Ավտովթարի զոհ է դարձել նույն հիվանդանոցի երկու բժիշկ․ Լուսանկար

Արծվի թևեր կոչվող վայրում հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցած ավտովթարից մահացել է «Արթմեդ» ԲԿ–ի երկու բժիշկ։
Վթարի հետեւանքով մահացել են «Նյարդաբանության և ընդհանուր թերապիայի» բաժանմունքի վարիչ Աշոտ Քոսյանն է և նույն բաժանմունքի բժիշկ Կարինե Սաղաթելյանը։
«Տաքսիով Գյումրի էին գնում կոնֆերանսի, ճանապարհին վթարի են ենթարկվել»,– հայտնեցին ԲԿ–ից։
Թերևս ինչ որ բան սխալվում են, որովհետև Արծվի թևերի մոտով մայրուղին Գյումրի չի տանում, բայց այնուամենայնիվ։ Ցավակցություններս ․․․
