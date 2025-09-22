22/09/2025

Սամվել Կարապետյանի ուղերձը ԱԱԾ մեկուսարանից

infomitk@gmail.com 22/09/2025 1 min read

Սիրելի’ հայրենակիցներ,

Արդեն շուրջ 20 տարի է, ինչ տարբեր առիթներով ու տարբեր ճանապարհներով աջակցում եմ տաղանդավոր հայ երիտասարդներին։ Ոլորտները տարբեր են՝ երաժշտություն, սպորտ, գիտություն, կինո, այլ արվեստներ։

Չկա կյանքի մի ոլորտ, ուր հայերն աչքի ընկած չլինեն իրենց շնորհքով։ Սա իրական ու մեծ հարստություն է, որը պետք է ամեն գնով պահպանել ու զարգացնել։

«Մեր ձևով» շարժումն արդեն շուրջ մեկ ամիս է, ինչ նպատակային աշխատանք է սկսել ամբողջ Հայաստանում տաղանդավոր երիտասարդներին հայտնաբերելու և նրանց տաղանդը իրացնելու, աշխարհին ներկայացնելու հարցում աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Ու որքան էլ հաջողության պատմությունները շատ լինեն, միևնույնն է, այս կարևոր գործը պատիվ եմ համարելու ու չեմ դադարեցնելու աջակցությունը երբեք:

Վերջապես փոքրիկ խմբակը հայ ժողովրդին էլ ցույց տվեց հարևան երկրների առաջ իրենց ընդունած խղճուկ դիրքն ու կեցվածքը, և չեմ կասկածում, որ ամպագոռգոռ, դատարկ ու ցինիկ բառամթերքով կրկին ֆիքսված այս փոքրիկ խմբակին մերժելուց ու հեռացնելուց հետո շատ կարճ ժամկետում լիովին փոխելու ենք մեր երկիրը, ներքին համերաշխություն ենք ունենալու, ապրելու ենք պաշտպանված ու բարեկեցիկ։

Մեր ժողովրդին ամենամեծ համբավը բերելու են ոչ թե քաղաքական ու պետական գործիչները, այլ մեր այն հայրենակիցները, ում ողջ աշխարհը ճանաչում է իրենց Աստվածատուր տաղանդի շնորհիվ:

Անելու ենք՝ մեր ձևով։

22 սեպտեմբերի, 2025թ.

Բաց մի թողեք

1 min read

Վահագն Արսենյանը կդառնա Վայոց Ձորի մարզպետ

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով կլինի Հայաստանում Իրանի նոր դեսպանը․ Լուսանկար

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին Ադրբեջանի ներկայացուցիչը համաձայնել է հարցազրույց տալ

22/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը՝ կապող օղակ Եվրամիության և Կենտրոնական Ասիայի միջև․ Մարթա Կոս

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի պատվիրակը Երևանում սպառնաց ՀՀ-ին՝ կատարել Ալիևի պահանջները

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանդելը շարունակում է խաղաղության օրակարգի անվան տակ, որովհետև սա հաճելի է լսելը

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի օր գալու է  այդ օրը, որ կարողանալու եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն

22/09/2025 infomitk@gmail.com