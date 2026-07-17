17/07/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ նախկին նախագահը գիրք է գրել

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ որպես ԱՄՆ նախագահ իր պաշտոնավարման շրջանի մասին գիրք է գրել։

Այս մասին նա գրառում է կատարել X սոցկայքի իր էջում։

Մեմուարային գիրքը կոչվում է «Խոստացիր ինձ՝ Ամերիկա»։ Ընթերցողի սեղանին այն կհայտնվի այս տարվա նոյեմբերի 17-ին։ «Ես գիրք եմ գրել իմ նախագահության մասին։ Այն կոչվում է՝ «Խոստացիր ինձ՝ Ամերիկա»,- ասված է գրառման մեջ։

Ենթադրաբար՝ նա գրքում կներկայացնի Սպիտակ տանն իր գտվելու ժամկետը, նախընտրական արշավը, երկրորդ ժամկետի համար առաջադրվելու որոշումն ու հետագայում՝ ընտրարշավից դուրս գալու մասին որոշումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ում է Իլոն Մասկը համարում Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտները կպարտավորվեն հեռախոս գնել Ռուսաստան ժամանելուն պես․ նոր կանոններ են գործելու ՌԴ-ում

17/07/2026 infomitk@gmail.com