Բաքվի կեղծ դատավարությանը մեղադրական ճառն է, ինչ է սպասվում ԼՂՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը

Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվել է Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների և մյուս հայ բանտարկյալների դեմ շինծու մեղադրանքներով «դատավարությունը», հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-երը:
Ըստ նրանց պնդումների, պետական մեղադրող կողմին աջակցող դատախազներին տրվել է խոսք՝ մեղադրական ճառով հանդես գալու համար։
Գլխավոր դատախազի ավագ օգնական Վուսալ Ալիևը հայտնել է, որ գրեթե մեկ տարվա ընթացքում անցկացվել է մոտ 100 դատական նիստ։ Փաստաթղթերն ու ապացույցները վերանայվել են 500 ժամվա ընթացքում։
Պետական մեղադրող կողմին աջակցող դատախազը նաև նշել է.
«Հարցաքննվել են մեղադրյալները, տուժողները և վկաները։ Դատական նիստերի ընթացքում քննարկվել են նախաքննության ընթացքում հավաքված ապացույցները, ինչպես նաև պաշտպանության կողմից ներկայացված ապացույցները։ Որպես մեղադրանքի կողմ, մենք կարծում ենք, որ այս դատավարության մեջ մեղադրյալների մեղքը 1988 թվականից ի վեր կատարված բազմաթիվ քրեական արարքների համար հաստատվել է՝ հիմնվելով ներկայացված ապացույցների վրա»։
Պետական մեղադրանքին աջակցող դատախազը նշել է նաև, որ «այս դատարանում ներկայացված մեղադրյալները ներկայացնում են այս բազմաթիվ հանցագործությունների կատարմանը ներգրավված անձանց միայն մի փոքր մասը»։
Նշվել է, որ ընդհանուր առմամբ, «մեղադրյալները մեղադրվում են 1988 թվականից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը հայկական պետության և նրա կողմից ստեղծված հանցավոր կազմակերպության կողմից կատարված հանցագործություններին ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցության մեջ և բաժանված են 15 մասի, որոնք համապատասխանում են նրանց գործունեության ժամանակահատվածներին»։
Վ. Ալիևը նշել է, որ մեղադրական եզրակացությունը բաղկացած է վեց մասից։
