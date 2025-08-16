LW Entertainment-ը հայտարարել է Էնդրյու Լլոյդ Ուեբերի «Օպերայի ուրվականը» պաշտամունքային մյուզիքլի անիմե ադապտացիայի ստեղծման ծրագրերի մասին՝ Qubic Pictures-ի հետ համագործակցությամբ:
Այս նախագիծը կլինի LW Entertainment-ի ավելի լայն ռազմավարության մի մասը՝ Ուեբերի ֆրանշիզը ընդլայնելու բազմաթիվ մեդիա ձևաչափերով, այդ թվում՝ կինո և հրատարակչական նախաձեռնություններով:
Պրոդյուսեր Ջասթին Լիչի գլխավորությամբ, որը հայտնի է «Աստղային պատերազմներ», «Եդեմ» և «Լևիաթան» ֆիլմերով, Qubic Pictures-ը սերտորեն կհամագործակցի LW Entertainment-ի հետ՝ անիմեն մշակելու համար:
Արտադրության մանրամասները, այդ թվում՝ ժամանակացույցը և ստեղծագործական թիմը, չեն բացահայտվել, բայց նախագիծը ցույց է տալիս դասական մյուզիքլը նոր լսարանին հասցնելու նվիրվածությունը՝ տեսողականորեն դինամիկ անիմացիոն պատմությունների միջոցով:
Գաստոն Լերուի 1910 թվականի վեպի հիման վրա ստեղծված մյուզիքլը Բրոդվեյում է արդեն 38 տարի և գովաբանվում է իր հիանալի երաժշտությամբ, շքեղ բեմադրական դիզայնով և անժամանակ ռոմանտիկ դրամայով: Անիմացիոն տարբերակը վերանայում է ծանոթ կերպարներին և պաշտամունքային տեսարաններին՝ պատմությունը կենդանացնելով արտահայտիչ գեղարվեստական տեխնիկայով:
