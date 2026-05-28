Ֆրանսիան հետաքննում է իսրայելական ընկերության կողմից ենթադրյալ ընտրական միջամտությունը

Ֆրանսիայի «Liberation»-ը և իսրայելական «Haaretz»-ը նշել են ենթադրաբար պատասխանատու ընկերությունները։
Փարիզի դատախազները հետաքննություն են սկսել՝ պարզելու համար, թե արդյոք իսրայելական ընկերությունը միջամտել է Ֆրանսիայի տեղական ընտրություններին, այն բանից հետո, երբ մի քանի ծայրահեղ ձախ թեկնածուներ մեղադրեցին, որ իրենք թիրախավորվել են ապատեղեկատվական արշավների կողմից։
Հետաքննությունը կուսումնասիրի ծայրահեղ ձախ «La France Insoumise» («Անխոնարհ Ֆրանսիա») կուսակցության երեք անդամների պնդումները, որ նրանք բախվել են կեղծ մեղադրանքների, սոցիալական ցանցերի մանիպուլյացիաների և կեղծ քարոզարշավի տեսողական նյութերի զրպարտչական արշավների։
Նրանց թվում են հարավում գտնվող Մարսելից Սեբաստիան Դելոգուն և հարավ-արևմուտքում գտնվող Թուլուզից Ֆրանսուա Պիկեմալը, որոնք պարտվել են իրենց ընտրարշավում, և հյուսիսում գտնվող Ռուբեից Դեյվիդ Գիրոն, որը հաղթել է քաղաքապետի ընտրություններում։
«Դուք նստում եք ձեր մեքենան և տեսնում եք ձեր անունով և QR կոդով գովազդային վահանակ, որը հղում է կատարում բռնաբարության կեղծ մեղադրանքներին», – անցյալ շաբաթ լրագրողներին ասել է Դելոգուն։
Պիկեմալն ասել է, որ իր քարոզարշավը բախվել է «սոցիալական ցանցերում ամենավատ լուրերը տարածող էջերի ստեղծմանը», ինչպես նաև իր սոցիալական ցանցերի գաղտնաբառերի հրապարակմանը։
Եռյակը հայտարարել է, որ իրենք թիրախավորվել են պաղեստինյան գործին իրենց աջակցության համար։
Գործը հարուցվել է այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի առցանց ապատեղեկատվության դեմ պայքարի համար պատասխանատու Viginum կառավարական մարմինը հայտարարել է, որ նկատել է «ակնհայտորեն անճշտ կամ մոլորեցնող բովանդակություն տարածելու արհեստական կամ ավտոմատացված տարածման համակարգ»։
«Այս չարամիտ արշավը, որը ներառում է արտասահմանում գտնվող գործողի, կարող է խաթարել ազգի հիմնարար շահերը, քանի որ այն միտումնավոր ձգտում է խեղաթյուրել քաղաքացիների տեղեկատվության հասանելիությունը», – ասել է գործակալությունը։
Գործին առնչվող աղբյուրը AFP-ին ասել է, որ արշավները, կարծես, իրականացվել են Իսրայելից, իսկ երկու ձախակողմյան օրաթերթեր՝ ֆրանսիական Liberation-ը և իսրայելական Haaretz-ը, նշել են ենթադրաբար պատասխանատու ընկերությունների անունները։
AFP-ն անմիջապես չի կարողացել հաստատել հաղորդագրությունները։
Մեղադրողները հայտարարել են, որ մինչ օրս չեն տեսել Իսրայելի կառավարության ներգրավվածության նշաններ։
«Միջամտության հասկացությունը չի վերաբերում օտարերկրյա անհատի կամ ընկերության շահերին, այլ օտարերկրյա պետության, և նման միջամտության որևէ կասկած չի եղել… հաղորդվել»։
