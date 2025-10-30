30/10/2025

2 մլն $-ով ճիշտ չէ՞ր կառուցել արտադրություն և լիովին լուծել գյուղում աշխատանքի  հարցը

Նկարում Մեդովկա գյուղն է` 250 բնակչով: Ունի 6 առաջին դասարանցի: 

Պետությունը 2 մլն ԱՄՆ դոլար վարկով նոր դպրոց է կառուցել: Տարեկան էլ 120.000$ տալիս է վարկի տոկոսի համար:

2 մլն $-ով ճիշտ չէ՞ր կառուցել արտադրություն, իսկ դպրոցը կարելի էր լավ վերանորոգել

Գյուղում աշխատատեղ ունեն 15 տղամարդ: 60 տղամարդ էլ արտագնա աշխատանքի են և իրենց ընտանիքներին տեղափոխում են Ռուսաստան: Գյուղը լրիվ դատարկվում է:

Հիմա հարց – 2 մլն $-ով ճիշտ չէ՞ր կառուցել արտադրություն և լիովին լուծել գյուղում աշխատանքի  հարցը, որ մարդիկ մնային իրենց ընտանիքների գլխին, և գյուղը անհետացումից փրկվեր:

Իսկ եղած դպրոցը կարելի էր լավ վերանորոգել ուղղակի այդ գումարից 10 անգամ քիչ գումարով ու ոչ վարկի հաշվին:

Այսօր դպրոցը կառուցված է, բայց մարդիկ էլի գնում են, որովհետև ապրուստի տարբերակ չկա:

Նարեկ Կարապետյանի ֆեյսբուքյան էջից

