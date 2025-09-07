07/09/2025

Վիզայի տրամադրումից հետո վիզայի հետ կապված ստուգումները չեն դադարում. ԱՄՆ դեսպանատուն

Վիզայի տրամադրումից հետո վիզայի հետ կապված ստուգումները չեն դադարում:

Այս մասին հայտնում են ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունից։

«Մենք շարունակաբար հետևում ենք, որ վիզա ունեցող անձինք թույլ չտան ԱՄՆ օրենքների ու ներգաղթային նորմերի խախտումներ, իսկ խախտման դեպքում նրանց սպասում է վիզայի չեղարկում և արտաքսում»,- նշված է հաղորդագրության մեջ:

