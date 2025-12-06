06/12/2025

Այնպիսի տպավորություն էր կարծես ժամանակը վերադարձել է հայտնի էլ չէ, թե մինչեւ որտեղ. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 06/12/2025 1 min read

Երեւան, գրեթե կենտրոն, Ավետ Ավետիսյան փողոց 55 եւ 57 հասցեներ։

Երեկ ցուցահանդեսից հետո քայլում էի ու տեսա այս լքված տները, երկուսի մեջտեղից դեպի գործող տուն, որտեղի դարպասներին բախվեցին հսկա շներն’ իրենց ձայնակցություններով։

Այնպիսի տպավորություն էր կարծես ժամանակը վերադարձել է հայտնի էլ չէ, թե մինչեւ որտեղ։

Հարեւանությամբ շենքի դիմաց հանդիպած մարդկանցից ոչ ոք չգիտեր, թե ում կամ ինչ լքված, աներդիկ տներ են։ Եթե որեւէ մեկը գիտի խնդրեմ կիսվեք այդ մասին մեկնաբանություններում։

Առաջին տպավորությունը, որ կանգնեցրեց ու սկսեցի փորփրել առջեւից – ետեւից, կարծես անդրշիրիմյան աշխարհն էր։

Բայց ընտիր տեսահոլովակ նկարահանելու դուռ ու տարածք է’ հայրենիքի մասին։

Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of text

Բաց մի թողեք

1 min read

Շիրակի թեմի հոգևորականաց դասը հայտարարություն է տարածել

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դավիթս ասում էր՝ երազանքս է, որ Ղարաբաղում ծառայեմ». Դավիթ Չաքրյանն անմահացել է հոկտեմբերի 16-ին. Լուսանկարներ

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ ենք հեռանում եթերից․ Դավիթ Գրիգորյան․ Լուսանկար

06/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընդդիմությունը շատ բան ունի սովորելու Նիկոլ Փաշինյանից

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժամը 20:00 եկեք և ցույց տվեք, որ Հայ առաքելական եկեղեցին հզոր է․ Հայտարարություն

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զգո՛ւյշ եղեք, տիկնայք ու պարոնայք, որ հանկարծ Հերովդես չդառնաք․ Բաց նամակ ․․․

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիմելու եմ ԿԸՀ, որ վերականգնվի ավագանու իմ մանդատը․ Գրիգորի Երիցյան

06/12/2025 infomitk@gmail.com