Իսպանիայի կաշառակերության սկանդալները ճնշում են գործադրում Պեդրո Սանչեսի վրա

Քաղաքական կոռուպցիան կլանում է Իսպանիայի ժողովրդավարական համակարգը, զգուշացնում է երկրի գլխավոր հակակաշառակերական դատախազը:
ՄԱԴՐԻԴ – Պատրաստվեք ևս մեկ կարևոր շաբաթվա, երբ խոսքը վերաբերում է Իսպանիայի քաղաքական կաշառակերության սկանդալների սրմանը։
Վարչապետ Պեդրո Սանչեսին և նրա պաշարված իսպանացի սոցիալիստներին հասցված վերջին հարվածին, Քաղաքացիական գվարդիայի էլիտար սպաները չորեքշաբթի առավոտյան խուզարկել են կուսակցության գլխավոր գրասենյակը։
Unidad Central Operativa-ի (UCO) գործողության նպատակն էր առգրավել ենթադրյալ թաքնված վճարումների ապացույցներ, որոնք, ըստ դատախազների, օգտագործվել են Սանչեսի սոցիալիստների դեմ դատական գործընթացները խափանելուն ուղղված ցանցի ֆինանսավորման համար։
Երկրի ազգային քրեական դատարանի դատավոր Սանտյագո Պեդրասը հրամայել է խուզարկություններ անցկացնել՝ զուգորդված PSOE-ի այլ գույքի խուզարկությունների հետ։
Հետաքննությունը թիրախավորել է PSOE-ի նախկին երրորդ համարի անդամ Սանտոս Սերդանին, որը նախնական կալանքի տակ էր գտնվում առանձին կաշառակերության հետաքննության շրջանակներում։
UCO-ի թիրախում է նաև նախկին կուսակցական պաշտոնյա Լեյրե Դիեսը՝ Սանչեսի մերձավոր շրջապատում կոռուպցիայի հետաքննություն իրականացնող դատավորների, դատախազների և անվտանգության աշխատակիցների դեմ զրպարտչական արշավ կազմակերպելու մեղադրանքով: Այդ հետաքննության մեջ կասկածվողները մեղադրվում են, այդ թվում՝ հանցավոր կազմակերպվածության և դավադրության մեջ։
Այնուհետև Իսպանիայի վարչապետի եղբայր Դավիդ Սանչեսը հինգշաբթի օրը պետք է դատարանի առաջ կանգնի ազդեցության չարաշահման մեղադրանքով։
Դրանից բացի, նախկին սոցիալիստ վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոյի դեմ վերջերս սկսված կաշառակերության հետաքննությունը ցնցեց ամբողջ Իսպանիան: Ազգային քրեական դատարանը նրան մեղադրում է Վենեսուելայի հետ կապված միջազգային ազդեցության չարաշահման և փողերի լվացման ցանց ղեկավարելու մեջ։
Իսպանական քաղաքականության ամենաբարձր մակարդակներում կոռուպցիոն սկանդալները, ինչպես պնդում են իրավաբանները, բացահայտում են երկրի ինստիտուտների անսարքությունը՝ երկարատև անկայունությամբ, որը քաղաքական գործիչները քիչ պատրաստակամություն են ցուցաբերում լուծելու։
Վերջին ամիսներին Սանչեսի այլ մտերիմ քաղաքական դաշնակիցներ, այդ թվում՝ նախկին տրանսպորտի նախարար Խոսե Լուիս Աբալոսը, դատվել են պետական գնումների խախտումների համար։
Այս գործերի հետ մեկտեղ, Մադրիդի դատավորը մեղադրանք է առաջադրել Սանչեսի կնոջը՝ կապված նրա ակադեմիական աշխատանքի հետ կապված կոռուպցիայի հետ։
«Քաղաքական կոռուպցիան կլանում է մեր ժողովրդավարական համակարգը», – ասել է Իսպանիայի գլխավոր հակակոռուպցիոն դատախազ Ալեխանդրո Լուսոնը՝ Աբալոսի դեմ Գերագույն դատարանում բարձր մակարդակի դատավարության ժամանակ իր եզրափակիչ ելույթի ժամանակ։ «Միայն վճռական գործողությունները կարող են կանգնեցնել այն»։
Կառուցվածքային խնդիր
«Իսպանիայում կա կառուցվածքային և լայնածավալ կոռուպցիայի լուրջ խնդիր», – ասել է Էլիզա դե լա Նուեսը։ Նախկին պետական դատախազը, որը ներկայումս արձակուրդում է, հիմնադրել է «Hay Derecho» (Կա օրենք) ոչ առևտրային կազմակերպությունը՝ օրենքի գերակայությունը պաշտպանելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։
Իրավաբանի խոսքով՝ և՛ իշխող Իսպանիայի սոցիալիստական աշխատավորական կուսակցությունը (PSOE), և՛ ընդդիմադիր Ժողովրդական կուսակցությունը (PP) աստիճանաբար գաղութացրել են այն հաստատությունները, որոնք նախատեսված են զսպման և հակակշիռների ապահովման համար։ Նա մասնավորապես մատնանշել է վերահսկողական մարմինները, ինչպիսիք են Հաշվեքննիչ դատարանը և բարձրաստիճան դատական հաստատությունները, այդ թվում՝ Սահմանադրական դատարանը և դատախազությունը։
«Մենք տեսնում ենք կանխարգելիչ վերահսկողության երկարատև բացակայության արդյունքը», – Euractiv-ին ասել է Դե լա Նուեզը։
Եվրոպական հանձնաժողովը Իսպանիայի վերաբերյալ իր 2025 թվականի օրենքի գերակայության զեկույցում նշել է, որ պետական գնումները, քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորումը, ենթակառուցվածքային նախագծերը և հանրային ծառայությունների պայմանագրերը երկրում կոռուպցիայի բարձր ռիսկի ենթարկվող հիմնական ոլորտներն են։
Նա ասել է, որ կոռուպցիան հեշտությամբ ծաղկում է, հատկապես պետական հատվածում՝ կլիենտելիզմի, անհետևողական միջոցների, չկարգավորվող լոբբինգի և «պտտվող դռան» երևույթի պատճառով, որտեղ քաղաքական նշանակված անձինք ստանձնում են մասնավոր ընկերությունները։
Բացի այդ, եթե վերահսկող մարմինները ձախողվում են, «կառավարությունը գործում է գործնականում առանց սահմանների»։ Դե լա Նուեզը հավելում է, որ սա, գումարած քաղաքական հաշվետվողականության սուր պակասը, հանգեցնում է այն «անսովոր իրավիճակին», որում երկիրը ներկայումս գտնվում է։
«Քաղաքական հաշվետվողականություն գոյություն չունի, միայն քրեական պատասխանատվություն», – ասել է նա։ «Դուք պետք է մեկ ոտքը բանտում ունենաք, ինչպես պատահեց Աբալոսի հետ, որպեսզի հրաժարական տաք», հետևաբար մեծացնելով դատավորների և դատախազների վրա ճնշումը։
Դատավորները զգոն են
Անկախ դատական ֆորումի դատավոր Ֆեռնանդո Պորտիլոյի խոսքով՝ քաղաքական ճնշման հիմնական հետևանքներից մեկը գործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանության նկատմամբ ավելի ու ավելի պաշտպանողական արձագանքն է։ Նա դատարանները բնութագրել է որպես կառավարության իշխանությունը վերահսկելու «միակ» ճյուղ։
«Իսպանիայում միշտ էլ քաղաքական կոռուպցիա է եղել՝ թե՛ PSOE-ի, թե՛ Ժողովրդական կուսակցության հետ կապված գործերով. սրանից ոչ մեկը նորություն չէ», – ասել է նա։
Դատավորը բացատրում է, որ նորը քաղաքական արձագանքն է։ Դատավորներն ու դատախազները բախվում են անձնական հանրային քննադատությունների, իրենց չեզոքության վերաբերյալ կասկածների և «օրինականության» վերաբերյալ պարբերաբար մեղադրանքների՝ խոշոր կոռուպցիոն գործերը քննելիս։
Գործադիր իշխանության կողմից դատավորների վրա անընդհատ հարձակումները «լուրջ խնդիր» են, որոնք խաթարում են դատարանի որոշումները և սնուցում հանրային սկեպտիկությունը՝ խրախուսելով ինչպես լրատվամիջոցներին, այնպես էլ քաղաքացիներին կասկածի տակ դնել դատական անաչառությունը, ասել է Պորտիլոն։
Լուծում
Փոփոխությունը հնարավոր է, բայց, ինչպես նշել է ԵՄ-ն, Մադրիդը դեռևս չի ընդունել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համապարփակ ռազմավարություն։
«Կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար նախ պետք է ընդունել խնդիրը», – Euractiv-ին ասել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի թոշակառու պետական դատախազ Սալվադոր Վիադան։
«Այն չի բուժվում այնպիսին, ինչպիսին կա՝ լայն տարածում ունեցող քաղցկեղ, որը քայքայում է մեր ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը»։
Վիադան կոչ է արել քաղաքական միջոցներ ձեռնարկել դատական համակարգի անկախությունը ամրապնդելու և պետական վերահսկողության մարմինները, ինչպիսիք են Հաշվիչ դատարանը, Ընդհանուր միջամտության խորհուրդը, Հարկային գործակալությունը և Տնտեսական վարչական դատարանը, ինչպես նաև պետական հատվածը որպես ամբողջություն, ապաքաղաքականացնելու համար։
Ավելին, քաղաքական անձեռնմխելիության և ներումների վերացումը կհեռացնի բարձրաստիճան անձանց չարաշահումներից, ասել է նա։
Մինչդեռ Իսպանիայի քաղաքական մշակույթը կարող է խրախուսել կոռուպցիան, Դե լա Նուեսը պնդում է, որ դա կարող է «արագ» փոխվել, եթե վճռական գործողություններ ձեռնարկվեն։
«Պահանջվում է միայն քաղաքական կամք», – եզրափակեց նախկին պետական դատախազը։
