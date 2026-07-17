ԱՄՆ նախկին նախագահը գիրք է գրել

ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ որպես ԱՄՆ նախագահ իր պաշտոնավարման շրջանի մասին գիրք է գրել։
Այս մասին նա գրառում է կատարել X սոցկայքի իր էջում։
Մեմուարային գիրքը կոչվում է «Խոստացիր ինձ՝ Ամերիկա»։ Ընթերցողի սեղանին այն կհայտնվի այս տարվա նոյեմբերի 17-ին։ «Ես գիրք եմ գրել իմ նախագահության մասին։ Այն կոչվում է՝ «Խոստացիր ինձ՝ Ամերիկա»,- ասված է գրառման մեջ։
Ենթադրաբար՝ նա գրքում կներկայացնի Սպիտակ տանն իր գտվելու ժամկետը, նախընտրական արշավը, երկրորդ ժամկետի համար առաջադրվելու որոշումն ու հետագայում՝ ընտրարշավից դուրս գալու մասին որոշումը։
Բաց մի թողեք
Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ
Ում է Իլոն Մասկը համարում Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»