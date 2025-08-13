Վաղը՝ օգոստոսի 14-ին, հավաք՝ ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի

Սամվել Կարապետյանի աջակիցներն ու համախոհները մտադիր են վաղը հավաքվել Հակակոռուպցիոն դատարանի բակում՝ ի աջակցություն Կարապետյանի:
Մենք գրել էինք, որ Հակակոռուպուցիոն քրեական դատարանում օգոստոսի 14-ին, ժամը 17:30-ին տեղի կունենա Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու միջնորդության քննությունը:
Հավաքի մասին պաշտոնապես տեղեկություն չեն հայտնել, մեր տեղեկություններով՝ հավաքը լինելու է ինքնաբուխ:
