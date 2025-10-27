27/10/2025

Ավտովթարի զոհ է դարձել նույն հիվանդանոցի երկու բժիշկ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/10/2025 1 min read

Արծվի թևեր կոչվող վայրում հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցած ավտովթարից մահացել է «Արթմեդ» ԲԿ–ի երկու բժիշկ։

Վթարի հետեւանքով մահացել են «Նյարդաբանության և ընդհանուր թերապիայի» բաժանմունքի վարիչ Աշոտ Քոսյանն է և նույն բաժանմունքի բժիշկ Կարինե Սաղաթելյանը։

«Տաքսիով Գյումրի էին գնում կոնֆերանսի, ճանապարհին վթարի են ենթարկվել»,– հայտնեցին ԲԿ–ից։

Թերևս ինչ որ բան սխալվում են, որովհետև Արծվի թևերի մոտով մայրուղին Գյումրի չի տանում, բայց այնուամենայնիվ։ Ցավակցություններս ․․․

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Յուրաքանչյուր պատմություն եզակի է, չվերջացող պայքարի, մարդկային ուժի և հավատի վառ օրինակ է Աննան. Տեսանյութ

08/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում բժիշկները փրկել են շնչահեձ եղած մեկ շաբաթական նորածնի կյանքը

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արթմեդ» ԲԿ-ում 30 տարվա մանկավարժին վիրաբույժը սարքել է կես մարդ. բժշկական համայնքից հեռացնել նման «վայ» բժիշկներին

02/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նրան պետք ա հեռացնի ժողովրդական մեծ շարժումը՝ իր անբեկանելի որոշմամբ

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ Պուտինից «կտրուկ ազդանշան» է ստացել

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյոք Թբիլիսիում Նաղիև – Սիմոնյան շփում եղե՞լ է

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է ցանկանում դառնալ ԱՄՆ նախագահ․ Լուսանկար

27/10/2025 infomitk@gmail.com