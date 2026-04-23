Երկրորդ ֆրանսիացի խաղաղապահն է մահացել Հեզբոլլահին մեղադրող դարանակալումից հետո

Երկրորդ ֆրանսիացի զինվորը մահացել է չորեքշաբթի օրը Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահների (ՅՈՒՆԻՖԻԼ) դեմ շաբաթավերջին տեղի ունեցած դարանակալման ժամանակ ստացած վերքերից, որի համար մեղադրում են Իրանի կողմից աջակցվող Հեզբոլլահ զինյալ խմբավորմանը, հայտարարել է նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Առաջին զինվորը՝ շտաբի սերժանտ Ֆլորիան Մոնտորիոն, սպանվել է շաբաթ օրը տեղի ունեցած դարանակալման ժամանակ, որի համար Հեզբոլլահը հերքել է իր պատասխանատվությունը։
«Կապրալ Անիսետ Ժիրարդենը… երեկ տուն բերեցին Լիբանանից, որտեղ նա ծանր վիրավորվել էր «Հեզբոլլահի» մարտիկների կողմից, այսօր առավոտյան մահացավ ստացած վերքերի հետևանքներից», – գրել է Մակրոնը X-ում գրառման մեջ։
Նույն հարձակման ժամանակ վիրավորված երեք զինվորներից մեկը՝ Ժիրարդենը, որը մասնագիտացված շների հետ աշխատող ստորաբաժանման անդամ էր, մասնակցում էր «ինքնաշեն պայթուցիկ սարքով ականապատված ճանապարհը մաքրելու առաքելությանը», – X-ում գրել է զինված ուժերի նախարար Կատրին Վոտրենը։
«Շատ մոտ հեռավորությունից թաքնված «Հեզբոլլահի» մարտիկների կողմից անընդհատ կրակի տակ հայտնվելով՝ նա շարժվեց օգնելու իր ջոկատի ղեկավարին, որը հենց նոր էր ընկել, սակայն իր հերթին լուրջ վիրավորում ստացավ», – հավելել է նա։
Մակրոնը և Վոտրենը ցավակցություն են հայտնել Ժիրարդենի ընտանիքին և սիրելիներին։
Նա երրորդ ֆրանսիացի զինվորն է, որը զոհվել է Մերձավոր Արևելքում մարտական գործողությունների սկսվելուց ի վեր՝ Մոնտորիոյից և անցյալ ամիս իրանական անօդաչու թռչող սարքի կողմից Արնո Ֆրիոնի սպանությունից հետո Իրաքի Քուրդիստանի շրջանում։
Մակրոնը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը մեղադրել են Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահին» շաբաթ օրը Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերի (ՅՈՒՆԻՖԻԼ) խաղաղապահների վրա հարձակման համար։
Ֆրանսիացի զինվորները ՅՈՒՆԻՖԻԼ-ում «քաջաբար և վճռականորեն աշխատում են Ֆրանսիայի և Լիբանանի խաղաղության ծառայության մեջ», – գրել է Մակրոնը։
1978 թվականին հիմնադրված Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերն ունեն ավելի քան 10,000 խաղաղապահներ 50 երկրներից, որոնք պարեկում են Կապույտ գիծը՝ Լիբանանի և Իսրայելի միջև ՄԱԿ-ի կողմից գծված սահմանը, միաժամանակ ջանքեր գործադրելով երկու կողմերի միջև լարվածությունը թուլացնելու համար։
Անցյալ տարվա օգոստոսին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը միաձայն քվեարկեց խաղաղապահ ուժերի գործունեությունը 2026 թվականի վերջին դադարեցնելու օգտին՝ տեղի տալով Միացյալ Նահանգների և նրա մտերիմ դաշնակից Իսրայելի պահանջներին։
Գասպար Օրբանը՝ Հունգարիայի հեռացող վարչապետի որդին, ազատվել է զինվորական ծառայությունից
Ավստրիական դատարանը արդարացրեց նախկին պաշտոնյա Յոհաննես Պետերլիկին՝ «Նովիչոկ» փաստաթղթերի արտահոսքի գործով
Իսպանիայի ծայրահեղ աջ Vox-ը վերադառնում է իշխանության՝ Ժողովրդական կուսակցության հետ տարածաշրջանային կոալիցիոն կառավարությունում