17/11/2025

Վաղարշապատի ընտրությունների ընթացքում ենթադրյալ իրավախախտումների մասին 10 ահազանգ է եղել. ՆԳՆ-ն մանրամասնել է

infomitk@gmail.com 16/11/2025 1 min read

Նոյեմբերի 16-ին՝ ժամը 20։00-ի դրությամբ, ՆԳՆ Ոստիկանությունում ՏԻՄ ընտրությունների ընթացքում ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացվել է 10 ահազանգ։

Այլ անձի փոխարեն քվեարկելու՝ 1 և ընտրական կամ հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու՝ 2 դեպքերով կազմվել և Քննչական կոմիտե է ուղարկվել 3 հաղորդում։

Մամուլում և սոցիալական հարթակներում ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակումները ստուգվում են։

ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքների մասին․

Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում ներկայացրել և տեղեկանք են ստացել 61 անձ։
Ընտրություններին մասնակցելու համար ժամանակավորապես տրվող անձը հաստատող փաստաթուղթ Վաղարշապատ համայնքում (ձև 9) ստացել են 56 անձ։
ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունում գործող «Զանգերի կենտրոնում» ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ ստացվել են 33 զանգեր։
ՆԳՆ շրջիկ սպասարկման գրասենյակում խորհրդատվություն է տրամադրվել 17 քաղաքացու, իսկ ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության Վաղարշապատի բաժնում խորհրդատվություն է տրամադրվել 82 քաղաքացու։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թիվ 8 երթուղին սպասարկող ավտոբուսի վարորդը հարվածներ է հասցրել ուղևորին

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք, Սևանա լճում հայտնաբերվել է մաhացած կին

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

53 քննիչներ աշխատում են, ինչ են փորձում անել, առայժմ միայն երկարացնում են կալանքը

15/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախնական արդյունքներ ընտրատեղամասերից․ Վաղարշապատի 47 տեղամասից 30-ի նախնական արդյունքներ. Թարմացվող

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ներկա – նախկին» արհեստական հակադրության շարունակական և գռեհիկ շահագործում․ Սուրենյանց

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեք հարված, որ անասելի զայրացրել են Փաշինյանին

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղարշապատի ընտրությունների ընթացքում ենթադրյալ իրավախախտումների մասին 10 ահազանգ է եղել. ՆԳՆ-ն մանրամասնել է

16/11/2025 infomitk@gmail.com