Ռուբեն Մխիթարյանն այսօր ազատ է արձակվելու

«Մեր ձևով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը, որը կալանավորված էր երկու ամիս ժամկետով, այսօր ազատ է արձակվելու։
Այս մասին տեղեկացանք Մխիթարյանի փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանից։ Մխիթարյանի խափանման միջոցը վերաքննիչ դատարանը վերացրել է, Ռուբեն Մխիթարյանը ազատ է արձակվելու կալանքից։
Հիշեցնենք, որ Ռուբեն Մխիթարյանը ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 20-ին` Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին բերման ենթարկելու օրը։
Բաց մի թողեք
Դատախազությունը նորից Գևորգ Կոստանյանին և Վահագն Հարությունյանին արտահանձնելու միջնորդություն է ուղարկելու ՌԴ
Երեկ բանկից ավազակային հարձակմամբ հափշտակություն կատարած անձն արդեն լքել է ՀՀ տարածքը
Խուզարկությանը հաջորդել են «Հաղթանակ» դաշինքի ավագանու անդամների և կողմնակիցների ձերբակալությունները․ Լուսանկար