Եվրոպայի խոշոր քաղաքներում ցույցեր են անցկացվել՝ ի նշան Իրանի բողոքի ցույցերի համերաշխության. Լուսանկարներ

Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հավաքվել են խոշոր եվրոպական քաղաքներում՝ համերաշխություն հայտնելով Իրանում շարունակվող ցույցերին՝ կապի խափանումների պատճառով։
Երկու շաբաթ առաջ Թեհրանում և ամբողջ Իրանում բողոքի ակցիաներ են սկսվել ծանր տնտեսական պայմանների և վատթարացող սննդամթերքի գների ճգնաժամի պատճառով։
Շաբաթ օրը բողոքի ակցիայի մասնակիցները հավաքվել են խոշոր եվրոպական քաղաքներում՝ համերաշխություն հայտնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում շարունակվող բողոքի ակցիաներին՝ շարունակ վատթարացող տնտեսական պայմանների և կաթվածահար անող սննդամթերքի գների ճգնաժամի դեմ։
Մարդիկ հավաքվել են Հաագայի Մալիվելդ մեծ խոտածածկ դաշտում՝ ցույց անելու Իրանի թեոկրատական կառավարության դեմ, այն բանից հետո, երբ դեկտեմբերի վերջին բողոքի ակցիաների սկսվելուց ընդամենը մի քանի օր անց հայտնվեցին հաղորդագրություններ, որ անվտանգության ուժերը մահացու ուժ են կիրառում ցուցարարների դեմ։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները մտահոգված են երկրում տիրող անկարգություններով և իրենց ընտանիքների ու ընկերների հետ, որոնց հետ դժվար է կապ հաստատել երկրի կապի խափանումից հետո։
«Ես այստեղ եմ իրանցի ժողովրդի համար, ովքեր այժմ դուրս են գալիս Իրանի փողոցներ։ Այո, ես նույնպես ուզում եմ իմ ներդրումն ունենալ։ Որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ մենք նույնպես այստեղ ենք ցույց անում։ Մենք կարող ենք հեռու լինել, բայց մեր սրտերը Իրանի հետ են», – ասել է հանրահավաքին մասնակցող մի կին։
«Ես այստեղ եմ ապրում, բայց իմ բոլոր ընտանիքն ու ընկերները ապրում են Իրանում։ Նրանք բացարձակապես ազատություն չունեն. նրանք ոչինչ չեն կարող ասել, նրանք ազատություն չունեն, խոսքի ազատություն չունեն։ Եվ նրանք փող չունեն, գնաճը աներևակայելի բարձր է», – ասաց մեկ այլ ցուցարար։
Ցուցարարները, որոնցից շատերը արտասահմանում ապրող իրանցիներ կամ իրանական ծագում ունեցող մարդիկ են, ասում են, որ իրենք պարտավոր են նաև ցույցեր անել և հեռվից իրենց աջակցությունը ցույց տալ, քանի որ հայրենիքում գտնվող իրանցիները՝ տարբեր տարիքի և ծագում ունեցող, շարունակում են դուրս գալ փողոցներ՝ պայքարելու իրենց ազատության համար։
«Գրեթե բոլորը, ում ես ճանաչում եմ (բողոքում են)։ Նույնիսկ հայրս։ Նա վաթսուն տարեկան է, բայց նա նույնպես մասնակցել է բողոքի ցույցերին։ Բայց ես նրանց հետ որևէ կապ չունեմ, ուստի չգիտեմ՝ նրանք դեռ կենդանի են, թե ոչ»։
Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում նույնպես մեկ այլ ցույց է անցկացվել՝ երկշաբաթյա բողոքի ցույցերին աջակցելու համար, որոնք, նրանց խոսքով, դարձել են Իրանի իշխանությունների համար ամենամեծ մարտահրավերներից մեկը 1979 թվականի Իսլամական հեղափոխությունից ի վեր։
«Ես այստեղ եմ արդեն 10 տարի, և դեռ տեսնում եմ, որ այնտեղ իրավիճակը գնալով վատանում է, և կարծում եմ, որ այս անգամ մարդիկ իրենց ուժասպառ են լինում», – ասաց ցուցարարներից մեկը՝ Ազադեհը։
«Չգիտեմ, հաճախ եմ լսել, որ այս անգամ պարզապես այլ է, ոչ թե նախկինում։ Մարդիկ ավելի զայրացած են, և նրանց համար միևնույն է, թե հիմա իրենց վրա կրակ կկրեն։ Նրանք պարզապես ուզում են իրենց ազատությունը, իրավունքները և իրենց երկիրը վերադարձնել», – ավելացրեց նա։
Բեռլինում ցուցարարները նշում են, որ հույս ունեն, որ իրենց ակտիվիզմը կհանգեցնի Եվրոպային և Միացյալ Նահանգներին օգնելու իրանցիներին ռեժիմը տապալելու պայքարում։
«Մենք այսօր այստեղ ենք՝ ցույց տալու մեր համերաշխությունը իրանցի ժողովրդի հետ, և Իրանի կառավարության կողմից արդեն մի քանի օր շարունակվող այս զանգվածային սպանության պատճառով», – ասաց Ֆարշադ Դուստիպուրը։
«Հուսով եմ, որ եվրոպացիներն ու ամերիկացիները կհասկանան, որ այս ռեժիմը միևնույն է կոչնչացվի ժողովրդի կողմից, և դա անելով՝ մեզ անհրաժեշտ է եվրոպացիների և ամերիկացիների օգնությունը», – շարունակեց նա։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջին համաշխարհային առաջնորդներից մեկն էր, ով մեկնաբանեց բողոքի ցույցերը, որտեղ նա սարսափելի սպառնալիք հնչեցրեց Իրանի կառավարությանը՝ դադարեցնելով ցուցարարների դեմ մահացու ուժի կիրառումը, հակառակ դեպքում Վաշինգտոնը կբախվի ռազմական պատասխանի։
Շաբաթ օրը Թրամփը ելույթ ունեցավ իր սեփական սոցիալական մեդիա հարթակում՝ Truth Social-ում, որտեղ նա դրական դիրքորոշում հայտնեց բողոքի ցույցերի ընթացքի վերաբերյալ՝ առանց լրացուցիչ մանրամասներ ավելացնելու, և առաջարկեց իր երկրի օգնությունը։
Բաց մի թողեք
Պատմության պարույրի ցանկացած նոր փուլում առաջանում է պահանջ վերաիմաստավորել անցյալը եւ իմաստավորել ներկան
Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան գովաբանել է «Իրանի քաջարի ժողովրդին», որ դիմադրել են իշխանություններին
ԵՄ օրենսդիրները սպառնում են «պայթեցնել» Եվրահանձնաժողովը վերջին յոթ ամիսների ընթացքում չորրորդ անգամ