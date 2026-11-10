Ովքե՞ր են ներկայացնում Եվրոպան Աբու Դաբիում ընթացող՝ Ուկրաինայի հարցով բանակցություններում

Արաբական Միացյալ Էմիրություններում եվրոպացի պաշտոնյաները չեն լինի բանակցությունների անմիջական սեղանի շուրջ, սակայն կփորձեն ազդեցություն ունենալ գործընթացի վրա՝ մնալով դրա շրջանակներից դուրս։
ԵՄ-ի, ՆԱՏՕ-ի և եվրոպական առանցքային մայրաքաղաքների բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այս շաբաթ մեկնում են Աբու Դաբի՝ մասնակցելու ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կազմակերպված բանակցություններին, որոնք նպատակ ունեն վերջ դնել Ռուսաստանի՝ Ուկրաինայի դեմ մղած պատերազմին։ Այս քայլը նաև միտված է փարատելու այն մտավախությունները, թե Եվրոպան կարող է լիովին դուրս մնալ այս գործընթացից։
Բանակցությունները համընկնում են Եվրոպայում աճող այն մտահոգությունների հետ, որ հնարավոր են զիջումներ Ռուսաստանին։ Այս մտավախությունները սրվել են այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան և խորհրդական Ջարեդ Քուշները անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ քննարկումները կենտրոնանալու են «եվրոպական անվտանգության նոր ճարտարապետության» վրա։ Այս ձևակերպումը ռուս պաշտոնյաները հաճախ օգտագործում են՝ նկատի ունենալով ՆԱՏՕ-ի ներկայության կրճատումը Ռուսաստանին սահմանակից երկրներում և Ուկրաինայի զինված ուժերի սահմանափակումը։
Ուկրաինան կներկայացնեն Կիևի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Կիրիլո Բուդանովը և Դավիթ Արախամիան։ Ռուսական պատվիրակությունը կգլխավորի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ ԱՄՆ կողմից բանակցություններին կմասնակցեն Ջարեդ Քուշները և ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը։
Եվրոպական պատվիրակությունը ներառում է Ֆրանսիայի, Միացյալ Թագավորության, Գերմանիայի և Իտալիայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականներին, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների ՆԱՏՕ-ից, Եվրոպական հանձնաժողովից և Եվրոպական խորհրդից։ ԵՄ ներկայացուցիչների, այդ թվում՝ իտալացի պաշտոնյայի ընդգրկումը տեղի է ունեցել վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի նախաձեռնությամբ․ վերջինս անցած շաբաթ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտային ուղղված նամակում զգուշացրել էր մասնատվածության վտանգի մասին։
Թեև եվրոպական թիմը գտնվում է Աբու Դաբիում, ըստ ձևաչափին քաջատեղյակ երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների՝ չի ակնկալվում, որ նրանք ներկա կլինեն հիմնական բանակցությունների սենյակում։ Գերմանացի պաշտոնյան POLITICO-ին հայտնել է, որ բանակցությունների ձևաչափը «կորոշվի քննարկումների ընթացքում»։ Նույն պաշտոնյաների խոսքով՝ Կրեմլը դեմ է արտահայտվել եվրոպացիների՝ բանակցություններին ուղղակի մասնակցությանը։
Ստորև ներկայացնում ենք Աբու Դաբիում գտնվող եվրոպական հիմնական դերակատարներին։
Գյունտեր Զաուտեր (Գերմանիա)
Զաուտերը Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի՝ արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով խորհրդականն է, ինչպես նաև փորձառու դիվանագետ։ Նա առանցքային դեր է ստանձնել Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը դադարեցնելուն ուղղված եվրոպական ջանքերում, ինչպես նաև պայքարում է բանակցային սեղանի շուրջ եվրոպական կողմի ներկայացվածությունն ապահովելու համար։
Բացի E3 ձևաչափում Գերմանիան ներկայացնելուց, Զաուտերը համակարգում է նաև գերմանական նախաձեռնությամբ ստեղծված «Բեռլինյան ձևաչափը»։ Սա կոալիցիա է, որը միավորում է Ուկրաինային, E3-ի անդամներին, այլ եվրոպական երկրների (օրինակ՝ Իտալիային, Լեհաստանին կամ սկանդինավյան պետություններին), ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ին, ԵՄ-ին և այլ գործընկերների (այդ թվում՝ Կանադային)։ Այս նախաձեռնության նպատակն է ուղղորդել Ուկրաինայի խաղաղ բանակցությունները և համակարգել Կիևին ցուցաբերվող աջակցությունը։
Անցյալ շաբաթ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Մերցը նշել է, որ Զաուտերն «այժմ իր աշխատանքային ժամանակի զգալի մասը տրամադրում է դիվանագիտական ջանքերին՝ ուղղված այս պատերազմի ավարտին»։
Բանակցություններում Զաուտերի հիմնական սկզբունքն այն է, որ եվրոպական անվտանգության ապագա ճարտարապետության շուրջ քննարկումներ հնարավոր չեն, քանի դեռ Ռուսաստանը չի համաձայնել հրադադարի։
Ֆաբրիցիո Սաջջիո (Իտալիա)
Իտալացի պաշտոնյայի խոսքով՝ բանակցություններին կմասնակցի նաև Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի դիվանագիտական հարցերով խորհրդական Ֆաբրիցիո Սաջջիոն։
Սաջիոն, ում ազգանունը իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է «իմաստուն», իտալական մամուլում ստացել է ոչ այնքան յուրօրինակ «Միստր Վուլֆ» (Պարոն Գայլ) մականունը։ Այն ակնարկում է Մելոնիի թիմում նրա դերի մասին՝ որպես հիմնական խնդիրներ լուծողի, ով զբաղվում է խոշոր միջազգային հարցերով, կարգավորում է դժվարություններն ու տրամադրում ռազմավարական խորհրդատվություն։
Մելոնին նրա հետ ծանոթացել է Թունիս կատարած այցի ժամանակ, երբ վերջինս այնտեղ ծառայում էր որպես Իտալիայի դեսպան, իսկ այցի նպատակը միգրացիոն համաձայնագրի ստորագրումն էր։ «Նրան ընդամենը 20 րոպե պահանջվեց հասկանալու համար, որ հենց ինքն է» այդ աշխատանքի համար ճիշտ մարդը, — նշել է իտալացի դիվանագետներից մեկը։
Անցյալ շաբաթ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային ուղղված և նամակում Մելոնին դժգոհություն է հայտնել Ուկրաինայի շուրջ բանակցային ձևաչափերի բազմազանության կապակցությամբ։ Նա առաջարկել է, որ Դուբլինում ԵՄ առաջնորդների այս շաբաթ կայանալիք ոչ պաշտոնական հանդիպմանը քննարկվի նաև Ուկրաինայի հարցը, և «վերջնականապես որոշվի, թե ով է նստելու բանակցային սեղանի շուրջ՝ ներկայացնելով Եվրոպական միությունը, և ինչ մանդատով»։ Կոշտան համաձայնել է հարցն ընդգրկել օրակարգում։
Նույն նամակում Մելոնին նաև նշել է. «Ես չեմ խնդրում, որ Իտալիայի համար տեղ հատկացվի այս կամ այն ձևաչափում»։ Այնուամենայնիվ, նա այդ տեղը ստացավ։
Ջեֆրի վան Լեուվեն (ՆԱՏՕ)
Ջեֆրի վան Լեուվենը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի աշխատակազմի ղեկավարն է։ Որպես պրոֆեսիոնալ դիվանագետ՝ նա աշխատել է տարբեր վայրերում՝ Քաբուլից մինչև Մումբայ։ Վան Լեուվենը Ռյուտեի վաղեմի և հավատարիմ համախոհն է. երբ Ռյուտեն զբաղեցնում էր Նիդերլանդների վարչապետի պաշտոնը, վան Լեուվենը ծառայում էր որպես առևտրի նախարար և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական։
Վան Լեուվենը, ով հայտնի է որպես սիրալիր և սուր մտքի տեր գործիչ, ով հիմնականում խուսափում է հանրային ուշադրությունից, օգնել է ՆԱՏՕ-ին հաղթահարել այս տարի ծագած՝ կարծես թե անվերջ թվացող ճգնաժամերը (որոնց մեծ մասը հրահրվել էր Դոնալդ Թրամփի կողմից)՝ ներառյալ ԱՄՆ նախագահի՝ Գրենլանդիան իրեն միացնելու փորձը և Իրանի հետ կապված հակամարտության հետևանքները։
ՆԱՏՕ-ն պաշտոնապես որևէ դեր չունի խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններում։ Սակայն այն դեպքերում, երբ բանակցությունները շոշափում են դաշինքին առնչվող հարցեր՝ զորքերի տեղաշարժեր, անվտանգության երաշխիքներ կամ Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարը, Վան Լեուվենը դրանց նկատմամբ հետաքրքրություն է ցուցաբերում։ Խնդիրը հիմնականում «դիտարկելն ու զեկուցելն» է, ինչպես նաև ապահովելը, որ «ՆԱՏՕ-ն տեղյակ լինի քննարկվող հարցերի մասին», — նշել է իրավիճակին ծանոթ պաշտոնյան։
Ջոնաթան Փաուել (Միացյալ Թագավորություն)
Ակնկալվում է, որ Միացյալ Թագավորության անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոնաթան Փաուելը կմասնակցի՝ ներկայացնելով Միացյալ Թագավորությունը։
Թոնի Բլեերի նախկին օգնականը, ով հայտնի է Հյուսիսային Իռլանդիայի խաղաղ գործընթացում ունեցած դերակատարմամբ, կառավարություն է վերադարձել Քիր Սթարմերի օրոք և շարունակել է պաշտոնավարել նաև Էնդի Բըրնհեմի օրոք։ Այդ ժամանակից ի վեր նա դարձել է Լոնդոնի և Վաշինգտոնի միջև կապի ամենավստահելի օղակներից մեկը. հայտնի է նաև, որ նա հատկապես սերտ հարաբերություններ ունի Ուիթքոֆի հետ։
Այնուամենայնիվ, վերջին ամիսներին նրա պաշտոնավարման հարցը հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում՝ կապված այն տեղեկությունների հետ, ըստ որոնց՝ նա պատրաստվում է լքել Դաունինգ սթրիթը (կառավարական ապարատը)։
Բյորն Զայբերտ (Եվրոպական հանձնաժողով)
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի աշխատակազմի ղեկավարը նրա ամենավստահելի օգնականն է և Բրյուսելում ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը։
Նրա քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանքը ղեկավարող մտերիմ վստահելի անձնավորություն Զայբերտը կենտրոնական դեր է խաղում ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինայի վերաբերյալ քննարկումներում: Աբու Դաբիում նրա ներկայությունը ֆոն դեր Լեյենի գրասենյակը դնում է խառնաշփոթի մեջ, քանի որ Կիևը, Վաշինգտոնը և Մոսկվան քննարկում են պատերազմը։
Նա միացել է Ուկրաինայի վերաբերյալ բանակցությունների նախորդ փուլերին, այդ թվում՝ Մայամիում և Օսլոյում ԱՄՆ դեսպան Սթիվ Վիտկոֆի հետ հանդիպումներին, որտեղ պաշտոնյաները քննարկել են անվտանգության երաշխիքները, տարածքները և Ուկրաինայի պատերազմից հետո վերականգնումը։
ԵՄ պաշտոնյայի խոսքով՝ Զայբերտը կխաղա E3 երկրների ազգային անվտանգության խորհրդականների և ՆԱՏՕ-ի վան Լյովենի նման դեր և ներկա կլինի նրանց նստած սեղաններին: Սակայն եվրոպացիները, հավանաբար, առանձին կտեղեկացվեն, քանի որ Կրեմլը բազմիցս առարկել է նրանց ներկայությանը եռակողմ բանակցությունների սենյակում, այդ թվում՝ երկուշաբթի օրը։
Աննա-Մարիա Բուրա (Եվրոպական խորհուրդ)
Որպես Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի արտաքին քաղաքականության գլխավոր խորհրդական՝ Բուրան կլինի ԵՄ անդամ երկրների աչքը Աբու Դաբիում։
Նրա տեղը տեղում նշանավորում է Խորհրդի վերադարձը Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին, այն բանից հետո, երբ Կոստայի գրասենյակը բացակայել էր Մայամիում և Օսլոյում կայացած նախորդ փուլերից, որտեղ Զայբերտը ներկայացնում էր Հանձնաժողովը։
Բուրայի դերն ու նշանակությունն աճում են, քանի որ Կոշտայի աշխատակազմի ղեկավար Պեդրու Լուրտին, ըստ սպասումների, կմեկնի ԱՄՆ՝ ստանձնելու նոր դիվանագիտական պաշտոն։ (Հենց Լուրտին էր, որ այս ամռանը կապ հաստատեց Կրեմլի հետ՝ հեռախոսազրույց ունենալով Վլադիմիր Պուտինին մոտ կանգնած պաշտոնյայի հետ)։ Բուրան նաև առանցքային դեր է խաղացել ԵՄ-Կանադա գագաթնաժողովում՝ համատեղ հռչակագրի մշակման գործընթացում ստանձնելով ԵՄ կողմից փաստաթղթի տեքստի կազմման աշխատանքը։
Էմանուել Բոն (Ֆրանսիա)
Որպես Էմանուել Մակրոնի գլխավոր դիվանագիտական խորհրդական՝ Էմանուել Բոնն այն անձն է, ով մեկնում է կարևորագույն վայրեր (ինչպես, օրինակ, այս շաբաթ՝ Աբու Դաբի)՝ նախապատրաստելու հողը Ֆրանսիայի նախագահի ամենակարևոր աշխարհաքաղաքական նախաձեռնությունների համար։
Բոնը, ով պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է և աշխատել է Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում, Մակրոնի թիմին է միացել 2019 թվականին. սա բավականին երկար ժամանակահատված է Ելիսեյան պալատում՝ իր շատ գործընկերների համեմատ։ Ըստ տեղեկությունների՝ 2025 թվականի հունվարին Բոնը պատրաստվում էր հեռանալ պաշտոնից՝ նախագահի ռազմական գծով աշխատակազմի ղեկավարի հետ ունեցած լուրջ տարաձայնության պատճառով, սակայն Մակրոնին հաջողվել է համոզել նրան մնալ։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մարին Լը Պենը հարձակվում է Կայա Կալլասի վրա
ԱՄՆ-ն պահանջում է Եվրոպայի համար տեղ Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում
Իսպանիայի աջ ուժերի վերադարձը կարող է կրկին բորբոքել կատալոնական անջատողականության կրակը