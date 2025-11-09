09/11/2025

Մահացել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի հայրը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/11/2025 1 min read

Մահացել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի հայրը՝ Միշա Հովհաննիսյանը։

Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է նախարարը:

«Հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 9-ին՝ ժամը 17։00-ից, Նոր Նորքի 5-րդ զանգվածի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։

Խնդրում ենք ծաղիկների կամ ծաղկեպսակների փոխարեն նվիրատվություն կատարել Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին՝ https://hfc.am/donation/»,- ասված է գրառման մեջ:

ՄԻՏՔ.am-ի խմբագրակազմը ցավակցում է պարոն Վահե Հովհաննիսյանին, հարազատներին, մերձավորներին ․․․

