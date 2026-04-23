Իսպանիայի ծայրահեղ աջ Vox-ը վերադառնում է իշխանության՝ Ժողովրդական կուսակցության հետ տարածաշրջանային կոալիցիոն կառավարությունում

Մադրիդում ընթացող ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» գագաթնաժողովի ժամանակ ծածանվում են Իսպանիայի դրոշը և իսպանական ծայրահեղ աջ VOX կուսակցության դրոշը։
Չորեքշաբթի օրը Իսպանիայի ազգային խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ սոցիալիստ վարչապետ Պեդրո Սանչեսը Էքստրեմադուրայում PP-Vox համաձայնագիրը անվանեց «հարված սահմանադրությանը»։
Իսպանիայի ծայրահեղ աջ Vox կուսակցությունը չորեքշաբթի օրը վերադարձավ Էքստրեմադուրայի տարածաշրջանային կառավարություն՝ պահպանողական Ժողովրդական կուսակցության (PP) հետ համաձայնության գալուց հետո, որը երկարաձգում էր իրենց դաշինքը 2027 թվականին սպասվող ընդհանուր ընտրություններից առաջ։
Իսպանիայի ապակենտրոնացված քաղաքական համակարգում շրջաններն ունեն զգալի լիազորություններ այնպիսի կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են առողջապահությունը և կրթությունը, ինչը արևմտյան շրջանի կառավարությունը դարձնում է ազգային քվեարկության պոտենցիալ չափանիշ։
Vox-ը 2024 թվականին դուրս եկավ հինգ տարածաշրջանային կառավարություններից, որտեղ կոալիցիա էր կազմել PP-ի հետ, այդ թվում՝ Էքստրեմադուրայից, հղում անելով անչափահաս միգրանտների բաշխման վերաբերյալ վեճին։
Չորեքշաբթի օրը Ժողովրդական կուսակցության անդամ Մարիա Գվարդիոլան վերընտրվեց Էստրեմադուրայի կառավարության ղեկավար՝ Vox-ի աջակցությամբ, ապահովելով 40 կողմ և 25 դեմ ձայն տարածաշրջանային խորհրդարանում։
Կարճ ժամանակ անց նա երդվեց և գրկախառնվեց Vox-ի տարածաշրջանային առաջնորդ Օսկար Ֆերնանդեսի հետ, ով նոր կոալիցիոն կառավարությունում կծառայի որպես նրա տեղակալ։
Երկու կուսակցությունների միջև կնքված համաձայնագիրը ներառում է մի շարք միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ներգաղթի կանոնների խստացմանը։
Այն նշում է, որ «օգնությունը, սուբսիդիաները և հանրային նպաստները» պետք է առաջնահերթություն տրվեն այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն այն, ինչ նրանք անվանում են «իրական, երկարատև և ստուգելի կապ տարածքի հետ»։
Նա ասաց, որ համաձայնագիրը խտրական սկզբունքներ է ներմուծում հանրային ծառայությունների և նպաստների մատուցման մեջ՝ խաթարելով քաղաքացիների հավասար վերաբերմունքը։
PP-ն և Vox-ը նաև բանակցություններ են վարում կոալիցիոն կառավարությունների շուրջ Արագոնում և Կաստիլիա և Լեոնում, որոնք երկուսն էլ, ինչպես Էքստրեմադուրան, վերջերս անցկացրել են տարածաշրջանային ընտրություններ։
Միասին կառավարելու այս նորացված փորձի արդյունքը, հավանաբար, ուշադիր կհետևեն ընտրողները հաջորդ ազգային ընտրություններից առաջ, որոնք Սանչեսը պետք է անցկացնի 2027 թվականի կեսերին։
Հարցումների մեծ մասը ցույց է տալիս, որ PP-ն կհաղթի, բայց կարիք կունենա Vox-ի աջակցությանը՝ Իսպանիայի ավելի ու ավելի մասնատված խորհրդարանում կառավարող մեծամասնություն կազմելու համար։
