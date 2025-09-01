«Կառավարությունը ես եմ» Նիկոլ Փաշինյանի հանցագործության մասին հաղորդումն այսօր պատշաճ կարգով ներկայացվել է ՀՀ Գլխավոր դատախազին:
Փաստաթուղթը կից ներկայացված է:
Ստուգենք, էլի, կարո՞ղ ա դատախազությունն էլ ա ինքը:
ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյան
