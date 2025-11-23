Ջրվեժ գյուղի ռեստորանահյուրանոցային համալիրի սենյակներից մեկում տղամարդու դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

Նոյեմբերի 22-ին՝ ժամը 14:30-ի սահմաններում, ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Գառնիի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Ջրվեժ գյուղում գործող «Անուշիկ» ռեստորանահյուրանոցային համալիրի սենյակներից մեկում քաղաքացին չի արձագանքում հեռախոսազանգերին ու դռան թակոցներին։
Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ, փրկարարները, բացելով դուռը, մահճակալին հայտնաբերել են տղամարդու դի։
Դեպքի փաստով Աբովյանի քննչական բաժնում «սպանություն (հանկարծամահություն)» հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տեղում Երևանի գնդի պարեկներն ու ոստիկանության Գառնիի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ մահացածը Երևանի բնակիչ 43-ամյա Մ. Թ.-ն է։
