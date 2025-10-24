24/10/2025

Ես լավ եմ և չեմ պատրաստվում լքել այս աշխարհը․ Բրիջիտ Բարդո․ Լուսանկար

Ֆրանսիական կինոյի լեգենդ Բրիջիտ Բարդոն ստիպված էր անձամբ հայտարարություն անել՝ սոցիալական ցանցերում իր մահվան մասին կեղծ տեղեկություններ տարածվելուց հետո։

91-ամյա դերասանուհին վրդովված էր՝ իմանալով, որ ֆրանսիացի հայտնի ազդեցիկ անձնավորություն Աքաբաբեն (իսկական անունը՝ Անիս Զիտունի) X-ում (նախկինում՝ Twitter) և Instagram-ում հաղորդագրություն է հրապարակել Ֆրանսիայի հարավում իր «մահվան» մասին։ Նա պնդել է, որ «բացառիկ տեղեկությունների համաձայն», Բարդոն մահացել է, և «Արիեժի բաժանմունքում դագաղն արդեն պատվիրվել է»։

Աստղն արագ արձագանքել է՝  X-ում գրելով. «Ես չգիտեմ, թե ով է այս հիմարը, որը տարածել է այս կեղծ լուրը իմ մահվան մասին, բայց իմացեք հետևյալը. ես լավ եմ և չեմ պատրաստվում լքել այս աշխարհը։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ հետագայի համար»։

Կեղծ լուրը տարածվել է դերասանուհու Սեն Տրոպե տուն վերադառնալուց կարճ ժամանակ անց Թուլոնի մասնավոր կլինիկայից, որտեղ նա ենթարկվել էր թեթև վիրահատության։ Բարդոի ներկայացուցիչը հաստատել է, որ նա իրեն լավ է զգում և հանգստանում է։

Սա առաջին դեպքը չէ, երբ մտահոգություններ են հնչում դերասանուհու առողջության վերաբերյալ. 2023 թվականին նա շնչառական խնդիրներ է ունեցել շոգի ալիքի ժամանակ, բայց ապաքինվել է։

Բրիջիտ Բարդոն հետպատերազմյան դարաշրջանի ամենահայտնի ֆրանսիացի դերասանուհիներից մեկն էր՝ դառնալով սեքսուալ հեղափոխության խորհրդանիշ։ Նրա «Եվ Աստված ստեղծեց կնոջը» և «Աղջիկը բիկինիով» ֆիլմերը նրան դարձրին միջազգային աստղ և դարաշրջանի խորհրդանիշ։

1973 թվականին կինոյից հեռանալուց հետո Բարդոն նվիրվեց կենդանիների իրավունքների պաշտպանությանը՝ հիմնադրելով համանուն հիմնադրամը։ Այնուամենայնիվ, դերասանուհին երբեք չի խուսափել հակասություններից. նրա անկեղծությունը, քաղաքական հայտարարությունները և անհանգիստ անձնական կյանքը բազմիցս դարձել են հանրային քննարկման առարկա։

Այսօր, չնայած տարիքին և հիվանդության մասին լուրերին, Բրիջիտ Բարդոն մնում է նույնը՝ անկախ, կրքոտ և անվախ կին, որը մի ժամանակ անվանում էին «Ֆրանսիայի դեմքը»։

«Ես ողջ եմ և չեմ պատրաստվում մահանալ»

