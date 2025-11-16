Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Գեղակերտ բնակավայրի 14/27 ընտրատեղամաս։
Քվեարկությունն ունի հետևյալ պատկերը.
1. «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք – 123
2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 7
3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 23
4. «Մայր Հայաստան» կուսակցություն – 33
5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 1
6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 3
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 256
8. «Հայրենիք» կուսակցություն – 17:
Հայտնի են ընտրությունների նախնական արդյունքները՝ Վաղարշապատի 14/26 տեղամասում:
Պատկերը հետևյալն է.
1. «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք 118
2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն 1
3. «Հանրապետություն» կուսակցություն 8
4. «Մայր Հայաստան» ազգային-դեմոկրատական կուսակցություն 8
5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն 9
6. «Ժառանգություն» կուսակցություն 1
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն 254
8. «Հայրենիք» կուսակցություն 4:
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Լեռնամերձ բնակավայրում ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։
1․ «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք՝ կազմված «Առաջ» և «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություններից (ցուցակը գլխավորում է Սևակ Խաչատրյանը)՝ 11 ձայն
2․ «Համահայկական ճակատ» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Արտյոմ Սիմոնյանը)՝ 2 ձայն
3․ «Հանրապետություն» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Հարություն Մկրտչյանը)՝1 ձայն
4․ «Մայր Հայաստան» ազգային-դեմոկրատական կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Գրիշա Հարությունյանը)՝ 4 ձայն
5․ «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Վահրամ Ազատյանը)՝25 ձայն
6․ «Ժառանգություն» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Արկադի Փայտյանը)՝13 ձայն
7․ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Արգիշտի Մեխակյանը)՝160 ձայն
8․ «Հայրենիք» կուսակցությունը (ցուցակը գլխավորում է Խաչիկ Մանուկյանը)՝ 1 ձայն
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Դաշտ բնակավայրի 14/45 ընտրատեղամասում, ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։
Քվեարկությունը հետևյալ պատկերն ունի:
1. «Հաղթանակ» կուսակցությունների դաշինք – 119
2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 1
3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 4
4. «Մայր Հայաստան» կուսակցություն – 36
5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 2
6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 2
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 238
8. «Հայրենիք» կուսակցություն – 24:
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Հայթաղ բնակավայրի 14/39 ընտրատեղամասում, ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։
Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ.
1. «Հաղթանակ» – 135
2․ «Համահայկական ճակատ» – 4
3․ «Հանրապետություն» – 7
4․ «Մայր Հայաստան» – 18
5․ «Ազատ դեմոկրատներ» – 34
6․ «Ժառանգություն» – 19
7․ «ՔՊ» – 363
8․ «Հայրենիք» – 10:
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Էջմիածին քաղաքի 14/17 ընտրատեղամասում, ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։
1. «Հաղթանակ» դաշինք – 318
2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 5
3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 30
4. «Մայր Հայաստան», – 13
5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 45
6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 7
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 376
8. «Հայրենիք» կուսակցության – 47:
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Էջմիածին քաղաքի 14/03 ընտրատեղամասում ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։
1. «Հաղթանակ» դաշինք – 340
2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 2
3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 39
4. «Մայր Հայաստան» – 6
5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 32
6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 6
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 342
8. «Հայրենիք» կուսակցության – 29
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Էջմիածին քաղաքի 14/19 ընտրատեղամասում ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։
1. «Հաղթանակ» դաշինք – 275
2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 4
3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 33
4. «Մայր Հայաստան» – 19
5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 23
6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 11
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 376
8. «Հայրենիք» կուսակցության – 25:
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Էջմիածին քաղաքի 14/21 ընտրատեղամասում ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։
1. «Հաղթանակ» դաշինք – 262
2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 5
3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 50
4. «Մայր Հայաստան» – 11
5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 24
6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 16
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 364
8. «Հայրենիք» կուսակցության – 31:
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Էջմիածին քաղաքի 14/6 ընտրատեղամասում ըստ քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկների։
1. «Հաղթանակ» դաշինք – 285
2. «Համահայկական ճակատ» կուսակցություն – 3
3. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 61
4. «Մայր Հայաստան» – 22
5. «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն – 86
6. «Ժառանգություն» կուսակցություն – 3
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն – 397
8. «Հայրենիք» կուսակցություն – 39:
Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի 47 ընտրական տեղամասերից 26-ից ստացված նախնական տվյալներով առաջատարը Արգիշտի Մեխակյանն է:
Պատկերը հետևյալն է.
