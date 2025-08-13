Հեղինակները զլացել են ներկայացնել իրականացված սպանդի պատմական հետևանքի մասին․ Բախշյան

Սա Հայաստանի պատմության նոր դասագրքից է, որտեղ շատ կարճ անդրադարձ կա 1999թ. հոկտեմբերի 27-ի պետական ահաբեկչության մասին:
Հեղինակները զլացել են ներկայացնել ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՈՒՄ իրականացված սպանդի պատմական հետևանքի մասին: Պատմությունը, որպես գիտություն, պե՛տք է աշակերտներին պատմական իրադարձությունները վերլուծելու կարողություն ու հմտություն տա, փաստերը համադրելու միջոցով նրանք զուգահեռներ պետք է տանեն 1999թ. հոկտեմբերի 27-ին գլխատված պետության և այսօրվա իրականության միջև, որպեսզի իրենք, որպես ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻ, իրենց ապագա աշխատատեղերում կանխեն ցանկացած նման փորձ, ունենան համոզմունք, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀԱՎԵՐԺ Է:
Ցավոք, հեղինակները զլացել են նաև 2 ավել տող հատկացնել ներկայացնելու համար այդ օրը սպանված ևս 6 քաղաքական գործիչների անուն ազգանունները, ովքեր պատահական քաղաքացիներ չէին, իմ կարծիքով, ցավալի փաստի արձանագրում ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԳՐՔԻ որակի մասին:
Անահիտ Բախշյանի ֆեյսբուքյան գրառումը
Բաց մի թողեք
Սեպտեմբերի 1–ից մի շարք առարկաներ հին դասագրքերով կդասավանդվեն
Կրթական համակարգը դանդաղ, բայց փոխվում է. ԿԳՄՍ նախարար
Ովքեր են Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի աղմկահարույց դասագրքի հեղինակները․ Լուսանկար