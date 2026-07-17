Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

Հունգարիայի նախկին ԱԳ նախարար Պետեր Սիյարտոն հրաժարվել է խորհրդարանական պատգամավորական մանդատից։
Այս մասին տեղեկանում ենք տեղի մամուլի հրապարակումներից։
Սիյարտոն աշխատանքի է անցնում չինական BYD ընկերությունում, որտեղ բարձր պաշտոն է ստացել։ «Հրաժարական եմ ներկայացրել պատգամավորությունից։ Պատճառը՝ շատ պրեստիժային եւ միջազգային նշանակության պաշտոն զբաղեցնելու առաջարկն է, որը ստացել եմ Համաշխարհային տնտեսության առաջատար ընկերություններից մեկից՝ չինական BYD-ից։
Այս ընկերությունը ավտոմոբիլային արդյունաբերության ամենից հաջողված ձեռնարկություններից է՝ վերջին քսան տարում։ Նաեւ համաշխարհային նշանակության տեղ է զբաղեցնում նոր էներգետիկ աղբյուրներով աշխատող տրանսպորտային միջոցների արտադրության մեջ»,- գրել է Սիյարտոն սոցկայքի իր էջում։
Նշենք, որ Սիյարտոն ժամանակին աջակցել է BYD-ի՝ Եվրոպայում առաջին գործարանի կառուցմանը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ
Ում է Իլոն Մասկը համարում Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»
ԱՄՆ նախկին նախագահը գիրք է գրել