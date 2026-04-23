ԵՄ-ն մեկնարկում է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրո վարկի և Ռուսաստանին տրամադրվող նոր պատժամիջոցների ապաշրջափակման ընթացակարգը

Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրո վարկի վերաբերյալ Հունգարիայի վիճելի վետոն արագորեն մոտենում է իր ավարտին «Դրուժբա» նավթամուղի վերականգնումից հետո։
Եվրամիությունը պաշտոնապես մեկնարկել է Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրո վարկի և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի ապաշրջափակման ներքին գործընթացը՝ ամիսներ տևած ինտրիգներից հետո Բուդապեշտի և Կիևի միջև լարվածությունը մոտեցնելով ավարտին։
Այսպես կոչված գրավոր ընթացակարգը սկսվել է չորեքշաբթի կեսօրին Բրյուսելում դեսպանների հանդիպման ժամանակ։ Անդամ պետությունները մինչև 24 ժամ ունեն ցանկացած առարկություն գրանցելու համար։
Կիպրոսը, որը ԵՄ Խորհրդի ռոտացիոն նախագահող երկիրն է, ակնկալում է, որ ընթացակարգը կավարտվի հինգշաբթի կեսօրին, երբ կարող է հայտարարվել վերջնական որոշումը։
Հունգարիան կամ Սլովակիան դեռ կարող են կանխել միաձայնությամբ ընդունումը, եթե ցանկանան, բայց դիվանագետները կարծում են, որ դա քիչ հավանական է։
Փոխարենը, Euronews-ի կողմից խորհրդակցված ԵՄ դիվանագետները կարծում են, որ գործարքը գրեթե անխուսափելի է «Դրուժբա» նավթամուղի վերականգնումից հետո, որը վետոյի կենտրոնում է։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ խորհրդային դարաշրջանի ենթակառուցվածքները, որոնք հունվարի վերջին վնասվել էին ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից, վերանորոգվել են և կարող են վերսկսել իրենց գործունեությունը: Հոսքերը, ինչպես սպասվում է, կվերսկսվեն առաջիկա ժամերին։
«ԵՄ-ն խնդրել է Ուկրաինային վերանորոգել Ռուսաստանի կողմից ոչնչացված «Դրուժբա» նավթատարը: Մենք այն վերանորոգել ենք: Հուսով ենք, որ ԵՄ-ն նույնպես կկատարի համաձայնեցված պարտավորությունները», – երեքշաբթի օրը իր երեկոյան ելույթում ասել է Զելենսկին։
90 միլիարդ եվրոյի վարկը ամիսներ շարունակ արգելափակվել է Հունգարիայի հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից, ով մեղադրել է Կիևին «քաղաքական» պատճառներով հոսքերը արգելափակելու մեջ։
Օրբանը Զելենսկու հետ «Դրուժբայի» շուրջ վեճը դարձրել է իր պայթուցիկ վերընտրության քարոզարշավի կարևոր թեմա: Այնուամենայնիվ, վետերան վարչապետը ջախջախիչ պարտություն կրեց ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարից՝ օրենքի գերակայությունը վերականգնելու, ԵՄ-ի հետ կապերը բարելավելու և Բրյուսելի կողմից օրենքի խախտումների համար պահվող ԵՄ կանխիկը ապաշրջափակելու խոստումով։
Հունգարիայի անցումային շրջանը, որը առաջինն էր 16 տարվա ընթացքում, հարթեց փակուղուց դուրս գալու ճանապարհը։
Մինչդեռ, պատժամիջոցների փաթեթը արգելափակված է Հունգարիայի և Սլովակիայի կողմից, նույնպես «Դրուժբայի» պատճառով: Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր վետոն կհանվի միայն այն բանից հետո, երբ նավթը կրկին սկսի հոսել։
«Սլովակիայի Հանրապետության կառավարությունը չի համաձայնի Ուկրաինայի օգտին պատժամիջոցների փաթեթին, եթե «Դրուժբայի» նավթատարի իրական վերաբացումը տեղի չունենա», – ասել է Ֆիցոն։
Պատժամիջոցները ներառում են ռուսական նավթատարների ծովային ծառայությունների լիակատար արգելք, սակայն այս միջոցառումը պայմանավորված է G7 մակարդակով համաձայնագրով, այն բանից հետո, երբ երկու ափամերձ երկրներ՝ Մալթան և Հունաստանը, լուրջ մտահոգություններ հայտնեցին։
G7-ի համաձայնագիրը, հավանաբար, շուտով տեղի չի ունենա, հաշվի առնելով Սպիտակ տան վերջերս ռուսական նավթի համար պատժամիջոցների մեղմացումը երկարաձգելու որոշումը, ինչը հիասթափեցրել է եվրոպացիներին։
Բաց մի թողեք
