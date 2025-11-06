06/11/2025

Նոյեմբերի 5-ին Երևանում սպանված կինը նախարարություններից մեկի աշխատակից էր

infomitk@gmail.com 06/11/2025 1 min read

Նախօրեին Երևանում սպանված կինն աշխատում էր ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունում։ Վերջինս իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետն էր։

Տեղեկությունը լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել են Շրջակա միջավայրի նախարարարությունից։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ նոյեմբերի 5-ին սպանություն էր տեղի ունեցել Երևանում: Ժամը 18:10-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Շենգավիթի բաժնում և ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ Եղիշե Թադևոսյան փողոցի շենքերից մեկի բնակարանում ամուսինը դանակի մի քանի հարվածով սպանել է կնոջը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մանրամասներ Կոմիտասի «Երևան սիթի»-ի տանիքում բռնկված հրդեհից․ Լուսանկար

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծափաթաղում սպանված Տիգրանի քույրն ու եղբայրները տեղափոխվել են ՀՕՖ

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծափաթաղում հուղարկավորել են սպանված փոքրիկ Տիգրանին. մարզպետարանում կքննարկվի մյուս երեխաների հարցը

04/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 5-ին Երևանում սպանված կինը նախարարություններից մեկի աշխատակից էր

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահե Հակոբյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ նոր ստորաբաժանում է ստեղծվում ԱԱԾ-ում

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հունից հանել է Պուտինին ու պատասխան ստացել

06/11/2025 infomitk@gmail.com