ԱՄՆ-ն պահանջում է Եվրոպայի համար տեղ Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում

Դոնալդ Թրամփի դեսպաններ Ջարեդ Քուշները և Սթիվ Վիտկոֆը կճնշեն Ռուսաստանին, որպեսզի թույլ տա Եվրոպային միանալ մայրցամաքի անվտանգության վերաբերյալ ապագա բանակցություններին։
ԱԲՈՒ ԴԱԲԻ — Եվրոպական կառավարությունների երկարատև և երբեմն լարված բանավեճը այն մասին, թե ով պետք է ներկայացնի նրանց Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում, դարձել է հրատապ։
Դոնալդ Թրամփի դեսպանները ճնշում են գործադրում Ռուսաստանի վրա, որպեսզի թույլ տա Եվրոպային միանալ Ուկրաինայի պատերազմի լուծմանն ուղղված բանակցությունների հաջորդ փուլին, ըստ ԱՄՆ պաշտոնյաների, որոնց անանունությունը թույլատրվել է քննարկել զգայուն հարցեր։
Պաշտոնյաները նշել են, որ Թրամփի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, և հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆը, կպնդեն, որ Եվրոպան անմիջական դեր ունենա ապագա բանակցություններում, քանի որ նրանք միջնորդում են փետրվարից ի վեր Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ երեքշաբթի օրը Աբու Դաբիում կայանալիք առաջին եռակողմ քննարկումը։
Եվրոպական կառավարություններն ու ԵՄ ինստիտուտները, հավանաբար, երկար ժամանակ չեն ունենա որոշելու, թե ում են ուզում իրենց անունից բանակցային սեղանի շուրջ։ Քուշները և Վիտկոֆը ցանկանում են արագացնել բանակցությունների տեմպը և այս շաբաթվա հանդիպումը դարձնել վերջինը՝ առանց Եվրոպայի լիարժեք մասնակցության, ասել են նույն պաշտոնյաները։
«Մեզ անհրաժեշտ է Եվրոպան բանակցությունների սեղանի շուրջ», – ասել է պաշտոնյաներից մեկը։ «Այսպիսով, մեր առաջարկն այն է, որ եվրոպացիները ներգրավվեն քննարկման մեջ այս եռակողմ հանդիպումից հետո»։
Պաշտոնյաները ողջունեցին այն փաստը, որ Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարները հոկտեմբերի 27-ին ուղղակիորեն կապ են հաստատել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ նշելով, որ անհրաժեշտ է ավելի ակտիվ շփումներ ունենալ։ «Մեզ անհրաժեշտ են Ռուսաստանի հետ եվրոպական ավելի հաճախակի քննարկումներ, որպեսզի նրանք լսեն այն, ինչ լսում ենք մենք, իսկ այն ուղերձները, որոնք փոխանցվում են մեզ, կարողանան ուղղակիորեն փոխանցել Ռուսաստանին»։
Այն հարցը, թե ով է խոսում Եվրոպայի անունից, և արդյոք Ուկրաինայի եվրոպացի դաշնակիցները ընդհանրապես պետք է բանակցեն Պուտինի հետ, լուրջ տարաձայնությունների տեղիք է տվել։ ԵՄ ղեկավարները կքննարկեն այս թեման շաբաթվա վերջին Դուբլինում կայանալիք ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ընթացքում։
Այն պահից ի վեր, երբ անցյալ տարի Թրամփը վերադարձավ Սպիտակ տուն, ԵՄ պաշտոնյաներն ու դիվանագետները մտահոգություն են հայտնում, որ կարող են մնալ գործընթացից դուրս, մինչ ԱՄՆ-ն ուղղակիորեն բանակցում է Ռուսաստանի հետ՝ պատերազմին վերջ դնելու շուրջ։
Այս շաբաթ Աբու Դաբիում նախատեսված են հանդիպումներ, որոնց կմասնակցեն եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Թեև ակնկալվում է, որ Քուշներն ու Ուիթքոֆը խորհրդակցություններ կանցկացնեն նրանց հետ, վերջիններս չեն մասնակցի հիմնական բանակցություններին՝ ռուսական կողմի առարկությունների պատճառով։ Մասնակիցների թվում են Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի անվտանգության հարցերով խորհրդականները, ինչպես նաև պաշտոնյաներ Իտալիայից, ՆԱՏՕ-ից, Եվրոպական հանձնաժողովից և Եվրոպական խորհրդից։
ԱՄՆ պաշտոնյաների խոսքով՝ բանակցությունների առաջին օրը կենտրոնանալու է Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների և Եվրոպայի անվտանգության ճարտարապետության հնարավոր վերափոխման հարցերի վրա։ Երկրորդ օրը քննարկվելու են տարածքային խնդիրները՝ մասնավորապես սահմանների անցկացման հարցը, ինչպես նաև այլ թեմաներ։
Եվրոպական կառավարությունները մտավախություն ունեն, որ Թրամփը կարող է պատրաստվել բավարարել Պուտինի վաղեմի պահանջները՝ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ազդեցությունը նվազեցնելու վերաբերյալ։ Սակայն ԱՄՆ պաշտոնյաները պնդում են, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակելու է առանցքային դեր խաղալ Եվրոպայի հավաքական պաշտպանության գործում՝ միաժամանակ շեշտելով, որ անհրաժեշտ է հիմնովին վերանայել մայրցամաքի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։
«Ակնհայտ է, որ ինչ-որ բան այն չէ», — նշեց նույն պաշտոնյան։ Նրա խոսքով՝ եվրոպացիները զգուշավորություն են ցուցաբերում անվտանգության ճարտարապետության վերաձևման հարցում, քանի որ անցյալում Ռուսաստանն առաջարկել էր տարբեր փոփոխություններ, սակայն նախկին պայմանավորվածությունները ձախողվել էին։ «Մենք պետք է ստեղծենք մի նոր բան, որն արդյունավետ կլինի այսօր»։
Պաշտոնյաների փոխանցմամբ՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ակտիվորեն ներգրավված է եղել ԱՄՆ վարչակազմի հետ քննարկումներում և բարեփոխումների վերաբերյալ գաղափարների փոխանակման գործընթացում։
Ուկրաինայի համար ամենաբարդ հարցի՝ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների ճակատագրի շուրջ, ըստ պաշտոնյաների, երկու կողմերն էլ ոչ հրապարակային քննարկումներում «ճկունություն» են դրսևորել։ Նրանք հավելեցին, որ այս շաբաթ ընթացող բանակցությունների նպատակը ոչ թե հրադադարի հաստատումն է, այլ վերջին շաբաթների ընթացքում ձեռք բերված դինամիկայի պահպանումը։
ԱՄՆ կողմը շեշտում է, որ բանակցությունների երկու հիմնական ուղղությունները՝ տարածքային հարցերը և Ուկրաինայի ու Եվրոպայի անվտանգության ապագա կառուցակարգերը, պետք է դիտարկվեն և լուծվեն համատեղ։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մարին Լը Պենը հարձակվում է Կայա Կալլասի վրա
Ովքե՞ր են ներկայացնում Եվրոպան Աբու Դաբիում ընթացող՝ Ուկրաինայի հարցով բանակցություններում
Իսպանիայի աջ ուժերի վերադարձը կարող է կրկին բորբոքել կատալոնական անջատողականության կրակը