավ՝ հիմնվելով կատալոնական անջատողականության դեմ իր կոշտ ընդդիմախոսության վրա։ Այն կոչ է անում անկախության կողմնակից կուսակցություններին ապօրինի ճանաչել և հանդես է գալիս Իսպանիայի ապակենտրոնացված քաղաքական կառուցվածքի վերացման օգտին՝ պնդելով, որ այն ոչ արդյունավետ ծախսերի է հանգեցնում և խրախուսում է տարածաշրջանային ազգայնականությունը։
«Մենք ցանկանում ենք հնարավորինս բարդացնել [անջատողական կուսակցությունների] կյանքը, քանի որ նրանք, ընդհանուր առմամբ, անտանելի են դարձրել իսպանացիների կյանքը», — հայտարարեց Vox-ի խոսնակ Խոսե Անտոնիո Ֆուստերը։ — «Մենք, անկասկած, աշխատելու ենք այն ուղղությամբ, որ անկախության կողմնակից կուսակցություններն ընդունեն՝ Իսպանիայի միասնությունը անձեռնմխելի է և կասկածի տակ չի դրվում։ Հակառակ դեպքում՝ ակնհայտ է, որ նրանք տեղ չունեն իսպանական քաղաքական դաշտում»։
Այնուամենայնիվ, առայժմ թե՛ PP-ն, թե՛ Vox-ը Կատալոնիայի հարցում ուղղակի առճակատման ուղին չեն ընտրում։
Բարսելոնայում հրատարակվող «La Vanguardia» թերթին տված հարցազրույցում Ֆեյխոոն վստահեցրեց, որ տարածաշրջանը նրանից վախենալու ոչինչ չունի։
«Ես այստեղ չեմ եկել կենտրոնացում իրականացնելու համար. իմ նպատակն է ապահովել ինքնակառավարման արդյունավետ գործունեությունը և իսպանական պետության ներկայությունը Կատալոնիայում», — ասաց նա։ Նա նաև, խոսելով տարածաշրջանի անունից, դժգոհեց, որ բյուջեով նախատեսված հանրային աշխատանքները այնտեղ չեն իրականացվում՝ կրկնելով կատալոնացի ազգայնականների վաղեմի բողոքներից մեկը։
Ժողովրդական կուսակցության (PP) առաջնորդը հայտարարեց, որ մտադիր է չեղարկել կատալոնացի ազգայնականներին առնչվող համաներման մասին օրենքը՝ մի քայլ, որը, սակայն, որևէ գործնական ազդեցություն չի ունենա։ Միաժամանակ, նա հիշատակեց իր գալիսիական ծագման մասին՝ ընդգծելով, որ հասկանում է «լեզվական հարցը, ինչպես նաև ինքնության ու մշակույթի վրա հիմնված այն զգացումները», որոնք բնորոշ են Իսպանիայի տարածաշրջաններից մեկից սերող մարդուն։
Ընտրարշավի ընթացքում «Վոքս» (Vox) կուսակցությունը մեղմել է Կատալոնիայի վերաբերյալ իր հռետորաբանությունը։ Կուսակցության առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալը, փոխարենը, առաջնահերթություն է տվել ներգաղթի սահմանափակմանը՝ նշելով, որ կատալոնական ինքնությունը պետք է պաշտպանել «իսլամիզմից»։
Կատալոնիայի հարցում «Վոքս»-ի համեմատաբար զուսպ մոտեցումը, կարծես, պայմանավորված է ընտրողներին չվանելու ցանկությամբ. խոսքը «Կատալոնական դաշինքի» (AC)՝ անկախության կողմնակից ծայրահեղ աջ կուսակցության ընտրողների մասին է, որը համապետական ընտրություններում չի մրցակցելու «Վոքս»-ի հետ։
Գայլեր՝ ոչխարի մորթու մեջ
Կատալոնիայի սոցիալիստ նախագահ Սալվադոր Իլյան այն բազմաթիվ մարդկանցից մեկն է, ով չի հավատում ընտրարշավի ընթացքում աջերի ցուցաբերած այս մեղմ կեցվածքին։
«Երբ խոսքը վերաբերում է տարածաշրջանային կառավարմանը, այս գայլերն իրենց ներկայացնում են որպես անմեղ գառնուկներ, — ասել է նա։ — Մենք 47 տարի կառուցել ենք մեր տարածաշրջանային ինքնակառավարման համակարգը։ Իսկ Ֆեյխոոյի և Աբասկալի իշխանության օրոք՝ ընդամենը մեկ օրենսդիր շրջանի ընթացքում, այդ ամենը կարող է ջուրը լցվել»։
Նոր աջակողմյան կառավարության քաղաքականությունը, հավանաբար, կախված կլինի Ժողովրդական կուսակցության (PP) և «Վոքս»-ի միջև ուժերի հարաբերակցությունից։ Տարածաշրջանային կառավարման համակարգի ապամոնտաժումը կամ անկախության կողմնակից կուսակցությունների գործունեության արգելումը կարող են չափազանց կտրուկ քայլեր լինել, իսկ Ժողովրդական կուսակցությունը նախկինում դեմ է արտահայտվել նման գործողություններին։
Մի փոքր ավելի պակաս կտրուկ, բայց, այնուամենայնիվ, նշանակալի քայլ կարող է լինել կատալոներենի օգտագործման սահմանափակումը, ինչը նախկինում քաղաքական լարվածության աղբյուր է եղել։
Իսպանիայի Կոնգրեսում բանավեճերի ժամանակ տարածաշրջանային լեզուների՝ կատալոներենի, բասկերենի, վալենսիերենի և գալիսիերենի կիրառումը վերացնելը կարող է հեշտ իրագործելի քայլ լինել Ժողովրդական կուսակցության և « Անկախության կողմնակից ERC-ի ներկայացուցիչ Ալվարոն տեսնում է նախատիպ այն բանի համար, թե ինչ կանեն Ժողովրդական կուսակցությունը և Vox-ը, երբ կառավարություն ստանան Վալենսիայում և Բալեարյան կղզիներում, որտեղ երկու կուսակցությունները միասին են կառավարում և ներդրել են այդ շրջանների տեղական լեզուների, որոնք կատալոներենի տարբերակներ են, օգտագործումը նվազեցնելու միջոցառումներ։
Ալվարոն ասել է, որ «Ժողովրդական կուսակցություն-Vox կառավարությունը անպայմանորեն կհակադրվի կատալոնական դպրոցներում գործող լեզուների ինտեգրման մոդելին»։ Նա նաև կանխատեսում է, որ աջակողմյան վարչակազմը կրճատում է Կատալոնիայի կառավարության ֆինանսավորումը և լիազորությունները այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսին է ոստիկանությունը։
Ֆեյխոոյի պատրաստակամությունը շահագործելու միութենական զգացմունքները և զայրացնելու կատալոնացի ազգայնականներին, կարող է կախված լինել իր հավանական կոալիցիոն գործընկերոջ ճնշմանը դիմադրելու նրա կարողությունից։ Դա կարող է նաև կախված լինել նրանից, թե ինչպես է իր կառավարությունը գործում այլուր։
«Կատալոնական հարցը միշտ կա, որը կարող է օգտագործվել քաղաքական շահերին ծառայելու համար», – ասել է Բարտոմեուսը, ով կարծում է, որ Ժողովրդական կուսակցությունը ավելի կոշտ դիրքորոշում կորդեգրի տարածքային հարցում, եթե այն թերի արդյունքներ ցույց տա ընտրություններում։ «Եթե դուք չեք կարող իրականացնել, օրինակ, հաջողակ տնտեսական քաղաքականություն, միշտ կարող եք մշակութային պատերազմ մղել»։
Եթե Իսպանիայի հաջորդ կառավարությունը կոշտ մոտեցում ցուցաբերի յունիոնիզմի նկատմամբ, դա ավելի հավանական է, որ կվերակենդանացնի կատալոնական անջատողականությունը։
Ըստ Բարտոմեուսի՝ Պուչդեմոնի «Junts per Catalunya» («Միասին հանուն Կատալոնիայի») կուսակցությունը, որը հարցումներում դժվարություններ է ունենում և որը նպաստել է արտահերթ ընտրությունների նշանակմանը՝ Կոնգրեսում դեմ քվեարկելով Սանչեսի ներկայացրած՝ բնակարանային ոլորտին առնչվող միջոցառումներին, սպասում էր Մադրիդում իշխանափոխության։
««Junts»-ը կարծում է, որ PP-Vox (Ժողովրդական կուսակցություն և «Վոքս») կոալիցիոն կառավարությունը կնպաստի անկախության շարժման վերածնմանը, — ասաց նա։ — Նրանք հույսը դնում են այն սցենարի վրա, ըստ որի՝ Մադրիդում իշխանության կգա իսպանական ազգայնական կառավարություն, որի նպատակը կլինի Կատալոնիային հնարավորինս վնասելը։ Նպատակն է՝ կրկնել այն սցենարը, որը հանգեցրեց [2017 թվականի իրադարձություններին]»։
«Junts»-ի առաջնորդ Պուչդեմոնը վերջերս մատնանշեց իսպանական քաղաքական դաշտում առկա «ծայրահեղ պառակտումը»։ Տեսնելով հնարավորություն իր գաղափարի համար՝ նա նշեց, որ «նույնիսկ անկախության շարժման համար ամենադժվար ժամանակներում Իսպանիան ճգնաժամեր է ստեղծում, որոնցից մենք պետք է պատրաստ լինենք օգտվել»։
2017 թվականին անկախության ձգտման գործընթացը գլխավորելուց ի վեր Պուչդեմոնը բնակվում է Բելգիայում։ Երկարատև իրավական քաշքշուկներից հետո Իսպանիայի դատական համակարգը, ի վերջո, հայտարարեց, որ կատալոնացիների համար նախատեսված համաներումը կարող է կիրառվել նաև նրա նկատմամբ։
Նրա վերադարձը հայրենիք, որն ակնկալվում է ընտրություններից հետո, կարող է ոգևորել անկախության կողմնակից կատալոնացիներին հենց այն պահին, երբ Իսպանիայում իշխանության է գալիս անջատողականությունը մերժող աջ թևը։
Ինչպես ինքն է ասում. «Նույնիսկ շարժման համար ամենադժվար պահերին Իսպանիան ճգնաժամեր է ստեղծում, որոնցից մենք պետք է պատրաստ լինենք օգտվել»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մարին Լը Պենը հարձակվում է Կայա Կալլասի վրա
Ովքե՞ր են ներկայացնում Եվրոպան Աբու Դաբիում ընթացող՝ Ուկրաինայի հարցով բանակցություններում
ԱՄՆ-ն պահանջում է Եվրոպայի համար տեղ Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում