9-ամյա Նարեկը լքել է մեզ. Արմեն Մարտիրոսյան

Արմեն Մարտիրոսյանը իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է.
Ցավով տեղեկացնում եմ, որ 9-ամյա Նարեկը, ում Մոսկվայում պետք է իրականացնեին լյարդի փոխպատվաստում, լքել է մեզ:
Մոսկվայում գտնվելիս երեխայի վիճակը կտրուկ վատթարացել է ու դրանով պայմանավորված՝ վիրահատությունը չի իրականացվել:
Մեր ողջ թիմի կողմից ցավակցում եմ երեխայի ընտանիքին ու հարազատներին:
Հ.Գ. Ծնողների խնդրանքով երեխայի բոլոր նկարները հեռացրել ենք համացանցից ու այս նյութի մեջ էլ նկար չեմ ավելացնում:
Հ.Գ.1 Ֆեյսբուքյան դրամահավաքի շրջանակներում հավաքված գումարից փոխհատուցվելու է միայն դոնորի հետազոտության համար իրականացված ծախսերը,
իսկ Իմաստ հավելվածի շրջանանկերում կազմակերխված դրամահավաքից՝ թռիչքի հետ կապված ծախսերը: Մնացած գումարի ծախսման վերաբերյալ մոտ ապագայում հանրային հաշվետվություն կներկայացնենք ու կտեղեկացնենք, թե այդ միջոցներով ինչ երեխաների ենք օգնել:
