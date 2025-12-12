Մի՛ միջամտեք եվրոպական ժողովրդավարությանը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ընդդեմ Թրամփի

Հանձնաժողովի նախագահը հակադարձում է ԱՄՆ-ի ծրագրին՝ խաթարելու եվրոպական ուղղափառությունը, որը, ըստ նրա, կհանգեցնի «քաղաքակրթական ոչնչացման»։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հինգշաբթի օրը հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը՝ Եվրոպայի վրա ԱՄՆ նախագահի կողմից սուր հարձակումից մի քանի օր անց։
«Ընտրությունների ժամանակ մենք չենք որոշում, թե ով կլինի երկրի ղեկավարը, այլ այս երկրի ժողովուրդը… Դա ընտրողների ինքնիշխանությունն է, և սա պետք է պաշտպանված լինի», – ասաց Եվրահանձնաժողովի նախագահը Բրյուսելում POLITICO 28-ի գալա միջոցառման ժամանակ տված հարցազրույցում։
«Ոչ ոք չպետք է միջամտի առանց որևէ հարցի», – հավելեց հանձնաժողովի ղեկավարը՝ պատասխանելով ԱՄՆ Ազգային անվտանգության ռազմավարության վերաբերյալ հարցին, որը հրապարակվել էր անցյալ շաբաթ և մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Եվրոպայում։
Ռազմավարությունը պնդում է, որ Եվրոպան առաջիկա 20 տարիների ընթացքում բախվելու է «քաղաքակրթական ոչնչացման», մի պատմություն, որը լավ արձագանք է գտել Եվրոպայի ծայրահեղ աջ առաջնորդների, այդ թվում՝ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի, ինչպես նաև Ռուսաստանում։ Փաստաթղթում նաև քննադատվում են ծայրահեղ աջ կուսակցություններին զսպելու եվրոպական ջանքերը՝ նման քայլերը որակելով քաղաքական գրաքննություն, և խոսվում է «Եվրոպայի ներկայիս հետագծի նկատմամբ դիմադրության մշակման մասին եվրոպական երկրներում»։
Ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ սա այն պատճառներից մեկն է, որ ԵՄ-ն առաջարկել է «Ժողովրդավարության վահանը», որը նախատեսված է առցանց, այդ թվում՝ ընտրություններում, արտաքին միջամտության դեմ պայքարը խթանելու համար։
Հանձնաժողովի ղեկավարն ասել է, որ միշտ «շատ լավ աշխատանքային հարաբերություններ» է ունեցել ԱՄՆ նախագահների հետ, և «այդպես է նաև այսօր»։ Այնուամենայնիվ, նա ընդգծել է, որ Եվրոպան պետք է կենտրոնանա իր վրա, այլ ոչ թե համեմատություններ կատարի ուրիշների հետ։
«Իմ սրտի խորքից ես համոզված տրանսատլանտյան կողմնակից եմ։ Բայց ի՞նչն է այդքան կարևոր։ Կարևորը այն է, որ… մենք հպարտանանք Եվրոպական Միություն լինելով, որ մենք նայենք մեր ուժեղ կողմերին և որ հաղթահարենք այն մարտահրավերները, որոնք մենք ունենք», – ասաց նա։
«Իհարկե, մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ փոխվել են։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև մենք փոխվում ենք։ Եվ սա այնքան կարևոր է, որ մենք հիշենք. ո՞րն է մեր դիրքորոշումը։ Ո՞րն է մեր ուժեղ կողմը։ Եկեք աշխատենք դրանց վրա։ Եկեք հպարտանանք դրանով։ Եկեք պաշտպանենք միասնական Եվրոպան։ Սա մեր խնդիրն է… նայել ինքներս մեզ և հպարտանալ ինքներս մեզնով», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը՝ ամբոխի ծափահարություններին արժանանալով։
