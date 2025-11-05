05/11/2025

Մտել են Գայի պողոտայում հագուստի խանութ և գողացել հագուստներ, վնասի չափը մոտ 1 մլն է

infomitk@gmail.com 05/11/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 28-ին գողության դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 10։50-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նոր Նորքի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ Գայի պողոտա 19/25 հասցեում գործող հագուստի խանութից գողություն է կատարվել։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի ծառայողներին Երևանի բնակիչ 49-ամյա Ժաննա Խ․-ն հայտնել է, որ հոկտեմբերի 27-ին ժամը 21։00-ից մինչև հոկտեմբերի 28-ը ժամը 10։40-ն ընկած ժամանակահատվածում պատուհանը բացելու միջոցով մուտք են գործել նշված հասցեում գործող հագուստի խանութ և գողացել տարբեր հագուստներ՝ պատճառելով 1 մլն դրամի նյութական վնաս։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ տուժող Ժաննա Խ․-ն «Տղամարդու հագուստ» ԱՁ-ի տնօրենն է։

