13/08/2025

Վաղը՝ օգոստոսի 14-ին, հավաք՝ ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի

infomitk@gmail.com 13/08/2025 1 min read

Սամվել Կարապետյանի աջակիցներն ու համախոհները մտադիր են վաղը հավաքվել Հակակոռուպցիոն դատարանի բակում՝ ի աջակցություն Կարապետյանի:

Մենք գրել էինք, որ Հակակոռուպուցիոն քրեական դատարանում օգոստոսի 14-ին, ժամը 17:30-ին տեղի կունենա Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու միջնորդության քննությունը:

Հավաքի մասին պաշտոնապես տեղեկություն չեն հայտնել, մեր տեղեկություններով՝ հավաքը լինելու է ինքնաբուխ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 14-ի աստղագուշակ․ Մի փոքր սպասեք, շուտով կգա ցանկացած գործողության համար ավելի բարենպաստ պահ

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 16-ին այս 5 անունները կրողներին սպասում են եկեղեցում

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս պարը բեմադրել է իմ Ամենատատան, դա պարզապես պար չէր՝ դա աղոթք էր, օրհնություն․ Սոֆի Դևոյանը ներկայացրել է հարսի պարի ամբողջական տարբերակը

13/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 14-ի աստղագուշակ․ Մի փոքր սպասեք, շուտով կգա ցանկացած գործողության համար ավելի բարենպաստ պահ

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 16-ին այս 5 անունները կրողներին սպասում են եկեղեցում

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուսումնասիրություններ են կատարվել Ահնիձորում․ մատուռից ոչինչ չի պահպանվել

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղը՝ օգոստոսի 14-ին, հավաք՝ ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի

13/08/2025 infomitk@gmail.com