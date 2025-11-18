18/11/2025

Ռուբեն Մխիթարյանն այսօր ազատ է արձակվելու

infomitk@gmail.com 18/11/2025 1 min read

«Մեր ձևով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը, որը կալանավորված էր երկու ամիս ժամկետով, այսօր ազատ է արձակվելու։

Այս մասին տեղեկացանք Մխիթարյանի փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանից։ Մխիթարյանի խափանման միջոցը վերաքննիչ դատարանը վերացրել է, Ռուբեն Մխիթարյանը ազատ է արձակվելու կալանքից։

Հիշեցնենք, որ Ռուբեն Մխիթարյանը ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 20-ին` Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին բերման ենթարկելու օրը։

