Վիզայի տրամադրումից հետո վիզայի հետ կապված ստուգումները չեն դադարում. ԱՄՆ դեսպանատուն

Վիզայի տրամադրումից հետո վիզայի հետ կապված ստուգումները չեն դադարում:
Այս մասին հայտնում են ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունից։
«Մենք շարունակաբար հետևում ենք, որ վիզա ունեցող անձինք թույլ չտան ԱՄՆ օրենքների ու ներգաղթային նորմերի խախտումներ, իսկ խախտման դեպքում նրանց սպասում է վիզայի չեղարկում և արտաքսում»,- նշված է հաղորդագրության մեջ:
Բաց մի թողեք
Շրջանների մեծ մասում և Երևանում սպասվում են անձրև ու ամպրոպ. որոշ մարզերում ջերմաստիճանը կնվազի
Միածնաէջ Մայր Տաճարում կատարվեց Կիրակնամտի հանդիսավոր ժամերգություն, դուրս բերվեց Սուրբ Արիստակես Հայրապետի մասունքակիր Աջը. Լուսանկարներ
Սեպտեմբերի 7-ի աստղագուշակ․ Կկարողանաք խուսափել բաց կոնֆլիկտից