Չեխ ուսանողները բողոքում են կառավարության կողմից հանրային լրատվամիջոցների ֆինանսավորումը կրճատելու ծրագրերի դեմ

Պոպուլիստ վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի գլխավորած նոր կոալիցիոն կառավարությունը մշակել է ծրագիր, որը նախատեսում է վերացնել անհատների, տնային տնտեսությունների և բիզնեսների կողմից լրատվամիջոցներին մուտք գործելու համար վճարվող վճարները։
Հազարավոր ավագ դպրոցի և համալսարանի ուսանողներ չորեքշաբթի օրը երթով դուրս են եկել Չեխիայի մայրաքաղաք՝ բողոքելով հանրային ռադիոյի և հեռուստատեսության ֆինանսավորումը վերանայելու և կրճատելու կառավարության ծրագրի դեմ։
«Մենք թույլ չենք տա, որ դուք խլեք լրատվամիջոցները», – վանկարկել են ցուցարարները։ Երկրով մեկ կազմակերպվել են ավելի փոքր բողոքի ցույցեր։
Պոպուլիստ վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի գլխավորած նոր կոալիցիոն կառավարությունը մշակել է ծրագիր, որը նախատեսում է վերացնել անհատների, տնային տնտեսությունների և բիզնեսների կողմից լրատվամիջոցներին մուտք գործելու համար վճարվող վճարները։
Փոխարենը, հանրային լրատվամիջոցները լիովին կախված կլինեն պետական բյուջեից։ Քննադատները պնդում են, որ դա կվտանգի նրանց անկախությունը։
Ծրագրի նախագիծը զգալիորեն կնվազեցնի հանրային լրատվամիջոցների ներկայիս բյուջեները։ Այն դեռևս պետք է հաստատվի կառավարության և խորհրդարանի կողմից։
Լրատվամիջոցների արհմիությունները հայտարարել են, որ պատրաստ են գործադուլ անել, եթե կառավարությունը առաջ մղի օրենսդրությունը, որը կարող է ուժի մեջ մտնել հաջորդ տարի։
Չեխական հեռուստատեսության անկախ արհմիությունների փոխնախագահ Զուզանա Բանկանսկան կայանի դիմաց աշխատակիցներին զգուշացրել է, որ փոփոխությունները կհանգեցնեն զանգվածային կրճատումների։
«Երկու լրատվամիջոցներն էլ չեն կարողանա կատարել իրենց հանրային ծառայությունը, ինչը կարող է հանգեցնել դրանց անկմանը», – ասել է նա՝ միաժամանակ կոչ անելով հանրությանը աջակցել լրատվամիջոցների անկախությանը։
Վիեննայում տեղակայված Միջազգային մամուլի ինստիտուտը հայտարարել է, որ մտավախություն ունի, որ առաջարկվող փոփոխությունների դրդապատճառը «հեռարձակողների ֆինանսական և խմբագրական անկախության թուլացումն ու հանրային ծառայության պարտականությունները կատարելու նրանց կարողության վտանգումն է»։
Չեխիայի կառավարությունը մերժել է լրատվամիջոցների լուսաբանմանը միջամտելու մեղադրանքները՝ պնդելով, որ լրատվամիջոցների պետական ֆինանսավորումը տարածված պրակտիկա է ամբողջ Եվրոպայում։
Քննադատները նշել են, որ այս ծրագրերը արտացոլում են այն ծրագրերը, որոնք հանգեցրել են քաղաքական վերահսկողության Սլովակիայում, ինչպես նաև Հունգարիայում՝ հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք, որը Բաբիշի դաշնակիցն է Եվրոպական խորհրդարանում իրենց «Հայրենասերներ Եվրոպայի համար» խմբում։
Բաց մի թողեք
