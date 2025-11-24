24/11/2025

Թեհրանի ու Բաքվի մտերմության ջերմացում՝ միջանցքներ, առևտուր, սիրախաղ ․․․

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

Այսօր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Բաքվում Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահիդ Ջալալզադեի հետ քննարկել է համատեղ տրանսպորտային միջանցքների զարգացման, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության, տրանսպորտի և կապի ոլորտներում համագործակցության հարցերը: 

Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը, փոխանցում են այդ երկրի ԶԼՄ-ները:

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկրների միջև երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային հրատապ հարցեր:

Ընդգծվել է, որ երկրների ղեկավարների միջև շփումները, առկա քաղաքական երկխոսությունը և խորհրդարանական կապերը, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի քննարկումը նշանակալի դեր են խաղում Ադրբեջանի և Իրանի միջև բարեկամական հարաբերությունների զարգացման գործում՝ դրանով իսկ նպաստելով համագործակցության ընդլայնմանը:

Կողմերը քննարկել են նաև քաղաքական, տնտեսական և առևտրային ոլորտներում համագործակցության հեռանկարները: Մասնավորապես, նշվել է, որ Ադրբեջանի և Իրանի միջև մի շարք համատեղ նախագծեր նշանակալի դեր են խաղում տարածաշրջանով անցնող տրանսպորտային միջանցքների զարգացման գործում: Հանդիպման ընթացքում նաև մտքեր են փոխանակվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Դավիթ Խաժակյանը դիմում է վարկային զեղծարարությունների զոհ դարձած քաղաքացիներին. Տեսանյութ

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանությունը պատրաստվում է լայնամասշտաբ կադրային ջարդի. AntiCor-ի հետաքննությունը և կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծություն

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թե ինչու ՀԵՑ-ը զրկվեց լիցենզիայից․ Նարեկ Կարապետյան․ Տեսանյութ

24/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատարանում մեղադրյալին դանակահարած սպանվածի հարազատը հայտնաբերվել, ձերբակալվել է

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գևորգ Սրբազանը ստում է, նա ևս կողմ է եղել Տեր Արամի կարգալույծ լինելուն․ Արա Զոհրաբյան

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հավատարմության դրժում». Պատարագների ժամանակ Վեհափառի անվան չհիշատակումը նվիրապետական կարգի դեմ ապստամբություն է

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջազգային մամուլի անդրադարձը իշխանության կողմից եկեղեցու դեմ պայքարին ու ձերբակալություններին

24/11/2025 infomitk@gmail.com