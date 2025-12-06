Ռումինիայի ընդդիմությունը անվստահություն է հայտնել վարչապետին

Ռումինիայի ընդդիմությունը վեցերորդ անգամ նախաձեռնել է վարչապետ Իլիե Բալոժանուի նկատմամբ անվստահության քվեարկություն:
Այն տեղի կունենա խորհրդարանում՝ դեկտեմբերի 15-ին։
«Անվստահության քվերակությունն առաջարկել է «ԵԽԽՎ-Ռումինիան առաջինը» խորհրդարանական խումբը, որին աջակցել է «Փրկենք Ռումինիան» դաշինքը։ Կառավարության հրաժարականի առաջարկը ստորագրել է 118 պատգամավոր։ Անվստահության քվե կհայտարարվի, եթե այն աջակցվի 463 պատգամավորներից առնվազն 232-ի կողմից։ Ընդդիմությունը մեղադրում է Բալոժանուի կաբինետին հարկերի բարձրացման, կրթության ոլորտում կրճատումների և կենսաթոշակային բարեփոխումների համար»,- ասված է հաղորդագրության մեջ։
Բալոժանուն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ երկիրը բախվում է դժվարին տնտեսական իրավիճակի, այդ իսկ պատճառով կառավարությունն ընդունել է ծախսերի կրճատման փաթեթ: Նա ճգնաժամը բացատրել է նրանով, որ Ռումինիան վերջին տարիներին շատ ավելի շատ է ծախսել, քան կարող էր իրեն թույլ տալ
2024 թվականին Ռումինիայի բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է երկրի ՀՆԱ-ի 9.4%-ը։ Իշխանությունները խոստացել էին 2025 թվականին այն կրճատել մինչև 7%։
Բաց մի թողեք
Նավթի գները բարձրացել են. ինչպե՞ս է ավարտվել դեկտեմբերի 5-ի առևտրային նստաշրջանը Լոնդոնի և Նյու-Յորքի բորսաներում
Մեծ Բրիտանիան ծրագրում է Ուկրաինային փոխանցել 8 մլրդ ֆունտ ստեռլինգի ռուսական ակտիվները
«Նյու Յորք Թայմս»-ը դատի է տվել ԱՄՆ պատերազմի նախարարությանը