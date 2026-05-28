ԵՄ-ն բյուջետային պայքարում սկզբունքներից անցնում է ծախսերի կարմիր գծերի

ԵՄ «խնայող» և «համախմբվածությանը բարեկամ» երկրների միջև ավանդական բաժանումները կրկին ի հայտ եկան:
Ծախսերի կարմիր գծերի և ԵՄ բյուջեն միասնական շուկայի ինտեգրումը խորացնելու համար օգտագործելու վերաբերյալ բանավեճը գերիշխող էր չորեքշաբթի օրը ԵՄ նախարարների հանդիպման ժամանակ։
ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա ծախսերի ծրագրի, որը հայտնի է որպես ԲՖԾ, վերաբերյալ Ընդհանուր գործերի խորհուրդը տեղի ունեցավ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, նախքան Կիպրոսի ԵՄ նախագահությունը, ինչպես սպասվում է, կսկսի շրջանառել ծախսերի առաջին ինդիկատիվ թվերը, մի քայլ, որը պաշտոնապես կտեղափոխի բանակցությունները սկզբունքներից դեպի ճշգրիտ թվեր և կանխիկ։
«Այս [միասնական շուկայի] ճանապարհային քարտեզի իրականացման ծանր աշխատանքի մեծ մասը պետք է կատարվի կարգավորման մակարդակում, բայց ԵՄ բյուջեն կարող է նաև կարևոր աջակցող դեր խաղալ… եթե այն բավարար չափով հագեցած լինի», – ասաց ԵՄ բյուջետային հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինը։
Նա նախարարներին ասաց, որ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկած Ազգային տարածաշրջանային գործընկերության ծրագրերը կարող են օգնել բարեփոխումների առաջխաղացմանը, մինչդեռ Եվրոպական մրցունակության հիմնադրամը կմիավորի ներդրումները՝ «Եվրոպան կապող գործիքի» հետ միասին, միջսահմանային ինտեգրացիան ամրապնդելու և «Գլոբալ Եվրոպա» բյուջեն՝ երրորդ երկրների հետ առևտուրը խթանելու և կախվածությունները նվազեցնելու համար։
Չնայած խոչընդոտները նվազեցնելու և միասնական շուկան խորացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ լայն կոնսենսուս կար, բանավեճը արագորեն բացահայտեց ավանդական լարվածությունը ֆինանսապես պահպանողական զուտ ներդրողների միջև, որոնք ավելի շատ են վճարում բյուջե, քան ստանում, և այսպես կոչված «Համախմբվածության բարեկամներ» խմբի՝ ԵՄ 16 երկրներից, որոնք հիմնականում ծախսերի շահառուներն են։
Այսպես կոչված «խնայող» երկրները, ինչպիսիք են Ավստրիան, Գերմանիան, Շվեդիան և Նիդեռլանդները, դեմ են ավելի մեծ բյուջեին և կոչ են անում արդիականացման և ծախսերի իրականացմանը՝ մրցունակության, պաշտպանության և անվտանգության առաջնահերթություններին համապատասխան՝ լարված ազգային բյուջեների ժամանակաշրջանում։
«ԵՄ բյուջեն պետք է մնա համախառն ազգային եկամտի (ՀԱԵ) մոտ 1%-ի չափով», – ասաց Շվեդիայի ԵՄ հարցերով նախարար Ջեսիկա Ռոզենկրանցը։ «Հաշվի առնելով մեր բոլոր ազգային բյուջեների վրա առկա լարվածությունը, նոր ԲՖԳ-ում առաջարկվող միջոցները պարզապես գոյություն չունեն»։
Ի տարբերություն դրա, այն երկրները, որոնք աջակցում են ծախսերի ավելի բարձր մակարդակին, վերահաստատելով երկուշաբթի օրվա համատեղ փաստաթղթի իրենց դիրքորոշումը, կտրականապես դեմ արտահայտվեցին տարածաշրջանային և գյուղատնտեսական ֆինանսավորման կրճատումներին՝ զգուշացնելով, որ դրանք նույնպես կարևոր են միասնական շուկայի միաձուլման և գործունեության համար։
«Մրցունակությունն ու համախմբվածությունը չեն մրցակցում միմյանց հետ», – հանրային քննարկման ժամանակ ասաց Իտալիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Տոմազո Ֆոտին՝ պնդելով, որ դրանք «նույն մետաղադրամի երկու կողմերն են»։ Սլովակիան զգուշացրեց, որ համախմբվածության և Կենտրոնական բանական քաղաքականության ծախսերի կրճատումները կարող են խաթարել «տարածաշրջանների տնտեսական միաձուլումը» և սոցիալական կայունությունը ամբողջ բլոկում։
Ավանդական քաղաքականությունից զատ, տարաձայնություններ առաջացան նաև այն մասին, թե ինչպես պետք է բաշխվեն Եվրոպական մրցունակության հիմնադրամի շրջանակներում ԵՄ միջոցները, ինչպես նաև բաժանումներ առաջնային համարելով այն հարցը, թե արդյոք ԵՄ ֆինանսավորումը պետք է առաջնահերթություն տա «գերազանցությանը», թե՞ ապահովի աշխարհագրական հավասարակշռությունը։
Մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Խորվաթիան, Լեհաստանը և Բուլղարիան, պնդում էին, որ զուտ արժանիքների վրա հիմնված մոդելը կարող է ռեսուրսները կենտրոնացնել արդեն իսկ զարգացած տարածաշրջաններում՝ խորացնելով անհավասարությունները։ Մյուսները, ինչպիսիք են Շվեդիան և Գերմանիան, աջակցեցին մրցունակության ավելի ուժեղ կենտրոնացմանը՝ պնդելով, որ ԵՄ միջոցները պետք է առաջնահերթություն տան բարձր ազդեցության նորարարություններին և ռազմավարական տեխնոլոգիաներին, նույնիսկ եթե դա հանգեցնում է ավելի ընտրողական աշխարհագրական բաշխման։
