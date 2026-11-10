Ֆրանսիան մեղադրում է Իրանին սուպերմարկետների սառնարանների վրա կիբերհարձակումների համար

Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարում է, որ տուժել է 700 սննդի բաշխման կետ։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն հայտարարել է, որ Իրանը կանգնած է անցյալ ամիս երկրի մի քանի խոշոր սուպերմարկետների ցանցերի սառնարանների վրա կատարված «աննախադեպ» կիբերհարձակումների շարքի հետևում։
«Կառավարության գերատեսչությունների ակնառու աշխատանքի շնորհիվ ես կարող եմ հաստատել, որ այս հարձակման պատասխանատվությունը կրում է Իրանի հեղափոխական պահապանների կորպուսը», – երկուշաբթի օրը Փարիզում G7-ի հանդիպման ժամանակ լրագրողներին ասել է Բարոն։ «Մենք եվրոպական մակարդակով պատժամիջոցներ կկիրառենք պատասխանատուների դեմ»։
Բարոն ասել է, որ կիբերհարձակման հետևանքով տուժել են Ֆրանսիայում սննդի բաշխման 700 կետեր։ Ֆրանսիացի դատախազները կարճ ժամանակ անց հայտարարել են, որ հետաքննություն են սկսում հաքերային հարձակումների վերաբերյալ։
Չնայած Բարոն նկատի ուներ միայն Ֆրանսիայում հաղորդված միջադեպերը, վերջին օրերին հաքերների թիրախ են դարձել Եվրոպայի մթերային խանութները և նույնիսկ ֆրանսիական արյան բանկերը։ Կիբեր փորձագետները նախկինում մտահոգություն էին հայտնել, որ հարձակումները կարող էին լինել Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայի դեմ շարունակվող հիբրիդային պատերազմի մի մասը, չնայած Կրեմլը հերքել է իր մասնակցությունը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարության մեջ նշել է, որ ֆրանսիական հետաքննությունը պարզել է, որ Իրանի կիբերստորաբաժանումը՝ «Շահիդ Քավեհ»-ը, իրականացրել է ավերիչ հարձակումները: «Շահիդ Քավեհ»-ը, որը կապված է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ, իրականացնում է հարձակողական կիբերգործողություններ։
Ֆրանսիական հետաքննությունը կկենտրոնանա ստորաբաժանման ղեկավարի վրա, ասվում է Փարիզի դատախազության հայտարարության մեջ՝ հավելելով, որ կիբերհարձակման պատճառով բռնկվել է մոտ 20 հրդեհ։
«Հարձակվողները հեռակառավարման միջոցով վերահսկել են սարքավորումները՝ վեբ ինտերֆեյսների միջոցով անսահմանափակ տևողությամբ աննորմալ հալեցման ցիկլեր գործարկելու համար, միաժամանակ անջատելով սենսորների վրա անվտանգության ազդանշանները, որոնք պետք է ակտիվանային որոշակի ջերմաստիճանի գերազանցման դեպքում», – հավելել է նա։
«Մենք հենց նոր լսեցինք, որ [կիբերհարձակումները] վերագրվում են Իրանին», – Բարոյի հայտարարությունից հետո ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Կայա Կալլասը, հավելելով, որ հարցը կքննարկվի հաջորդ շաբաթ կայանալիք Եվրոպական արտաքին գործերի խորհրդում: Եթե վերագրումը հաստատվի, նա ասել է, որ «[Եվրոպայի] պատասխանը պետք է լինի ուժեղ»։
Եվրոպական հանձնաժողովը նույնպես ուսումնասիրում է այս կիբեռհարձակումները, որոնք ԵՄ գյուղատնտեսության և սննդի հանձնակատար Քրիստոֆ Հանսենը որակել է որպես «մեր սննդի մատակարարման շղթան խաթարելու միտումնավոր փորձ»։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը և Փարիզում նրա դեսպանատունը անմիջապես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Պաշտպանական ոլորտի ստարտափներին անհրաժեշտ է ավելի արագ հասանելիություն փորձարկումների և գնումների գործընթացներին
Էստոնիան մերժում է Բեռլինի դիրքորոշումը՝ կապված ԵՄ բյուջեի կրճատումների հետ
Իսպանիայի պահպանողականները խոստանում են մեղմել կլիմայական կանոնակարգերը, եթե հաղթեն ընտրություններում