Մահացել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի հայրը. Լուսանկար

Մահացել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի հայրը՝ Միշա Հովհաննիսյանը։
Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է նախարարը:
«Հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 9-ին՝ ժամը 17։00-ից, Նոր Նորքի 5-րդ զանգվածի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։
Խնդրում ենք ծաղիկների կամ ծաղկեպսակների փոխարեն նվիրատվություն կատարել Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին՝ https://hfc.am/donation/»,- ասված է գրառման մեջ:
ՄԻՏՔ.am-ի խմբագրակազմը ցավակցում է պարոն Վահե Հովհաննիսյանին, հարազատներին, մերձավորներին ․․․
