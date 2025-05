«Թանգարանների ապագան՝ արագ փոփոխվող համայնքներում» խորագրի ներքո կանցկացվեն միջոցառումներ տարբեր թանգարաններում

«Թանգարանների ապագան՝ արագ փոփոխվող համայնքներում»․ հենց այս խորագրի ներքո այս տարի կանցկացվեն Թանգարանների գիշեր և Թանգարանների միջազգային օր ամենամյա միջոցառումները մայիսի 17-18-ը։

Միջոցառումներին տարբեր ծրագրերով միացել են հայաստանյան բոլոր թանգարանները՝ հիմնական ցուցադրություններով և հատուկ ծրագրերով։ Առանձնացրել ենք հայաստանյան թանգարանների մի շարք կարևոր միջոցառումներ, որոնք խորհուրդ ենք տալիս բաց չթողնել։ Նշենք նաև, որ ներկայացված միջոցառումներից բացի՝ թանգարաններն իրականացնում են նաև այլ միջոցառումներ։

Հայաստանի պատմության թանգարանում կկայանա մշտական ցուցադրության վերաբացում՝ «Պետականության վերականգնման ուղիներով (15-18-րդ դդ․)» խորագրով, ինչպես նաև բարբառներով շրջայց-էքսկուրսիա՝ «Մեր պատմությունը` մեր բարբառներով»։

Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կանցկացվեն երկու կրթական ծրագրեր՝«Բացահայտելով թանգարանը» և «Ժանրերը կերպարվեստում» խորագրով։

Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում կներկայացվի երկու ժամանակավոր ցուցադրություն «Վահան Տերյանը՝ ուսանող» և «Պատում՝ մեկ իրի․ Կոմիտաս վարդապետի սրինգը» խորագրով։

Մատենադարան. Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտը կներկայացնի դասախոսություն՝ Մատենադարանի ձեռագրերի վերականգնման գաղտնիքները» (բանախոսներ` Մատենադարանի ավագ վերականգնողներ Արթուր Պետրոսյան և Արտավազդ Այվազյան)։

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտը կանցկացնի նկարչության բաց դաս «Կոմիտասի տունը» խորագրով (Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջի հետ համատեղ), ինչպես նաև թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն, կոմիտասագետ, դոցենտ Լուսինե Սահակյանը հանդես կգա «Ծանոթ և անծանոթ Կոմիտասը» դասախոսությամբ։

Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում կներկայացվի ցուցահանդես՝ Մոսկվայի Ե. Գնեսինայի թանգարանի հետ համագործակցությամբ՝ «Ե.Գնեսինան և հայ երաժիշտները» խորագրով։

Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանն էլ «ARLOOPA»-ի հետ համատեղ կներկայացնի Սարյանի 5 նկարների անիմացիան, ինչպես նաև հանրությանը կներկայացնի «Բանաստեղծները գույների հրաշագործին: Պոետները՝ Սարյանին» ժողովածուն` նվիրված Մ. Սարյանի 145-ամյակին։

Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը իրականացնելու է հեքիաթաթերապիա՝ թումանյանական հեքիաթների մոդիֆիկացիաներով, ինչպես նաև շնորհանդես՝ Թումանյանի հեքիաթների անիմացիաներ Արցախի բարբառով։

Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի պուրակում հյուրերը կհամտեսեն «Կակաո Սպենդիարյանի բաղադրատոմսով»։

Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանում կկայանա գրական հատվածի նոր ցուցադրության բացումը, ինչպես նաև ֆլեշմոբ և ինստալացիոն ցուցադրություն՝ «Հնար» արվեստի աշխատարանի սաների մասնակցությամբ։

Երվանդ Քոչարի թանգարանը կներկայացնի Ե. Քոչարի սեղմումով գործերի, ինչպես նաև «Մարդ-քաղաք» շարքի ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված անիմացիաների ցուցադրություն։

Ռուսական արվեստի թանգարանը (պրոֆեսոր Ա. Աբրահամյանի հավաքածու) հանդես կգա «Վեր»-Արվեստագետների փոխազդեցություն ցուցահանդեսով։

Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը կիրականացնի քվեստ՝ «Ճամփորդենք Չարենցի հետ» խորագրով։

Իսկ Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանը կներկայացնի վերաբացված հիմնական ցուցադրությունը։

Փայտարվեստի ցուցասրահում էլ այցելուներին կառաջարկեն խեցեգործության վարպետաց դասեր։

Խ. Աբովյանի տուն-թանգարանը կներկայացնի 19-րդ դարի պարահանդեսային ծրագիր Երևանի պետական կոնսերվատորիայի հետ համատեղ։ Զուգահեռ կներկայացվեն արվեստին նվիրված դրվագներ՝ Խաչատուր Աբովյանի «Դորպատյան օրագրերից»։

Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանն էլ բակային 2 ավտոտնակների պատերի նկարազարդում կիրականացնի կապուտիկյանական թեմաներով՝ «Բարեկարգում ենք մեր բակը» խորագրի ներքո։

Տարատեսակ միջոցառումներ կանցկացվեն նաև մարզային թանգարաններում։

ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳԻՇԵՐ

ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

«ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱԳԱՆ ԱՐԱԳ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ»

17.05.2025

18.05.2025

ԵՐԵՎԱՆ

Հայաստանի պատմության թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

20։00 Համերգային ծրագիր՝ «Կայթ» մշակութային հանգույցի

մասնակցությամբ

21։00 Մշտական ցուցադրության վերաբացում՝ «Պետականության

վերականգնման ուղիներով (15-18-րդ դդ.)»

Մայիսի 18

11:00-17:00 Բարբառներով շրջայց-էքսկուրսիա՝ «Մեր պատմությունը` մեր

բարբառներով»

Հանրապետության հրապարակ 4, հեռ.` +374 (55) 52 06 91

historymuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Հայաստանի պատմության թանգարան/History Museum of Armenia

,

Ինստագրամյան էջ՝ historymuseumofarmenia_

Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական եւ ժամանակավոր ցուցադրություններ

12:00 Կրթական ծրագիր՝

«Բացահայտելով թանգարանը»

19։00 Համերգ «ԱՐԱՐ» երգչախմբի մասնակցությամբ

Մայիսի 18

11:00-17:45 Մշտական եւ ժամանակավոր ցուցադրության դիտում

12:00 Կրթական ծրագիր՝

«Ժանրերը կերպարվեստում»

Արամի 1, հեռ.` 010 58 08 12

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ`

National Gallery of Armenia/ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Ինստագրամյան էջ՝ nationalgalleryofarmenia

Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-24։00 Ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Վահան Տերյանը՝ ուսանող»

(Կցուցադրվեն Վահան Տերյանի ուսանողական շրջանին վերաբերող եւ

թանգարանում պահվող արխիվային վավերագրեր)

17։00 «Պատում՝ մեկ իրի. Կոմիտաս վարդապետի սրինգը» ժամանակավոր

ցուցադրության բացում

(Կներկայացվեն Կոմիտասի սրինգը (բլուլը) եւ դրա մասին պատմող նրա

ինքնագիր հոդվածը)

20։00-20։40 «ԿինոՋազ.էկրանից՝ բեմ»՝ Երեւանի Կ.Սարաջյանի անվան

երաժշտական դպրոցի սաների մասնակցությամբ ջազային-

անսամբլային երաժշտության երեկո

Մայիսի 18

11:00-16:00 Հիմնական ցուցադրություն

Արամի 1, հեռ.` 010563641

gatmuseum.am

Ֆեյսբուքյան եւ ինստագրամյան էջ՝ gatmuseum,

Մատենադարան. Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի

գիտահետազոտական ինստիտուտ

Մայիսի 17

18:00-19:00 Մանրանկարչական ստուդիայի սաների աշխատանքների

ցուցադրություն՝ «Ծաղկելու արվեստ»

19:00-20:00 Դասախոսություն՝ Մատենադարանի ձեռագրերի վերականգնման

գաղտնիքները» (բանախոսներ` Մատենադարանի ավագ վերականգնողներ

Արթուր Պետրոսյան եւ Արտավազդ Այվազյան)

20:00 – 20:30

Համերգային ծրագիր՝ «Արեգնազան» կրթահամալիրի աշակերտների

օտարալեզու երգերի կատարումներով՝ նվիրված Մատենադարանի

այլալեզու ձեռագրերին

21:00 – 22:00 Ցուցադրության բացում՝ «Գիտության եւ հավատի միջեւ. Տան Սուրբը»

Մայիսի 18

10:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մաշտոցի 53, հեռ.` 010 51 30 00

matenadaran.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Մատենադարան-Matenadaran

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Մայիսի 17

10:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

10:00-19:00

Ցուցադրություն՝ «Փաստագրելով հանցագործությունը. Հայոց

ցեղասպանության ականատես վավերագրողները»

Մայիսի 18

11:00-16:30

Հիմնական ցուցադրություն

Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 8/8, հեռ.` 010 39 09 81

genocide-museum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Armenian Genocide Museum&Institute

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-24:00 «Փարիզյան հանդիպումներ» ժամանակավոր ցուցադրություն՝

նվիրված Մարգարիտ Բաբայանի 150-ամյակին

13:00 «Կոմիտասի տունը» նկարչության բաց դաս

(Երեւանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջի հետ

համատեղ)

15:00 Դասախոսություն՝ «Ծանոթ եւ անծանոթ Կոմիտասը» (կոմիտասագետ,

դոցենտ Լուսինե Սահակյան)

16:00 Կրթական ծրագիր` «Զար զընգը»

18:00 Համերգ՝ «Գեղարդ» երգեցիկ խմբի եւ Նոր Նորքի Հայորդյաց տան

«Շողակաթ» երգչախմբի հետ համատեղ

20:00 Պերֆորմանս՝ «Բալմանուկյան» պարային նախագծի կատարմամբ

Մայիսի 18

19:00 Համերգային ծրագիր՝ «Նվիրում Կոմիտասին»

Արշակունյաց 28, հեռ.` 011 57 05 70

komitasmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Komitas Museum-Institute,

Ինստագրամյան էջ՝ komitasmuseum

«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

Մայիսի 17

10:30-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

14:30 Ցուցահանդես՝ «Էրեբունու բնօրինակ որմնանկարները»

17:00 Կրթական ծրագիր՝ «Արի պեղենք միասին»

Մայիսի 18

10:30-16:30 Հիմնական ցուցադրություն

Էրեբունու 38, հեռ.` 010 43 26 61

erebuni.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Erebunimuseum

Ինստագրամյան էջ՝ Erebuni_museum

«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի

«Շենգավիթ» մասնաճյուղ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

14:00 Կրթական ծրագիր՝ «Արի պեղենք միասին»

Բագրատունյաց փող. 1/3, հեռ.` 010 42 24 83,

erebuni.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Erebunimuseum

Ինստագրամյան էջ՝ Erebuni_museum

«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի

«Կարմիր բլուր» մասնաճյուղ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

12:00 Կրթական ծրագիր՝ «Նետաձգության վարպետաց դաս»

Հ. Հովհաննիսյան 92 , հեռ.` 099 36-93-23

erebuni.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Erebunimuseum

Ինստագրամյան էջ՝ Erebuni_museum

Երեւան քաղաքի պատմության թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

21:00 Ցուցահանդես՝ «Քաղաքային մեղեդիներ. Երեւանի երաժշտական

փոխակերպումները»

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

Արգիշտիի 1/1, հեռ.` 010 56 8109

Yhm.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Երեւանի պատմության թագարան

/Yerevan History Museum

Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-24:00 Ցուցահանդես՝ «Ե.Գնեսինան եւ հայ երաժիշտները» (Մոսկվայի Ե.

Գնեսինայի թանգարանի հետ համագործակցությամբ)

18:00-19:30 Համերգ՝ «Ապագա սերունդ». Էդ. Ջրբաշյանի անվան երաժշտական

դպրոցի սաների մասնակցությամբ

20։00 Ֆիլմի ցուցադրություն՝ «Արամ Խաչատրյան»

21։30 «Ջազային մտորումներ». Ա. Ներսեսյան եւ ընկերներ

22:00 Համերգ՝ վոկալ երաժշտության երեկո

Մայիսի 18

14:00 Համերգ՝ «Ստեղծագործ համայնք». պատանի կոմպոզիտորների

ստեղծագործություններ (դասատու՝ Արփինե Կալինինա)

Զարոբյան 3, հեռ.` +37410522691

+3737410589418

akhachaturianmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Aram Khachaturyan Museum,

Ինստագրամյան էջ՝ khachaturian.museum

Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

14:00 «Սարյան» ստուդիան հրավիրում է նկարելու Մարտիրոս Սարյանի

այգում (նկարչական պարագաները տրամադրելու է թանգարանը)

11:00-24:00 Սարյանի 5 նկարների անիմացիայի ներկայացում

( Անիմացիոն ծրագիրն իրականացվել է «ARLOOPA» ընկերության կողմից)

19:00 Ժողովածուի շնորհանդես՝ «Բանաստեղծները գույների

հրաշագործին: Պոետները՝ Սարյանին»` նվիրված Մ. Սարյանի 145-

ամյակին

20:30 Դասական երաժշտության համերգ

Մայիսի 18

11:00-18:00 Սարյանի 5 նկարների անիմացիայի ներկայացում

(Անիմացիոն ծրագիրն իրականցվել է «ARLOOPA» ընկերության կողմից)

15:00 Կրթական ծրագիր՝ «Ջրաներկի գաղտնիքը»

Սարյան 3, հեռ.` 010 58 05 68

sarian.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Martiros Sarian House-Museum / Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան

ինստագրամյան էջ՝ sarian.museum

Հովհաննես Թումանյանի թանգարան

Մայիսի 17

10:30-24:00

Հիմնական ցուցադրություն

10:30-24:00 Ցուցահանդես՝ «Ճաշակը կյանքի բույրն է»

Բացօթյա ցուցադրություն-վաճառք՝ Հրանտ Մաթեւոսյանի

մշակութային կենտրոն-թանգարանի մերձակա այգում

14:00-15:00 Հեքիաթաթերապիա թումանյանական հեքիաթների

մոդիֆիկացիաներով

15:00-15:45 Շնորհանդես՝ Թումանյանի հեքիաթների անիմացիաներ Արցախի

բարբառով

15:00-16:00 Կրթական ծրագիր՝ «Թումանյանը խաղերի լեզվով»

19:00-24:00 Անիմացիոն ծրագիր՝ «Թանգարան՝ թանգարանի ներսում»

(Թումանյանի Թիֆլիսյան բնակարանի պատկերները QR ծածկագրերով)

Մայիսի 18

11:00-18:00 Ցուցահանդես՝ «Ճաշակը կյանքի բույրն է»

Աբովյան 51/1

հեռ՝ 011 56 00 21

toumanianmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Hovhanness Toumanian Museum

Հակոբ Կոջոյանի եւ Արա Սարգսյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-24:00 Ցուցահանդես՝ «Դիմանկարներ» (գեղանկարիչ՝ Անդրեյ Պյանկովսկի)

17:00-18:00 Վարպետաց դաս՝ «Մետաֆորիկ քարտեր» (Բրովինա-Գոնչարովա

Նատալիա)

17:00-18:00 Վարպետաց դաս՝ նկարչություն գինով, լոսկուտներով բացիկների

պատրաստում (Կուռչանովա Ելենա Վլադիմիրովնա)

18:00-19:30 Երաժշտական կատարումներ՝ «Բյուրական» երգչախմբի

կատարմամբ (գեղ. ղեկավար՝ Գոհար Հարությունյան)

Մայիսի 18

11:00-17:45 Հիմնական ցուցադրություն

13:00-17:00 Երաժշտական կատարումներ. դաշնակահարուհի՝ Ռուզաննա

Ծատուրյան

Պուշկին 70,

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ` National Gallery of Armenia/Հայսաստանի ազգային պատկերասրահ

Գեւորգ Գրիգորյանի (Ջոտտո) արվեստանոց-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական եւ ժամանակավոր ցուցադրություններ

14:00 Կրթական ծրագիր՝ «Մեր բակի թանգարանը»

16:30

19:00

«Սեր» վավերագրական ֆիլմի դիտում

21:00 «Վառած լապտեր» գեղարվեստական ֆիլմի (1983թ., ռեժ.՝ Աղասի

Այվազյան) դիտում ՝ «Վավերագրող հայացք. Վանո Խոջաբեկյան 150»

ցուցահանդեսի շրջանակում

Մայիսի 18

11:00-17:45 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-17:45 Ցուցահանդես՝ «Վավերագրող հայացք. Վանո Խոջաբեկյան 150»

13:00 «Վառած լապտեր» գեղարվեստական ֆիլմի (1983թ., ռեժ.՝ Աղասի

Այվազյան) դիտում ՝ «Վավերագրող հայացք. Վանո Խոջաբեկյան 150»

ցուցահանդեսի շրջանակում

15:30 «Սեր» վավերագրական ֆիլմի դիտում

ք.Երեւան, Մաշտոցի 45 ա

Հեռ. (+374) 010 58 01 79

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Գեւորգ Գրիգորյանի /Ջոտտո/ արվեստանոց-թանգարան/ Studio-

museum of Giotto

ինստագրամյան էջ` giotto_museum

Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11։00-24։00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-24:00 «Մեծ բարեկամություն. Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով եւ Ալեքսանդր

Սպենդիարյան» ժամանակավոր ցուցադրություն

11:00 Ֆիլմի դիտում՝ «Իրականացված երազանք»

19:30-22:00 «Երաժշտական խճանկար»՝ թանգարանի պուրակում

«Կակաո Սպենդիարյանի բաղադրատոմսով»

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն՝ «Կոմպոզիտորի ստեղծագործական

ուղին»

13:00-14:00 Կրթական ծրագիր թանգարանների աշխատակիցների երեխաների

համար՝ «Հրաշագործ երաժիշտը»

Նալբանդյան 21, հեռ.՝ 010 58 07 83

spendiaryanmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Alexander Spendiaryan House-museum

Ինստագրամյան էջ՝ spendiaryan.house.museum

Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11։00-24։00 Հիմնական ցուցադրություն

17։00-18։00 Տուն-թանգարանի գրական հատվածի նոր ցուցադրության բացում

18։00-18:30 Ֆլեշմոբ եւ ինստալացիոն ցուցադրություն՝ «Հնար» արվեստի

աշխատարանի սաների մասնակցությամբ

19:30-20:30 Թատերական ներկայացում. «Նորք» շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի

«Տարմանի» թատրոն

20:30-21:30 Դասական երաժշտության համերգ. հայ կոմպոզիտորների

ստեղծագործություններ՝ իսահակյանական խոսքերով, կատարող՝

Նելլի Գասպարյան

22։00-23։00 Սաքսոֆոնային երաժշտության երեկո՝ Մ. Միրզոյանի անվան

երաժշտական դպրոցի սաների մասնակցությամբ

Մայիսի 18

11:00-16:00 Ժամանակավոր ցուցահանդես՝ «Ժամանակը եւ ժամացույցները»

(Իսահակյանի անձնական հավաքածու)

Զարոբյան 20,

հեռ.` 010 56 24 24, 58 73 80

isahakyanmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` House-Museum of Avetik Isahakyan

Երվանդ Քոչարի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

18:00-24:00 Ե. Քոչարի սեղմումով գործերի, ինչպես նաեւ «Մարդ-քաղաք» շարքի

ստեղծագործությունների մոտիվներով ստեղծված ինստալյացիաների

ներկայացում

18:00-24:00 Մաեստրո Քոչարի գեղարվեստափիլիսոփայական մտորումների

վիդեո-աուդիո ներկայացում՝ հայերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով

18:00-24:00 Ե. Քոչարի սեղմումով գործերի, ինչպես նաեւ «Մարդ-քաղաք» շարքի

ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված անիմացիաների

ցուցադրություն

19։30-21։30 Երաժշտական կատարումներ

Մայիսի 18

11:00-17:00 Տեսաֆիլմերի ցուցադրություն

Երվանդ Քոչարի ստեղծագործությունների ցուցադրությունը Փարիզի

Մինոտավր ցուցասրահում եւ Պոմպիդու կենտրոնում

Մաշտոցի 39/12,

հեռ.` 010 52 93 26

kochar.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Ervand Kochar Museum

Ռուսական արվեստի թանգարան

(պրոֆեսոր Ա. Աբրահամյանի հավաքածու)

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

19:00 Ցուցահանդես՝ «Վեր»-Արվեստագետների փոխազդեցություն

Մայիսի 18

11:00-16:00 Ցուցահանդես՝ «Վեր»-Արվեստագետների փոխազդեցություն

Իսահակյան 38, հեռ.` 010 562156

rusartmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝

Museum of Russian Art, collection of A.Abrahamyan

Ինստագրամյան էջ՝ museum_of_russian_art

Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-24:00 Ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Ճամփորդական հուշեր. Իտալիա»

18:00-21:00 Քվեստ՝ «Ճամփորդենք Չարենցի հետ»

16:00 Ե. Չարենցը «Աշխարհացույց» կրթական նորարարական հարթակում

21:00 Համերգ՝ «The Waves Band»

Մայիսի 18

11:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-18:00 Ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Ճամփորդական հուշեր. Իտալիա»

12:00 Լինոփորագրության աշխատարան. «Փոխակերպումներ»

Մաշտոցի 17, հեռ.` 010 53 14 12

charents.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ yeghishecharentshousemuseum

ՀՀ կենտրոնական բանկի Այցելուների կենտրոն

Մայիսի 17

11:00:24:00 Ցուցահանդես՝ «Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը»

Մայիսի 18

10:00-17:30 Ցուցահանդես՝ «Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը»

Վազգեն Սարգսյան փող., 6 շենք

հեռ.` 010 592592,

visitorcentre.cba.am

Ֆեյսբուքյան էջ` CBAVisitorCentre

Ժամանակակից արվեստի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Ցուցահանդես՝ Վարդան Տեպիկյանի «Արվեստական

բանականություն»

16:00-19:00 Վարպետաց դաս՝ «Կավ եւ գույն», խեցեգործ-արվեստագետ Արմինե

Հովհաննիսյանի հետ

19:00-20:00 Ներառական ծրագիր՝ «Թանգարանը ժեստերով» խուլ եւ համր

երեխաների մասնակցությամբ

Մայիսի 18

11:00-18:00 Ցուցահանդես՝ Վարդան Տեպիկյանի «Արվեստական

բանականություն»

13:00 Ներառական ծրագիր՝ «Թանգարանը ժեստերով»

Մաշտոցի 7, հեռ.` 010 53 96 37

Ֆեյսբուքյան էջ՝ yerevanmodernartmuseum,

Ինստագրամյան էջ՝ yerevanmodernartmuseum

Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն

Մայիսի 17

10:00-24:00 Վիդեո արտ նախագիծ՝ «Ստվերից այն կողմ»

11:00-12:30 Կրթական ծրագիր՝ «Ժամանակի ճանապարհորդներ»՝ նվիրված

Ժերարդ Գաֆէսճեանի 100-ամյակին

պարտադիր նախնական գրանցմամբ

14:00-15:30

Կրթական ծրագիր՝ «Արվեստ եւ երազներ» (ծրագիրը նախատեսված է

մեծահասակների համար)

պարտադիր նախնական գրանցմամբ

16:00-19:00 Ժամանակավոր ցուցահանդեսների շրջայց՝ համադրողի

ուղեկցությամբ (հայերեն՝ 16:00, ռուսերեն՝ 17:00, անգլերեն՝ 18:00)

«Զադիկ Զադիկյան»,

«Վալենտին Պոդպոմոգով. երազներ կյանքի ու մահվան մասին»

պարտադիր նախնական գրանցմանբ

21:00 Բացօթյա համերգ Երեք սուզորդների հարթակում՝ «Հող Արթուն»

էթնո-էլեկտրո նախագիծ

Թամանյան 10, «Կասկադ» համալիր, հեռ.` 010 54-19-32/34

cmf.am

Ֆեյսբուքյան էջ` cafesjiancentercascade

Մայիսի 18

10:00-20:00 Հիմնական ցուցադրություն

Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների

թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Վերաբացված հիմնական ցուցադրություն

18։00 «Ծաղկազարդ». Լուսինե Շարամբեյանի անհատական

ցուցահանդեսի բացում

19:00 Համերգ՝ Ժողովրդական արվեստների թանգարանի «Մանել»

երգչախմբի կատարմամբ

20:00 «Բակային պատմություններ. թանգարան եւ համայնք». հայկական

ավանդական խաղեր՝ «Վարը վարենկ» նախաձեռնության հետ

համատեղ

Մայիսի 18

11։00-18:00 Վերաբացված հիմնական ցուցադրություն

Աբովյան 64, հեռ.` 010 56 93 80

folkart.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Ժողովրդական արվեստների թանգարան/Folk Arts

Museum

Ինստագրամյան էջ՝ folk_arts_museum

Փայտարվեստի ցուցասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

19։30 «Ժամանակի ծագումը». Աննա Ավագյանի անհատական

ցուցահանդեսի բացում

20։00 Խեցեգործության վարպետաց դասեր

Մայիսի 18

11:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

16։00 Խեցեգործության վարպետաց դասեր

Պարոնյան 4, հեռ.` 010 53-24-61

folkart.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Ժողովրդական արվեստների թանգարան/Folk Arts

Museum

Ինստագրամյան էջ՝ folk_arts_museum

Հայաստանի ազգային գրադարանի

Գրատպության թանգարան

Մայիսի 17

10:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

16։00 Գրականության ցուցադրություն-դասախոսություն՝ «Ավետիք

Իսահակյանի անտիպ օրագրությունը. ընդհանուր բնութագիր»

Մայիսի 18

10:00-16:00 Հիմնական ցուցադրություն

13։00 Կրթական ծրագիր՝ «Ապագան այցելուների աչքերով» (նկարում են

փոքրիկները)

14։00 Հայտնվիր նշանավոր նկարներում (եռաչափ կոլաժներ)

Տերյան 72, հեռ.` 060 62 35 14

museum@nla.am

Ֆեյսբուքյան էջ` The Museum of Printing/Գրատպության թանգարան

Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

Ս. Փարաջանովի փողոց 1, հեռ.` 010 53 84 73

parajanovmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան-Sergey Parajanov Museum

Ինստագրամյան էջ՝ parajanovmuseum

Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան

Մայիսի 17

10:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

10:00-14:00 Զեկույցներ՝ «Գեոտուրիզմ, թանգարան եւ զարգացող համայնքներ»

Զեկուցողներ՝ Գ. Գրիգորյան, Ա. Խաչատրյան

14:00-18:00 Սեմինար, կրթական ծրագիր՝

«Քարը չինական մշակույթում» Հայ-Չինական բարեկամության

դպրոցի աշակերտների հետ համատեղ

18:00-21:00 Սեմինար, կրթական ծրագիր՝

«Բնության հուշարձանները Չինաստանում»…

Հայ-Ռուսական համալսարանի Չինական լեզվի եւ մշակույթի

կենտրոնի ուսանողների հետ համատեղ

Մայիսի 18

10:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

Բաղրամյան 24ա,

հեռ.` 010 582 936, www.geology.am

Ֆեյսբուքյան էջ` GeologicalMuseumofArmenia

Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

10:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

18։00-20։00 19-րդ դարի պարահանդեսային ծրագիր Երեւանի պետական

կոնսերվատորիայի հետ համատեղ։ Զուգահեռ կներկայացվեն

արվեստին նվիրված դրվագներ՝ Խաչատուր Աբովյանի «Դորպատյան

օրագրերից»

Մայիսի 18

10:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

15:00-18:00 Կրթական ծրագրերի շնորհանդես՝ «Տարազներ», «Կերպարային

տիկնիկներ»

Քանաքեռ 2-րդ փող, հեռ.` 010 28 46 86

abovyanmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարան Khachatur Abovyan House-

Museum

Ինստագրամյան էջ` abovyan_museum

Լուսինե Զաքարյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Օրվա ընթացքում Համերգային ծրագիր՝ Երեւանի Կոմիտասի անվան պետական

կոնսերվատորիայի, Ռոմանոս Մելիքյանի, Առնո Բաբաջանյանի,

Շառլ Ազնավուրի անվան երաժշտական կրթօջախների ուսանողների

մասնակցությամբ

Մայիսի 18

11:00-16:00 Հիմնական ցուցադրություն

12:00-14:00 Համերգային ծրագիր՝ Երեւանի Կոմիտասի անվան պետական

կոնսերվատորիայի, Ռոմանոս Մելիքյանի, Առնո Բաբաջանյանի,

Շառլ Ազնավուրի անվան երաժշտական կրթօջախների ուսանողների

մասնակցությամբ

Եզնիկ Կողբացի 42/3

հեռ.`091 60 70 03

Ֆեյսբուքյան էջ` Lusine ZakaryanHouse-Museum, Լուսինե Զաքարյանի

տուն-թանգարան

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական

մանկավարժական համալսարանի պատմության թանգարան /

Թանգարանն աշխատելու է մայիսի 12-ին, 16-ին/

Մայիսի 12

12:00 Ցուցահանդես՝ «Գարնանային տրամադրություն», հեղինակ Լեմս

Ներսիսյան

10:00-16:00 Շրջայց ՀՊՄՀ պատմության թանգարանում

Մայիսի 14

14:00 «Թանգարանների գիշեր» համաեվրապական միջոցառմանն

ընդառաջ մեթոդական խորհրդատվություն-հանդիպում ուսուցիչների

հետ

Մայիսի 16

10:00-15:00 Ինտերակտիվ խաղ-էքսկուրսիա՝ «Կրթության պատմությունից»

Տիգրանի Մեծի 17, հեռ.` 010 59 70 45

armspu.am

Ֆեյսբուքյան էջ` ASPU Museum-ՀՊՄՀ Թանգարան

«Մայր Հայաստան» ռազմական պատմության թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00 Ցուցադրություն՝ հայերիմասնակցությունը Հայրենական Մեծ

պատերազմին 409-րդ հայկական հրաձգային դիվիզիայի

կազմում (նվիրվում է Մեծ Հաղթանակի80-ամյակին)

13:00 Ցուցադրություն՝ հայերիմասնակցությունը Ֆրանսիայի

դիմադրության պայքարին (նվիրվում է Մեծ Հաղթանակի80-ամյակին)

15:00 Ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Առաջին եւ Երկրորդ

համաշխարհային պատերազմներիընթացքում կիրառված սառը

զենքեր»

18:00 Ֆիլմի դիտում՝ Անդրանիկը եւ Հայաստանի Հանրապետության

ծնունդը (նվիրվում է Զորավար ԱնդրանիկՕզանյանի ծննդյան160-ամյակին)

Ազատության 2, հեռ.` 010 20 14 00

mayrhayastan.am

Ֆեյսբուքյան էջ` «Մայր Հայաստան» ռազմական պատմության թանգարան

Կարեն Դեմիրճյանի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Ցուցահանդես՝ «Ապագան պատմական հիշողության պահպանումն է»

20:00 Ֆիլմի դիտում՝ «Նելսոն», հանդիպում ֆիլմի ռեժիսոր Արշակ

Մարգարյանի հետ

Մայիսի 18

11:00-18:00 Ցուցահանդես՝ «Հերոսապատում»

Ղ. Փարպեցու 7, հեռ.` 010 53 17 10

kdmuseum.am

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան պատմութեան թանգարան-

հիմնադրամ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մհեր Մկրտչյան 12/1

հեռ.` 010 52 18 76,

Ֆեյսբուքյան էջ` ՀՅԴ Պատմութեան Թանգարան,

ARF-Dashnaktsutyun-Museum

Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

12:00 Երիտասարդ նկարիչների

ցուցահանդեսի բացում

13:00 Բակային 2 ավտոտնակների պատերի նկարազարդում

կապուտիկյանական թեմաներով՝ «Բարեկարգում ենք մեր բակը»

18:00 Մանկական երգչախմբի համերգ՝

«Մանուկների մոլորակ»

21:00 Համերգ եւ թեյախմություն՝ «Կապուտիկյանը երգերում»

Մայիսի 18

11:00-16:00 Հիմնական ցուցադրություն

Կապուտիկյան 1, բն. 26, հեռ.` 010 52 09 30

gatmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Silva Kaputikyan’s home-museum

Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11։00-24։00 Հիմնական ցուցադրություն

18:00 Ներսիսյանցիների ալբոմի ժամանակավոր ցուցադրություն

18:30 Գրական ընթերցումներ, քննարկում եւ հանդիպում գրող-

հրապարակախոս Տիգրան Նիկողոսյանի հետ

20:00

Գծանկարների ցուցադրություն՝ «Դեմիրճյանը՝ գեղանկարիչ»

Մայիսի 18

11:00-16:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00

Դեմիրճյանի պատմվածքների ընթերցումներ

12:00

Բացիկների պատրաստում դեմիրճյանական թեմաներով

Երեւան, Աբովյան 29, բն. 4

հեռ.՝010 52 77 74

gatmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Գրականության եւ

արվեստի թանգարան/Museum of Literature and Art

Հայաստանի բնության պետական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Ցուցահանդես՝ «Գույների լուռ արվեստը»

17:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն՝ «Հայաստանի

կենսաբազմազանությունը»

12:00-15:00 Դաս-քննարկում՝ «Կենսաբազմազանությունը եւ մենք»

Մայիսի 18

11:00-16:00 Հիմնական ցուցադրություն՝ «Հայաստանի կենսաբազմազանությունը»

11:00-16:00 Ցուցահանդես՝ «Գույների լուռ արվեստը»

Տիգրան Մեծի 34, հեռ.` 011 54 25 16

smn.am

Ֆեյսբուքյան էջ` Հայաստանի բնության պետական թանգարան,

Ինստագրամյան էջ՝ MuseumOfNatureOfArmenia

Լուսիկ Ագուլեցու տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11։00-22։00 Հիմնական ցուցադրություն

18:00 Համերգ՝ Female Composers Choir /Ֆիմեյլ Կոմպոզերս Երգչախումբ/

Մայիսի 18

11։00-22։00 Հիմնական ցուցադրություն

Մուրացանի փող., 79 տուն,

հեռ՝ 094 60 12 15,

Ֆեյսբուքյան էջ` LusikAguletsi

«ARARAT» թանգարան

Մայիսի 17

18:00-24:00 Ժամանակավոր ցուցադրության բացում, Երեւանին նվիրված

աուդիոգիդի շնորհանդես

Իսակովի 2, հեռ.` 010 54 00 00

araratbrandy.com

Ֆեյսբոքյան էջ՝ ARARAT Museum

Ինստագրամյան էջ՝ araratmuseum

«Վալմար» արվեստի սրահ

Մայիսի 17

18:00-24:00 Վալմարի ինքնանկարների ցուցահանդես

Մայիսի 18

11:00-18:00 Վալմարի ինքնանկարների ցուցահանդես

Բուզանդի 53-55, հեռ.` 010 58 07 69

valmargallery.com

Ֆեյսբուքյան էջ` Valmar Art Gallery

«Նիկոլայ Նիկողոսյան» մշակութային հիմնադրամ

Մայիսի 17

12:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

19:00 Ցուցադրություն՝ Հիմնադրամի կողմից հայտարարված Open Call

մրցույթին մասնակցած եւ ժյուրիի կողմից ընտրված նկարիչների

աշխատանքներ

20:00 Համերգային ծրագիր

Սարյան 19-21

հեռ.` 091 84 42 41

Ֆեյսբուքյան էջ՝ NikoghosyanCulturalFoundation

Ինստագրամյան էջ՝ nikogosyan_foundation

Մայիսի 18

12:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

Սարյան 19-21

հեռ.` 091 84 42 41

Ֆեյսբուքյան էջ՝ NikoghosyanCulturalFoundation

Ինստագրամյան էջ՝ nikogosyan_foundation

Գեղագիտության ազգային կենտրոնի պատկերասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-21:00 Ցուցադրություն՝ Սեյրան Մեջանյան, Նարեկ Ալեքյան

«ՊԱՐԱԴՈՔՍ»

Մայիսի 18

11:00-21:00 Ցուցադրություն՝ Սեյրան Մեջանյան, Նարեկ Ալեքյան

«ՊԱՐԱԴՈՔՍ»

Երեւան, Աբովյան 13,

հեռ՝ 010 520 951,

nca.am

Ֆեյսբուքյան էջ` NCAArmenia

«ՀայԱրտ» կենտրոն

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Գեղանկարիչ Լուսինե Բաղդասարյանի անհատական ցուցահանդես

20:00-21:00 Շրջայց թանգարանում գեղանկարիչ Նարեկ Ավետիսյանի հետ

Մայիսի 18

11:00-19:00 Հիմնական ցուցադրություն

Գեղանկարիչ Լուսինե Բաղդասարյանի անհատական ցուցահանդես

18:00-19:00 Շրջայց թանգարանում գեղանկարիչ Նարեկ Ավետիսյանի հետ

Երեւան, Մաշտոցի 7 ա շենք,

հեռ՝ 010 531996

Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարան

Մայիսի 17

12:00-24:00 Ցուցահանդես՝ «Նանսենյան անձնագիրը դպրոցահասակների

աչքերով»

Մայիսի 18

14:00 Քննարկում՝ «Ֆրիտյոֆ Նանսենի ժառանգությունը որպես

մարդասիրության օրինակ»

Նոր Նորքի 1-ին զանգված, Նանսենի 4/4,

հեռ.` 094 33 60 00

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Fridjof –Nansen-Museum-of-Yerevan

Կապի թանգարան. Team Telecom Armenia

Մայիսի 17

15։00-21։00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

15։00-21։00 Հիմնական ցուցադրություն

Ազատության պողոտա 24/1

հեռ.՝ 010 41 04 10

museum@telecomarmenia.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Team Telecom Armenia

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, հայոց

ազգագրության եւ ազատագրական պայքարի պատմության ազգային

թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական եւ ժամանակավոր ցուցադրություններ

Մայիսի 18

12:00 Ցուցահանդես՝ «Արվեստագետների ադապտացիան բնակության նոր

վայրերում»

գ. Արաքս,Դանիել-Բեկ Փիրումյան 1

հեռ՝ 060 68 78 18,

077 05 19 18,

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Սարդարապատի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության

թանգարան, sardarapat_ethnomuseum

Ինստագրամյան էջ՝ sardarapatethnomuseum

Մուսալեռան հերոսամարտի պատմության եւ մուսալեռցիների

ազգագրության թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

գ. Բաղրամյան. Ֆրանց Վերֆել 1

հեռ. 023768373,

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Մուսալեռան հերոսամարտի պատմության եւ

մուսալեռցիների ազգագրության թանգարան

«Զվարթնոց» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան

Մայիսի 17

13:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հույսի ու տենչանքի վառ կանթեղներ»

16:00 Ցուցահանդես՝ «Հառիճի պատմամշակութային ժառանգությունը.

Հառիճը հնագույն ժամանակներում եւ միջնադարում»

Մայիսի 18

14:00 Միջացառում՝ «Պետք է ծունկի՜ գալ ու պետք է այստեղ շշուկո՜վ

խոսել»

«Զվարթնոց» թաղամաս, Մանուշյան փողոց,

hushardzan.am

հեռ.՝ 093 01 31 32

Ֆեյսբուքյան էջ` ZVARTNOC

«Մեծամոր» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

15:00 Միջոցառում՝ «Պոետիկ հնագիտություն»

Տարոնիկ բնակավայր, Թանգարանային 2,

հեռ.՝ 077 00 24 75

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ` metsamormuseum

Մհեր Աբեղյանի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

17:00-19:00 Երաժշտական կատարումներ՝ Էջմիածին քաղաքի թիվ 1 եւ 2

երաժշտական դպրոցների սաների մասնակցությամբ

Մայիսի 18

11:00-17:45 Հիմնական ցուցադրություն

15:00 Էջմիածնի Եղիշե Թադեւոսյանի անվան նկարչական դպրոցի

աշակերտների աշխատանքների ցուցահանդես

ք. Էջմիածին, Խորենացու 2, հեռ`+374 231 5 49 41

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Mherabeghyangallery

Էջմիածնի պատկերասրահ

(Խ. Տեր-Հարությանի թանգարան)

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

19:00-24:00 Էջմիածնի նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես

19:30 Երաժշտական կատարումներ՝ Էջմիածնի երաժշտական դպրոցի

սաների մասնակցությամբ

Մայիսի 18

11:00-17:45 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Էջմիածին, Արարատյան 3, հեռ՝ +374 2314 38 77

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ KhorenTerHarutyan

Հովհաննես Հովհաննիսյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

16:30 Հ.Հովհաննիսյանի անձնական իրերի ցուցադրություն

17:00-18:00 Մակար Եկմալյանի անվան N 1 երաժշտական դպրոցի սաների ելույթ

18:00-19:00

Սպիրիդոն Մելիքյանի անվան N 2 երաժշտական դպրոցի սաների

ելույթ։

Մայիսի 18

10:00-15:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Էջմիածին, Ս. Մովսես Խորենացի 2/41,

հեռ. 0231-5-33-70

Facebook` Հովհաննես Հովհաննիսյանի տուն-թանգարան

Էջմիածնի պատմաազգագրական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

18:30 Հնագիտական իրերի ցուցադրության բացում

19:00 «Մաղթանքների կենաց ծառ» կազմում (ցանկություններ,

շնորհավորանքներ, տպավորություններ)

20:00- 21:00 Վարպետաց դասեր` «Խճանկարի արվեստ» խեցեղենի

վերականգնում (կավե հնագույն բեկորներով հավաքում ենք

խճանկար)

21:00 Կենդանի երաժշտություն

22:00 Ինտելեկտուալ խաղ – վիկտորինա

Մայիսի 18

11:00-15:00

Հիմնական ցուցադրություն

ք. Էջմիածին, Ս. Մեսրոպ Մաշտոց 0,

հեռ՝ 093 08 82 78

Ֆեյսբուքյան էջ՝Վաղարշապատի Պատմազգագրական թանգարան

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

Վազգեն Սարգսյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

10:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

13:00 Համերգային ծրագիր՝ Արարատ գյուղի մսուր մանկապարտեզի

երեխաների մասնակցությամբ

14:00-15:00 Համերգային ծրագիր՝ Արարատ քաղաքի եւ գյուղի մշակույթի տների

սաների մասնակցությամբ

17:00 Արարատի թիվ 3 դպրոցի սաների ելույթ

20:00 Մոմերով երթ գյուղի սբ. Հակոբ եկեղեցի եւ ծաղկադրում Վազգեն

Սարգսյանի հուշաքարին ( եկեղեցու բակում)

Մայիսի 18

11:00-19:00 Հիմնական ցուցադրություն

գ. Արարատ, Գ. Նժդեհի փողոց 7,

հեռ.`+374 234 4 00 46

Պարույր Սեւակի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

10։00-24։00 Էտյուդների սիմպոզիում. «Պ. Սեւակի տան գունավոր

արձագանքները»

13։00-16։00 Վարպետաց դասեր՝ կավագործություն, գորգագործություն

19։00 Երաժշտական կատարում.

Վահագ Ռաշ «Սեւակի պոեզիան՝ կենդանի ձայնով»

Մայիսի 18

10։00-17։00 Էտյուդների սիմպոզիում. «Պ. Սեւակի տան գունավոր

արձագանքները»

15։00-17։00 Վարպետաց դասեր՝ կավագործություն, գորգագործություն

գ. Զանգակատուն, Պ. Սեւակի փակուղի 1

հեռ` 093 37 75 99

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Paruyr Sevak House Museum/Պարույր Սեւակի տուն-թանգարան

Մայրաքաղաք «Դվին» պատմամշակութային արգելոց

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

14:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հուշարձանն իմ աչքերով»

Հնաբերդ համայնք

հեռ.՝ 010 58 74 25

www.hushardzan.am

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

Պերճ Պռոշյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

15:00

Թանգարանի չցուցադրված առարկաների ժամանակավոր

ցուցադրություն

16:00 Կրթական ծրագիր՝ փոքր տարիքի երեխաների համար

19:00 Համերգ խարույկի շուրջ

20:00 Մոմերի լույսի ներքո շրջայց թանգարանում

21:00 Գրում ենք նամակներ 19-րդ դարի ոճով՝ «Գրողի կյանքը»

21:30 Գանձերի որոնում թանգարանում «Հին տան գաղտնիքները»

Մայիսի 18

11:00-16:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Աշտարակ, Պռոշյան փ. 4

հեռ` 094 57 14 14

gatmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ PerchProshyanHomeMuseum

Ինստագրամյան էջ՝ Perchproshyanmuseum

Հայաստանի գինու պատմության թանգարան

Մայիսի17

12:00-24:00 «MUSEUM NIGHT» հիմնական ցուցադրություն

12:00-22:00 Անվճար տրանսֆեր Երեւանից, ավտոբուսով

12:00-24:00 Գինու հյուրասիրություն

14:00-19:00 Կավագործություն

14:00-19:00 Գինով նկարչություն

12:00-19:00 Կցասայլով շրջայց խաղողի այգիներում

17:00-20:00 Համերգային ծրագիր՝ Vinyl DJ set at the museum

18:00-21:00 Համերգային ծրագիր՝ Vinyl DJ set next to the museum

12:00-23:00 Nazani Restaurant

Արագածոտնի մարզ, Սասունիկ գյուղ

30-րդ փողոցի 1-ին փակուղի, շինություն 30

հեռ`044 60 22 22

«Դաշտադեմ ամրոց» պատմամշակութային արգելոց

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

15:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հուշարձանը մանուկների աչքերով»

Գ. Դաշտադեմ

հեռ.՝ 077 53 55 78

hushardzan.am

«Ամբերդ ամրոց» պատմամշակութային արգելոց

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

14:00 Դասախոսություն՝ «Թանգարանների ապագան արագ փոփոխվող

համայնքներում»

Մայիսի 18

15:00 Դասախոսություն՝ «Թանգարանների ապագան արագ փոփոխվող

համայնքներում»

Գ. Դաշտադեմ

հեռ.՝ 077 53 55 78

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ amberdamroc

«Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

15:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ»

Ագարակի եւ Ոսկեհատի գյուղական համայնքների վարչական տարածք

հեռ.՝ 093 37 47 64

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ agarakargeloc

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

14:00-14:30 Ցուցահանդես՝ «Խեցեգործություն»

14:30 Միջոցառում՝ «Խեցեգործություն» Գավառի գեղարվեստի դպրոցի հետ

համատեղ

15:30 Վարպետաց դաս՝ «Խեցեգործություն», Գավառի գեղարվեստի դպրոցի

հետ համատեղ

Մայիսի 18

11:00-18:00 Ազգային-ազգագրական իրեր բացօթյա ցուցադրություն

11:00-18:00 Ցուցահանդես՝ «Կենցաղային իրերի եւ տեխնիկայի էվոլյուցիան»

ք. Գավառ, Զորավար Անդրանիկի 32, հեռ՝ +374 264 2 21 19

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարան

Մարտունու պատկերասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-17:45 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-17:30 Կրթական ծրագիր՝ արվեստում նոր տեխնոլոգիաների կիրառման

առավելությունների մասին

12:00-13:00 Կրթական ծրագիր՝ արհեստական բանականության

հնարավորությունները որպես մարզային թանգարանների

զարգացման միջոց

13:00-14:00 Տիկնիկային ներկայացում՝ «Կարմիր գլխարկը» Մարտունու

մանկական արվեստի դպրոցի սաների մասնակցությամբ

ք. Մարտունի, Շահումյան 6, հեռ՝ +374 262 4 36 04

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ` National Gallery օf Armenia,

Ինստագրամյան էջ՝ nationalgalleryofarmenia

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

Ալավերդու պատկերասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Կրթական ծրագրեր

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

Կրթական ծրագրեր

ք. Ալավերդի, Կախոյանի 7, հեռ՝ +374 253 2 28 93

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ` National Gallery օf Armenia,

Ինստագրամյան էջ՝ nationalgalleryofarmenia

Հովհ. Թումանյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

12:00 «Մենք ու թանգարանը»՝ թանգարանի հիմնական ցուցադրությունը

կներկայացվի պատանի զբոսավարների կողմից

14:00 Լուսանկարչական աշխատանքների ցուցադրություն՝

«Թումանյանական Լոռին»

17:00 Զեկույց, հանդիպում դոկտոր-պրոֆեսոր, գրող Յակոբ Այնթապլեանի

հետ ՝«Հայն ու Թումանյանը»,

Հովհաննես Թումանյանի «Փնջիկ» երգարանի շնորհանդես, կհնչեն

Թումանյանի խոսքերով գրված երգերը

18:00 Բեմադրություն՝ «Չարի վերջը» Դսեղի դպրոցականների

մասնակցությամբ

19:00 Ֆիլմի դիտում՝ «Գիքորը»

թանգարանի այգում

20:30 Թումանյանի բաղադրատոմսով թեյի պատրաստում

21:30 Թումանյանական ընթերցումներ խարույկի շուրջը

Մայիսի 18

11:00-16:00 Հիմնական ցուցադրություն

գ. Դսեղ,1 փողոց, 10 տուն

հեռ.՝ 077 90 69 89

gatmuseum.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Գրականության եւ

արվեստի թանգարան/Museum of Literature and Art

Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-24:00 «Լոռվա գորգագործական ավանդույթներ», «Հացի արժեք», «Լոռե բերդ.

Դարերի արձագանքը», «Ղարաքիլիսա-Կիրովական», «Արծաթի փայլը

ժամանակի մեջ» ցուցադրություններ

15:00 Հեքիաթի ընթերցում՝ «Հեքիաթի տուն»

17:00 Վանաձորի թիվ 8-րդ դպրոցի «Պարմանուհիներ» խմբի ելույթը

20:00 Ցուցադրություն՝ «Արծաթի փայլը ժամանակի մեջ»

Մայիսի 18

11:17:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Վանաձոր, Կարեն Դեմիրճյան 23/1, հեռ՝093 02 10 27

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարան

Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11։00-24։00 Հիմնական ցուցադրություն

15։00 Տոնական միջոցառման մեկնարկ

17:00 Զորյանական ընթերցումներ՝«Զորյանն աշխատասենյակում»

18:00 Ներկայացում՝ «Ցանկապատ» (ըստ Ստեփան Զորյանի համանուն

պատմվածքի «Վանաձորի Բոհեմ կամերային թատրոն» ՀՈԱԿ-ի

բեմականացմամբ

Օրվա ընթացքում Թեյախմություն

19։00 Համերգային ՛ծրագիր

(Light Project երաժշտական խումբ)

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք.Վանաձոր, Զորյան 24

հեռ.՝ 0322 4-30-93

Ֆեյսբուքյան էջ՝ zoryanhousemuseum

Սպիտակի քաղաքային գրադարանի թանգարան

Մայիսի 17

11:00 Ցուցադրություն՝ «45 ամյա ուղի»

14:00 Զրույց-քննարկում՝ «Սպիտակցիները Հայրենական Մեծ

պատերազմում»

17:00 Կրթաճանաչողական միջոցառում՝ «Հիշարժան էջեր թանգարանի

պատմությունից»

Մայիսի 18

12:00 Խաղ հնագիտական իրերով փոքրիկ այցելուների համար՝ «Ճանաչիր

եւ գուշակիր ցուցանմուշը»

15:00 Ցուցադրության բացում՝ «Սպիտակի անցյալն ու ներկան»

16:00 Գրական երաժշտական ցերեկույթ՝ «Իմ անունն է պայքար, իսկ

վախճանս՝ հաղթանակ»

ք. Սպիտակ, Ս.Ավետիսյան 1,

հեռ.+0255-2-29-31

Ստեփանավանի մշակույթի եւ ժամանցի կենտրոնի Ստեփան

Շահումյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:30-24:00 Քանդակագործ Լեւոն Թոքմաջյանի աշխատանքների ցուցադրություն

14:00 Ստվերների թատրոնի «Մարտիրոսի բախտը» ներկայացում

19:00 Ջազ-համերգ

Մայիսի 18

12:00 Կրթական ծրագիր՝ «Թանգարանային ֆոնդերը»

15:00

Բաց դաս-համերգ՝ «Արար» հայ ազգային արվեստի պահպանման

կենտրոնի ազգային երգ ու պարի խմբի մասնակցությամբ

ք. Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի 2, հեռ.` 0256 22191

Ֆեյսբուքյան էջ՝ @stepanavan_cultural_center,

Ինստագրամյան էջ՝ @stepanshahumyanhousemuseum1

Կառլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

21:00 Քանդակի անհատական ցուցահանդես՝ «Լույսեր եւ ստվեր»

22:00 Կտավների ցուցադրություն՝ «Խոսում են կտավները»

Օրվա ընթացքում

Բանախոսություն՝ «Թանգարանների նշանակությունն արդի

պայմաններում»

21:00-23:00 Լապտերիկներով քվեստ՝ «Հետախուզում ենք թանգարանը»

Մայիսի 18

11:00-17:00

Հիմնական ցուցադրություն

ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 52,

հեռ՝ +374 322 4 39 38

vanart.org,

Ֆեյսբուքյան եւ ինստագրամյան էջ՝ vanadzorfineartsmuseum

Միկոյան եղբայրների թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Ալավերդի, Երկրորդ փողոց, շենք 34,

հեռ.` 091 90 94 36

Ֆեյսբուքյան էջ՝ «Միկոյան եղբայրների թանգարան»

«Լոռի բերդ» քաղաքատեղի» պատմամշակութային արգելոց

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

13:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հուշարձանն իմ աչքերով»

գ. Լոռի բերդ,

հեռ.՝ 041 16 73 06

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ loriberdargeloc

Թումանյան քաղաքի մշակույթի տուն

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

13:00-17:00 Հոլովակների դիտում, քննարկում ոչ սովորական թանգարանների

մասին

17:00-19:00 Այցելություն Լուցկու տուփի պիտակների թանգարան

Մայիսի 18

11:00-17:00 11-13-րդ դարերի թանգարանային ցուցանմուշների ցուցադրություն

Լոռու մարզ, Թումանյան համայնք,

Թումանյան քաղաք, փող. 3, շենք 2

հեռ.՝ 093 79 60 03

Լուցկու տուփի պիտակների թանգարան

Մայիսի 17

14:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

14:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

Թումանյան քաղաք, շենք 6

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-24:00 Ցուցահանդես՝ «Մեկ ցուցանմուշի պատմություն»

(Ռուբեն Օրբելու հարսանեկան մոմերը՝ նվիրված Ռ. Օրբելու 145-ամյակին)

14:00-15:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հովսեփ Օրբելու Անին»

18:00-20:00 Համերգ

Մայիսի 18

11:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

12:00-18:00 Ցուցահանդես՝ «Շոթա Ռուսթավելի»

11:00-18:00 Մուլտիմեդիա ցուցադրություն՝ «Էրմիտաժի գանձերը»

ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի փ 11

հեռ. 098 68 56 06,

Ֆեյսբուքյան էջ՝ orbelimuseum

Հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

16:00-20:00 Ցուցահանդես՝ «Կույսի համաստեղություն»

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Աբովյան, Բարեկամության հրապարակ 5

հեռ. 093 25 58 00,

Ֆեյսբուքյան էջ՝ riendshipmuseumarmrus

«Գառնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

15:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հուշարձանն իմ աչքերով»

գ. Գառնի,

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ garnihistoricalculturalmuseum

«Բջնի ամրոց» պատմամշակութային արգելոց

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

12:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հուշարձանն իմ աչքերով»

Գ. Բջնի

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ bjniamrocargeloc

Կոտայքի երկրագիտական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

14։00-16։00 «Մայրավանքի պեղումները 2021թ. եւ հայտնաբերված

գտածոները» ցուցահանդես-բանախոսություն

Մայիսի 18

12։00-16։00 Ֆիլմի դիտում

«Թանգարանային նյութերի

վերականգնումը եւ ամրակայումը»

ք. Հրազդան, Սպանդարյան 2, հեռ.` +374 223 2 14 54

hrazdanmuseum.am

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027095796256

https://www.instagram.com/kotayk.museum/

Ջրառատի պատմության թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

15:00 Այցելություն Ջրառատի հուշահամալիր-պանթեոն, Հայրենական Մեծ

պատերազմում զոհվածների հուշարձան, Ազատամարտիկների

պանթեոն, Ջրառատի հիմնադիր հայրերի 19-րդ դարի գերեզմանոց

16:00 Էքսկուրսիա՝ այցելություն Ջրառատի պատմական կենտրոնի Սուրբ

Կարապետ եկեղեցի, տանուտեր Ասլանի Նիկողոսի տուն, որտեղ

իջեւանել է Հովհաննես Թումանյանը, Ջրառատի վերաբնակության

առաջնորդ Մելիք Շեկոյի տնատեղ, հրաշագործ Մելքի ‹‹Կարմիր

Ավետարանի›› մատուռ եւ Հրազդան քաղաքի թիվ 6 գրադարան

17:00 Կրթական ծրագիր՝ «Ճանաչենք մեր արմատները»

18:00 Փաստավավերագրական ֆիլմի դիտում, «Ջրառատ.

մանրապատումներ» ցուցադրություն եւ քննարկում (ռեժիսոր՝ Մարիամ

Օհանյան, «Հայկ» կինոստուդիա):

19:00 Ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Ջրառատցիները Հայրենական մեծ

պատերազմում»՝ նվիրված Հայրենական Մեծ պատերազմի 80-

ամյակին:

Մայիսի 18

15:00 Ժամանակավոր ցուցադրության բացում՝ «Ջրառատի պատմության

թանգարանի ստեղծման եւ գործունեության պատմությունը»

17:00 Ջրառատի պատմության թանգարանի հիմնադրման եւ

գործունեության վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմաշարի

ցուցադրություն եւ պատումների ներկայացում (հիմնադիր,

թանգարանագետ Արմեն Այվազյան)

Ք. Հրազդան, Ջրառատ թաղամաս, շենք 365/7,

հեռ. 093478049

Կիլիկիայի հայերի պատմության թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

11:00-13:00 Ցուցահանդես՝ «Անցյալից՝ ներկա»

13:00-16:00 Գեղանկարիչ Զոհրակ Մուրադյանի Գեղանկարչական

աշխատանքների անհատական ցուցահանդես, պլեներ

16:30-17:30 «Գութան չեղներ, աշխարհն ի՞նչ էր…»,

գրքի քննարկում., բանախոսներ՝ Ս.Մաճկալյան, Հ.Պետրոսյան

18:00 Տեսաֆիլմի դիտում Հաճընի բարբառով «Բարբառ եւ բարքեր»

Մայիսի 18

13:00 Ցուցահանդես՝ «Արհեստագործությունից՝ ռոբոտաշինություն»

14:00-15:00 Հանդիպում-քննարկում՝ «Թանգարանը՝ վերամտածումի նոր

համակարգ»

15:30 Բանախոսություն՝ «Հաճըն՝ կոչված Սաիմբեյլի.մեկ դար անց»,

բանախոս՝ Հ. Սիմոնյան

16:00 Կրթական ծրագիր՝ «Վերաստեղծի՛ր լուսանկարի պատմությունը»

ք. Նոր Հաճն, Թումանյան 6,

norhadjin.com

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության եւ

քաղաքային կենցաղի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Ժամանակավոր ցուցահանդես՝ «Ձիթողցյան գերդաստանի հայտնի եւ

անհայտ էջերը»

Ժամանակավոր ցուցահանդես՝ «Մաեստրո Փարաջանով»

Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի հետ համագործակցությամբ

13:00 Պլեներային նկարչություն՝ «Թանգարանն իմ աչքերով»

15:00-20:00 Գյումրեցի վարպետների ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես-

վաճառք

14:00 Գյումրու «Ժող. գործիքների պետական նվագախմբի» համերգ

17:00

«Անցյալի շունչը թանգարանում»՝ ձայնային էֆեկտներով

թանգարանի արհեստների սրահներում կստեղծվի յուրահատուկ

միջավայր, որ այցելուները հայտնվեն 19-րդ դարում

Shiraz Folk Band-ի համերգ /Ազգագրական երգ, պար/

19:00

Վարպետաց դաս՝ «Վառեմ-մարեմ» ART Studio

20:00 Գյումրու «Պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի» համերգ

Մայիսի 18

11:00-18:00 Ժամանակավոր ցուցահանդես՝ «Ձիթողցյան գերդաստանի հայտնի եւ

անհայտ էջերը»

Ժամանակավոր ցուցահանդես՝ «Մաեստրո Փարաջանով»

Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի հետ համագործակցությամբ

15:00 Կրթական ծրագիր՝ «Ստվերային թատրոն»

17:00 Հայկական ազգագրական պարեր

18:00 Դասախոսություն Անտոն Մերկուրովի հետ՝ «Ս.Մերկուրովի կյանքի

հետաքրքիր դրվագները»

ք. Գյումրի, Հաղթանակի 47, հեռ,՝ 041463600

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության եւ քաղաքային

կենցաղի թանգարան

Սերգեյ Մերկուրովի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-17:00

Հիմնական ցուցադրություն

ք. Գյումրի, Հաղթանակի 47, հեռ.՝ 041 46 36 00

Ավետիք Իսահակյանի հուշատուն-թանգարան

Մայիսի 17

13:00 Ներկայացում՝ «Ալագյազի մանիներ» (Գյումրու մտորումների թատրոնի հետ

համատեղ)

11:00-24:00

Ցուցահանդես-վաճառք՝ Ավետիք Իսահակյանի թեւավոր մտքերով

Էկոպայուսակների, գրիչների, նոթատետրերի պատրաստում

11:00-24:00 Ցուցահանդես՝ «Իսահակյանական մասունքներ»

16։40 Համերգային ծրագիր

Մայիսի 18

11:00-24:00 Ցուցահանդես՝ «Իսահակյանական մասունքներ»

14:00 Ֆիլմի դիտում՝ «Կինը ներշնչանքի աղբյուր»

11:00-24:00

Ցուցահանդես՝ «Իսահակյանական մասունքներ»

ք. Գյումրի, Վարպետաց 91

հեռ՝ 098 30 04 82

Մհեր Մկրտչյանի թանգարան

Մայիսի 17

12:00-14:00 Թատերական ներկայացումներ՝ «Կենդանի թատրոն թանգարանում»

16:00-24:00 Ֆիլմերի դիտում

Մայիսի 18

14:00 Դասախոսություն՝ «Թանգարանը ոչ միայն հիշողության պահոց է,

այլեւ հնարավորությունների հարթակ ապագայի համար»

15:00 Դասախոսություն՝ «Արվեստի լաբորատորիա»

ք. Գյումրի, Շ. Ռուսթավելու 30

հեռ՝ +374 312 5 51 74

ֆեյսբուքյան էջ՝ Մհեր Մկրտչյան թանգարան Գյումրիում

Մարիամ եւ Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Ցուցադրություն՝ «Ցուցանմուշներ առանց շրջանակների.

Երանուհի Ասլամազյան 115»

18:00-23:00 Ցուցադրություն՝ ԿՐԵԼԱԲ Շիրակ «Labs for Change»

Մայիսի 18

11:18:00 Ցուցադրություն՝ «Ցուցանմուշներ առանց շրջանակների.

Երանուհի Ասլամազյան 115»

ք. Գյումրի, Աբովյան 232

հեռ.` +374 312 4 82 05

Ֆեյսբուքյան եւ ինստագրամյան էջ` museumaslamazyan

Հովհաննես Շիրազի հուշատուն-թանգարան

Մայիսի 17

13:00

Վարպետության դաս՝ հայկական մոտիվներով թաղքած

կրծքազարդերի պատրաստում թաղիքագործ վարպետ Մերի

Մելիքյանի մասնակցությամբ

15:00 Վիկտորինա՝ «Շիրազը խաղերի մեջ»

Մայիսի 18

13:00 Համերգային ծրագիր՝ «Վարդուհի» արվեստի դպրոցի երգչախումբ

15:00

Դասախոսություն՝ «Հայոց գանձերը աշխարհի թանգարաններում»

(Բանախոս՝ պատմական գիտությունների թեկնածու՝ Լիլիթ Ասոյան)

ք. Գյումրի, Վարպետաց 101,

հեռ` 094 43 42 27,

Ֆեյսբուքյան էջ՝ ShirazMuseum

«Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Ցուցադրություն՝ «Հայ կինը՝ Հայոց ցեղասպանության զոհ եւ հերոս»,

(Հայոց ցեղասպանության թանգարան–ինստիտուտի եւ Շիրակի

երկրագիտական թանգարանի հետ համատեղ)

14:00 Ցուցադրություն՝ «Ալեքսանդրապոլցի մեծահարուստ Մ.Մկտչյանի

ընտանիքին պատկանող անհատական հավաքածու»

16:00 Համերգային ծրագիր

Մայիսի 18

11:00-18:00 Ցուցադրություն՝ «Ալեքսանդրապոլցի մեծահարուստ Մ.Մկտչյանի

ընտանիքին պատկանող անհատական հավաքածու»

Ցուցադրություն՝ «Հայ կինը՝ Հայոց ցեղասպանության զոհ եւ հերոս»,

(Հայոց ցեղասպանության թանգարան–ինստիտուտի եւ Շիրակի երկրագիտական

թանգարանի հետ համատեղ)

14:00 Համերգային ծրագիր

Գյումրի,Վարդանանց հրապարակ 1

Հեռ՝ 093-19-18-77

Ֆեյսբուքյան էջ՝Կումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարան

Շիրակի երկրագիտական թանգարան

Մայիսի 17

12:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

12:00-20:00 Տարբեր ժամանակների դրամների ցուցադրություն

Մայիսի 18

12:00-14:00 Ա.Բրուտյանի նկարների ցուցադրություն

Տարբեր ժամանակների դրամների ցուցադրություն

Գյումրի Մյասնիկյան 118

Հեռ.՝ 031 25 28 47

Ֆեյսբուքյան էջ՝Shirak Regional Museum

Մինաս Ավետիսյանի թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-17:45 Հիմնական ցուցադրություն

14:00 Պերֆորմանս` «Հետքեր», Նարեկ Ավետիսյան

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ` National Gallery օf Armenia,

Ինստագրամյան էջ՝ nationalgalleryofarmenia

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

Նիկողայոս Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

14։00 Բանախոսություն՝ «Զորավար Անդրանիկի դերը հայ

ազատագրական շարժման մեջ»

(բանախոսներ՝ պ.գ.թ. պրոֆեսոր Գեւորգ Ստեփյան եւ Ն. Ադոնցի անվան Սիսիանի

պատմության թանգարանի/մասնաճյուղի տնօրեն Հասմիկ Գրիգորյան)

Մայիսի 18

17։00 Համերգային ծրագիր՝ «Թանգարանը՝ կրթօջախ»

(ասմունք, երգ, պար) Սիսիան համայնքի կրթօջախների սաների

մասնակցությամբ

ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 6ա

հեռ` +374 283 2 33 31

sisianmuseum.amՖեյսբուքյան էջ` Սիսիանի պատմության թանգարան

««Զորաց քարեր» բնակատեղի» պատմամշակութային արգելոց

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

14:00 Միջոցառում՝ «Թանգարանների ապագան արագ փոփոխվող

համայնքներում»

ք. Սիսիան,

հեռ.՝ 093 19 74 78

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ zoracqarerargeloc

Գորիսի երկրագիտական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

16:00 Ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Գորիսը խորհրդային

ժամանակաշրջանի լուսանկարներում»

17:00-24:00 Թեյախմություն

Մայիսի 18

10:00-18:00 Ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Գորիսը խորհրդային

ժամանակաշրջանի լուսանկարներում»

ք. Գորիս, Անկախության 5

հեռ՝ 077 11 12 45

Գորիսի համայնքային պատկերասրահ

Մայիսի 17

18:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Գորիս, Անկախության 3, հեռ՝ 093 28 79 02

Համո Սահյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

գ. Լոր, 3-րդ փողոց. հեռ.՝ 094 78 97 76

Սերո Խանզադյանի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Գորիս, Արզումանյան 32

հեռ` 098 08 00 92

Ֆեյսբուքյան էջ` Սերո Խանզադյանի տուն-թանգարան

Ակսել Բակունցի տուն-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

14:00 Այգեգործական վարպետության դաս եւ դասախոսություն Բակունցի

այգում՝ «Բակունցը՝ գյուղատնտես»

17:00 Լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդես

«Լոռվա աշխարհը՝ Բակունցի աչքերով»

19:00 Համերգ եւ թեյախմություն՝ Բակունցի այգու վարդի թերթիկներով

պատրաստված թեյով

Մայիսի 18

11:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Գորիս, Մաշտոցի 41

հեռ` 077 11 12 45

gatmuseum.am,

Ֆեյսբուքյան էջ՝ Ակսել Բակունցի տուն-թանգարան

Կապանի երկրագիտական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

17:00-24:00 Ցուցադրություն՝ «Հնագիտություն. հնից նոր»

17։30 Հուշագրի ստորագրում ԵՊՀ աշխարհագրության եւ երկրաբանության

ֆակուլտետի հետ

18։00-21։00 Կապանի մանկական գեղարվեստի դպրոց /խեցեգործություն/

18։00 Թանգարանային առարկաների վերականգման եւ ամրակայման

լաբորատորիայի բացում

18։00-22։00 Կրթական ծրագրեր՝ «Դաշույնի պատրաստում»,

«Ժայռապատկերներ», «Արհեստական պեղավայր»,

«Մագաղաթյա թղթերի պատրաստում» խորագրերով

Մայիսի 18

10:00-17:00 Հիմնական ցուցադրություն

Ցուցադրություն՝ «Հնագիտություն. հնից նոր»

Կապանի դրամատիկական թատրոնի 90-ամյակին նվիրված

ցուցադրություն

Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 3/7, հեռ՝ 091 99 05 88

Սիսիանի պատկերասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

18:00 Ցուցահանդես՝

«Մի դրվագ Սիսիանի պատկերասրահի ցուցահանդեսներից»

19:00 Փայտե աշխատանքների ցուցադրություն. հեղինակ՝ Արմեն Օհանյան

20:00 Թատերական մանրապատումներ

21:00 Երաժշտական կատարումներ`

Սիսիանի երաժշտական դպրոցի սաների մասնակցությամբ

Մայիսի 18

11:00-17:45 Հիմնական ցուցադրություն

14:00 Դասախոսություն`

«Սիսիանի պատկերասրահի դերը համայնքի մշակութային կյանքում»

Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան,

Հեռ. 094 23 63 61

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

«Գլաձորի համալսարան» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

15:00 Միջոցառում՝ «Խավարի մեջ խոսող անցյալ»

Վերնաշեն բնակավայր, հեռ` 095 61 00 27

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ` gladzorhamalsarangeloc

«Արփի» բնապատմական արգելոց

Մայիսի 17

14:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հուշարձանն իմ աչքերով»

Մայիսի 18

15:00 Քայլարշավ՝ «Իմ արգելոցը»

Վայոց Ձորի մարզ

hushardzan.am,

Հեռ՝. 093 66 26 28

«Սմբատաբերդ» պատմամշակութային արգելոց

Մայիսի 17

11:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

11:00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

գ. Եղեգիս,

հեռ,՝ 094 39 33 75

hushardzan.am,

Ֆեյսբուքյան էջ` smbataberdargeloc

Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրության բացում

13:00-15:00 Միջոցառում՝ «Մասնագիտական կողմնորոշում»

17:00-19:00 Կրթական ծրագիր՝ «Ուլունքագործություն»

Մայիսի 18

12:00-18:00 Ցուցահանդես՝ «Մեկ քաղաք՝ հազար պատմություն»

ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 4

հեռ` +374 281 2 33 92

Ֆեյսբուքյան էջ` museum68,

Ինստագրամյան էջ` yeghegnadzormuseum68

Ջերմուկի պատկերասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

17:00-19:00 Երաժշտական կատարումներ՝ Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի

դպրոցի սաների եւ ուսուցիչների մասնակցությամբ

Մայիսի 18

11:00-17:45 Հիմնական ցուցադրություն

ք. Ջերմուկ, Չարենցի 1,

հեռ` +374 287 2 21 32,

gallery.am

Ֆեյսբուքյան էջ` National Gallery օf Armenia,

Ինստագրամյան էջ՝ nationalgalleryofarmenia

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների

թանգարանի Դիլիջանի մասնաճյուղ

Մայիսի 17

18:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

18:00-22:00 Վարպետների աշխատանքների ցուցադրություն

20:00 Համերգային ծրագիր

Մայիսի 18

12։00-18:00 Հիմնական ցուցադրություն

14:00 Համերգային ծրագիր

Ք. Դիլիջան, Կալինինի 5

Հեռ.՝ 010 569380

Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան-պատկերասրահ

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

12:00

17:00

Ֆիլմի ցուցադրություն՝ «Արշակ Ֆեթֆաճյան»

16:00 ArLoopa կազմակերպության, Տավուշ հեռուստաընկերության եւ

Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան պատկերասրահի կողմից

ստեղծված Գեւորգ Բաշինջաղյանի «Ձմեռային տեսարան» եւ Հովհաննես

Շարամբեյանի «Ծերունու դիմանկարը» ստեղծագործությունների

շարժվող թվային տարբերակի ցուցադրություն:

21:00 «Մսյո Ազնավուր» ֆիլմի ցուցադրություն

Մայիսի 18

12:00

Ֆիլմի ցուցադրություն՝ «Հովհաննես Այվազովսկի»

14:00 Դասական երաժշտություն Դիլիջանի մանկական երաժշտական

դպրոցի սաների մասնակցությամբ

15:00 «Թվային փոխակերպումներ. Վիրտուալ իրականությունը

թանգարանում» ծրագրով ստեղծված Հովհաննես Այվազովսկու

«Ծովային տեսարան» ստեղծագործության հանդիսավոր բացումը

ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 28

հեռ` +374 268 2 44 51

Ֆեյսբուքյան էջ` Dilijan Local Lore Museum and Art Gallery

Ինստագրամ. Dilijanmuseum

Իջեւանի պատմաերկրագիտական թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

13:00-16:00 Ցուցանմուշների բացօթյա ցուցադրություն

16:00-18:00

Կարպետագործության եւ գորգագործության վարպետաց դասեր՝

«Հայկական ավանդական կարպետի ժամանակակից դրսեւորումները»

18:00-20:00 Իջեւան քաղաքի արվեստի դպրոցի սաների ձեռքի աշխատանքների

ցուցահանդես

Մայիսի 18

14:00-15:00 Համերգային ծրագիր՝ «Գարուն»

ք. Իջեւան, Երեւանյան փող. 5,

հեռ՝ 093396932

«Բերդ» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

14:00 Դասախոսություն՝ «Թանգարանների ապագան արագ փոփոխվող

համայնքներում»

ք. Բերդ, Սարալանջի փ., 15 շենք, հեռ՝094 81 62 57

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ` berdargeloc

«Գոշավանք» պատմաճարտարապետական արգելոց

Մայիսի 17

11:00-24:00 Հիմնական ցուցադրություն

Մայիսի 18

16:00 Կրթական ծրագիր՝ «Հուշարձանն իմ աչքերով»

գ. Գոշ

հեռ.՝093 44 07 03

hushardzan.am

Ֆեյսբուքյան էջ՝ goshavanqargeloc

