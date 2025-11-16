17/11/2025

Նախնական արդյունքներ ընտրատեղամասերից․ Վաղարշապատի 47 տեղամասից 30-ի նախնական արդյունքներ. Թարմացվող

16/11/2025

Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Գեղակերտ բնակավայրի 14/27 ընտրատեղամաս։

Քվեարկությունն ունի հետևյալ պատկերը.

1. «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք – 123

2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 7

3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 23

4. «Մայր Հայաստան» կուսակցություն – 33

5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 1

6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 3

7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 256

8. «Հայրենիք» կուսակցություն – 17:

Հայտնի են ընտրությունների նախնական արդյունքները՝ Վաղարշապատի 14/26 տեղամասում:

Պատկերը հետևյալն է.

1. «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք 118

2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն 1

3. «Հանրապետություն» կուսակցություն 8

4. «Մայր Հայաստան» ազգային-դեմոկրատական կուսակցություն 8

5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն 9

6. «Ժառանգություն» կուսակցություն 1

7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն 254

8. «Հայրենիք» կուսակցություն 4:

Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Լեռնամերձ բնակավայրում ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։

1․ «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք՝ կազմված «Առաջ» և «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություններից (ցուցակը գլխավորում է Սևակ Խաչատրյանը)՝ 11 ձայն

2․ «Համահայկական ճակատ» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Արտյոմ Սիմոնյանը)՝ 2 ձայն

3․ «Հանրապետություն» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Հարություն Մկրտչյանը)՝1 ձայն

4․ «Մայր Հայաստան» ազգային-դեմոկրատական կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Գրիշա Հարությունյանը)՝ 4 ձայն

5․ «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Վահրամ Ազատյանը)՝25 ձայն

6․ «Ժառանգություն» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Արկադի Փայտյանը)՝13 ձայն

7․ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Արգիշտի Մեխակյանը)՝160 ձայն

8․ «Հայրենիք» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Խաչիկ Մանուկյանը)՝ 1 ձայն

Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Դաշտ բնակավայրի 14/45 ընտրատեղամասում, ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։

Քվեարկությունը հետևյալ պատկերն ունի:

1. «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք – 119

2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 1

3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 4

4. «Մայր Հայաստան» կուսակցություն – 36

5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 2

6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 2

7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 238

8. «Հայրենիք» կուսակցություն – 24:

Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Հայթաղ բնակավայրի 14/39 ընտրատեղամասում, ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։

Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ.

1. «Հաղթանակ» – 135

2․ «Համահայկական ճակատ» – 4

3․ «Հանրապետություն» – 7

4․ «Մայր Հայաստան» – 18

5․ «Ազատ դեմոկրատներ» – 34

6․ «Ժառանգություն» – 19

7․ «ՔՊ» – 363

8․ «Հայրենիք» – 10:

Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի 47 ընտրական տեղամասերից 26-ից ստացված նախնական տվյալներով առաջատարը Արգիշտի Մեխակյանն է:

Պատկերը հետևյալն է.

691.jpg (112 KB)

