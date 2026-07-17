17/07/2026

EU – Armenia

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

Հունգարիայի նախկին ԱԳ նախարար Պետեր Սիյարտոն հրաժարվել է խորհրդարանական պատգամավորական մանդատից։

Այս մասին տեղեկանում ենք տեղի մամուլի հրապարակումներից։

Սիյարտոն աշխատանքի է անցնում չինական BYD ընկերությունում, որտեղ բարձր պաշտոն է ստացել։ «Հրաժարական եմ ներկայացրել պատգամավորությունից։ Պատճառը՝ շատ պրեստիժային եւ միջազգային նշանակության պաշտոն զբաղեցնելու առաջարկն է, որը ստացել եմ Համաշխարհային տնտեսության առաջատար ընկերություններից մեկից՝ չինական BYD-ից։

Այս ընկերությունը ավտոմոբիլային արդյունաբերության ամենից հաջողված ձեռնարկություններից է՝ վերջին քսան տարում։ Նաեւ համաշխարհային նշանակության տեղ է զբաղեցնում նոր էներգետիկ աղբյուրներով աշխատող տրանսպորտային միջոցների արտադրության մեջ»,- գրել է Սիյարտոն սոցկայքի իր էջում։

Նշենք, որ Սիյարտոն ժամանակին աջակցել է BYD-ի՝ Եվրոպայում առաջին գործարանի կառուցմանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ում է Իլոն Մասկը համարում Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախկին նախագահը գիրք է գրել

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտները կպարտավորվեն հեռախոս գնել Ռուսաստան ժամանելուն պես․ նոր կանոններ են գործելու ՌԴ-ում

17/07/2026 infomitk@gmail.com