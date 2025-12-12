Լևոն Արոնյանը դարձել է Ֆիշերի արագ շախմատի մրցաշարի հաղթող. Լուսանկար ընտանիքի հետ

Լևոն Արոնյանը դարձել է «Freestyle Chess Grand Slam Final» Ֆիշերի արագ շախմատի մրցաշարի հաղթող:
Ինչպես հայտնել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան, եզրափակչում Արոնյանը 1.5:0.5 հաշվով հաղթել է աշխարհում ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող Մագնուս Կարլսենին։
Լևոն Արոնյանը դարձել է «Freestyle Chess Grand Slam Final» Ֆիշերի արագ շախմատի մրցաշարի հաղթող:
Ինչպես հայտնել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան, եզրափակչում Արոնյանը 1.5:0.5 հաշվով հաղթել է աշխարհում ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող Մագնուս Կարլսենին։
Բաց մի թողեք
«Տնաշեն, թողնեիր գոնե մեկ օր անցներ, Եվրոպայից ուղիղ Մոսկվա` զեկուցելո՞ւ»
Հայ ժողովուրդը երեք հիմնական թշնամի ունի. Սատիրա․ Լուսանկար
Դեկտեմբերի 12-ի աստղագուշակ․ Օրը լուրջ մտահոգություններ չի բերի, բայց կարող է մարտահրավեր լինել