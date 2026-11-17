ԵՄ պաշտոնյաները լրտեսության մեջ են սովորում, քանի որ արտասահմանյան լրտեսության վախերը նոր բարձունքների են հասնում ամբողջ Եվրոպայում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ բյուրոկրատներն ու օրենսդիրները հակալրտեսության արագացված դասընթաց են անցնում՝ խաղալով լրտեսների դերը։
Ե՛վ Եվրոպական հանձնաժողովի, և՛ Եվրոպական խորհրդարանի պաշտոնյաները դերային խաղերի են ենթարկվում, որոնք նախատեսված են ցույց տալու համար, թե որքան հեշտությամբ կարող է զգայուն տեղեկատվությունը հայտնվել սխալ ձեռքերում, ըստ վարժանքին ծանոթ երեք անձանց, ովքեր խոսել են անանունության պայմանով՝ քննարկելու ներքին անվտանգության կարգավորումները։
Վերապատրաստումները ժամանակին են։ ԱՄՆ չիպեր արտադրող հսկա Nvidia-ի գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը ստիպված է եղել հրաժարական տալ անցյալ շաբաթ այն մեղադրանքներից հետո, որոնք հնչել են այն մասին, որ նա թիրախավորվել է չինական հետախուզական ենթադրյալ գործողության կողմից, որին մասնակցել է կորպորատիվ գործադիր տնօրեն, որի հետ նա սիրավեպ է ունեցել։
Ի դեպ, Բրյուսելում լրտեսության վախերը մեծացել են այն բացահայտումներից հետո, որ հունգարական հետախուզության աշխատակիցները, ենթադրաբար, փորձել են լրտեսներ հավաքագրել ԵՄ հաստատությունների ներսում։
Խորհրդարանի պաշտոնյան ասել է, որ իրեն զգուշացրել են «հեյնփոթ» սցենարների մասին, ինչպիսին է Nvidia-ի գործում ենթադրվողը, երբ անձնական կամ սիրային հարաբերությունները շահագործվում են տեղեկատվություն կորզելու կամ շանտաժի հնարավորություններ ստեղծելու համար։
Խորհրդարանի անվտանգության գլխավոր տնօրինությունը խորհուրդ է տալիս խուսափել այնպիսի իրավիճակներից, որոնք կարող են վտանգել անձնական անվտանգությունը, և հատկապես զգոն լինել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կասկածելիորեն բարեհամբույր են կամ չափազանց հետաքրքրասեր՝ աշխատանքի վերաբերյալ հարցեր տալիս։
«Շատ հատուկ առաքելություն»
Նյութերի համաձայն՝ 45 րոպե տևողությամբ «Կիբեր փախուստի խաղը» (Cyber Escape Game) հրավիրում է մինչև հինգ պաշտոնյայից բաղկացած թիմերին՝ ստանձնելու «շատ հատուկ առաքելություն»։ Մասնակիցները հայտնվում են լրտեսի դերում՝ ներխուժելով մասնավոր աշխատասենյակ՝ իրենց թիրախի վերաբերյալ հնարավորինս շատ տեղեկություններ (հետքեր) հավաքելու նպատակով։
«Բաց մի՛ թողեք գրասենյակում լրտես դառնալու հնարավորությունը», – ասվում է հրավերի մեջ։
Գրասենյակում հայտնաբերված տեղեկությունների միջոցով մասնակիցները հավաքում են բավարար մանրամասներ՝ թիրախի առցանց հաշիվներին և անձնական տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար։
«Մեզ խնդրեցին տեղեկություններ փնտրել մի գրասենյակում, – պատմեց Խորհրդարանի մի պաշտոնյա, ով մասնակցել է վերապատրաստմանը։ – Նպատակն այն էր, որ մենք գիտակցենք, թե որքան շատ բան կարելի է պարզել՝ համադրելով առցանց հայտնաբերված տեղեկությունները գրասենյակում կամ աղբամանի մեջ գտնված մանրամասների հետ»։
Թեև դասընթացը նոր չէ, մինչ այժմ դրա գոյության մասին հայտնի չէր։ Այն մշակվել է DG DIGIT-ի (թվային ծառայությունները համակարգող ստորաբաժանում) կիբերանվտանգության վարչության կողմից։ Վերապատրաստումը հասանելի է ներքին ուսումնական համակարգում՝ նախատեսված թե՛ հիմնական աշխատակազմի, թե՛ ժամանակավոր աշխատողների և նույնիսկ պրակտիկանտների համար։
Հանձնաժողովի պաշտոնյաներից մեկը հիշեցրեց հակահետախուզական մեկ այլ վարժանքի մասին, որի ընթացքում մասնակիցներին խնդրել էին սենյակում ցրված կասկածելի առարկաների շարքում հայտնաբերել այնպիսիները, որոնք կարող էին օգտագործվել իրենց նկատմամբ լրտեսություն իրականացնելու համար։
Բացի այդ, հետախուզական ծառայությունները, այդ թվում՝ Բելգիայի պետական անվտանգության ծառայությունը, Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և ԵՄ այլ պաշտոնյաների համար անցկացրել են հակահետախուզական իրազեկման դասընթացներ՝ նախազգուշացնելով նրանց օտարերկրյա հետախուզական սպառնալիքների մասին և խորհուրդ տալով, թե ինչպես խուսափել թիրախ դառնալուց։
Բաց մի թողեք
Ես մասնակցեցի ԵՄ ընտրական քննությանը. Ահա թե ինչպես անցավ այն
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուները բանավեճի ժամանակ քննադատության են ենթարկում Մարին Լը Պենին
Ավելին, քան պարզապես գումար. ԵՄ-ի կողմից պաշտպանական ծախսերի ավելացումը «բեկումնային» նշանակություն կունենա ոլորտի համար