ԵՄ պաշտոնյան հերքում է կոռուպցիայի վերաբերյալ անանուն մեղադրանքները

Իզաբել Լը Գալո Ֆլորեսը կտրականապես հերքում է որևէ ոչ պատշաճ գործողություն
ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների կողմից անցկացված խիստ հարցաքննության ժամանակ պաշտպանվել է կոռուպցիայի վերաբերյալ անանուն մեղադրանքներից։
Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեի (ԵՏՍԿ) գլխավոր քարտուղար Իզաբել Լը Գալո Ֆլորեսը հերքել է այն ենթադրությունները, թե ինքը ոչ պատշաճ գործողություններ է կատարել՝ պատասխանելով սոցիալիստ, «Հայրենասերներ» (Patriots) և «Եվրոպական պահպանողականներ և բարեփոխիչներ» խմբակցությունների պատգամավորների հարցերին։
«Ես կտրականապես հերքում եմ այն մեղադրանքները, որոնց մասին տեղյակ եմ», — երեքշաբթի օրը հայտարարել է նա Եվրոպական խորհրդարանի բյուջետային վերահսկողության հանձնաժողովի նիստում, որին քիչ թվով մասնակիցներ էին ներկա։
«Ուրախ եմ նշել, որ որևէ պայմանագրի հետ կապված ես բացարձակապես անձնական շահագրգռվածություն չունեմ», — հավելել է նա։
ԵՏՍԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում այն բանից հետո, երբ մարտ ամսին ստացվել էին տասնյակ անանուն նամակներ, որոնցում նա մեղադրվում էր իր ծանոթների օգտին պայմանագրերի կնքման գործընթացը կեղծելու մեջ։
Պաշտոնյան նշել է, որ նամակների ի հայտ գալուն պես ԵՏՍԿ-ն տեղեկացրել է OLAF-ին՝ ԵՄ-ի՝ խարդախությունների դեմ պայքարի մասնագիտացված մարմնին, և որ այդ կառույցն ունի «հուսալի» մեխանիզմներ՝ նախատեսված չարաշահումների մասին ահազանգողների (whistleblowers) համար։
OLAF-ն ավարտել է հետաքննությունը անցյալ ամիս և գործը փոխանցել Եվրոպական դատախազության քրեական հետապնդման բաժին։
«Ես լիովին վստահում եմ այն իրավասու մարմինների աշխատանքին, որոնք ներկայումս զբաղվում են այս գործով», — ասել է նա։
ԲԱՑԱՌԻԿ. ԵՏՍԿ-ն կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին մեղադրում է լրատվամիջոցներին
ԵՄ-ի՝ քաղաքականության հարցերով խորհրդատվական ամենաքիչ հայտնի մարմինը ենթարկվում է լրագրողների և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների անհիմն թիրախավորմանը…
ԵՏՍԿ-ն կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին մեղադ Լե Գալո Ֆլորեսին բազմաթիվ հարցեր ուղղեց լեհ պատգամավոր Յոախիմ Բրուձինսկին, ով ներկայացնում է «Եվրոպական պահպանողականներ և ռեֆորմիստներ» (ECR) խումբը։ Նա Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեի (ԵՏՍԿ) տարեկան բյուջետային հաշվետվությունների հաստատման գործընթացի զեկուցողն է։
Լե Գալո Ֆլորեսին հարցերով դիմեցին նաև Մարին Լը Պենի «Ազգային միավորում» կուսակցությունը ներկայացնող Ժյուլիեն Սանչեսը, հունգարացի սոցիալիստ Չաբա Մոլնարը, ինչպես նաև ավստրիացի ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչ Ռոման Հայդերը։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանի Անկախության երթը կարող է ռեկորդային թվով մասնակիցներ հավաքել
Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային տերմինալը հարձակման է ենթարկվել
Կողմերը դեռ հեռու են համաձայնությունից