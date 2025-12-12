12/12/2025

Լևոն Արոնյանը դարձել է Ֆիշերի արագ շախմատի մրցաշարի հաղթող. Լուսանկար ընտանիքի հետ

infomitk@gmail.com 12/12/2025 1 min read

Լևոն Արոնյանը դարձել է «Freestyle Chess Grand Slam Final» Ֆիշերի արագ շախմատի մրցաշարի հաղթող:

Ինչպես հայտնել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան, եզրափակչում Արոնյանը 1.5:0.5 հաշվով հաղթել է աշխարհում ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող Մագնուս Կարլսենին։

599156822_1468733565257801_8089803386896212376_n.jpg (195 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

«Տնաշեն, թողնեիր գոնե մեկ օր անցներ, Եվրոպայից ուղիղ Մոսկվա` զեկուցելո՞ւ»

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ ժողովուրդը  երեք հիմնական թշնամի ունի. Սատիրա․ Լուսանկար

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեկտեմբերի 12-ի աստղագուշակ․ Օրը լուրջ մտահոգություններ չի բերի, բայց կարող է մարտահրավեր լինել

11/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առաջիկա կիրակի որ եկեղեցի է գնալու Նիկոլ Փաշինյանը

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չնայած Նիդեռլանդներում, Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում վերջին ընտրություններում տարած հաղթանակներին, ծայրահեղ աջակողմյանները ավելի ուժեղ են, քան երբևէ

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի՛ միջամտեք եվրոպական ժողովրդավարությանը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ընդդեմ Թրամփի

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Վաշինգտոնը հակված է դեպի Մոսկվա, Գերմանիան վերազինվում է և շուտով կարող է ունենալ Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակը

12/12/2025 infomitk@gmail.com