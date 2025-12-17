Եվրոպական Միության համարձակ փորձը կտրուկ բաժանել է դաշինքի հիմնական առաջնորդներին. Ո՞վ է կողմ, ո՞վ՝ դեմ

Եվրոպական Միության համարձակ փորձը՝ Ուկրաինային փոխհատուցման վարկ տրամադրելու՝ օգտագործելով ռուսական անշարժ գույքը, կտրուկ բաժանել է դաշինքի հիմնական առաջնորդներին։
Կարևոր գագաթնաժողովից առաջ Mitk.am-ը բացատրում է, թե ով է կողմ, ով է դեմ։
Եվրամիությունը բախվում է կարևորագույն խնդրի՝ ինչպես բավարարել Ուկրաինայի բյուջեն և ռազմական կարիքները 2026 և 2027 թվականների համար։
Քանի որ Միացյալ Նահանգները գործնականում դուրս են մնացել խաղից, դաշինքը ստիպված կլինի Կիևին իր ֆինանսական ներդրումը հասցնել առնվազն 90 միլիարդ եվրոյի՝ հաջորդ երկու տարիների համար։ Բայց ինչպե՞ս։
Երբ առաջնորդները հանդիպեն հինգշաբթի օրը՝ վերջնական որոշում կայացնելու համար, նրանք կգտնեն երկու տարբեր լուծումներ։
Պլան A. տրամադրել զրոյական տոկոսադրույքով փոխհատուցման վարկ՝ հիմնված ռուսական անշարժ գույքի վրա։ Եվ պլան B. համատեղ վերցնել գումարը։
Երկու ծրագրերն էլ ունեն զգալի դրական և բացասական կողմեր, որոնք մեծ ազդեցություն կունենան Բրյուսելում կայանալիք վճռորոշ գագաթնաժողովի ժամանակ։
«Ակնհայտ է, որ սեղանին իրականում լավ տարբերակներ չկան», – ասել է ավագ դիվանագետը։ «Բոլոր տարբերակները թանկ են, բարդ և դժվար»։
Քանի որ ընդհանուր պարտքի ստանձնումը պահանջում է միաձայնություն, ինչը գործնականում անհնար կլինի իրականացնել այս փուլում, ուշադրության կենտրոնում է A պլանը՝ փոխհատուցման վարկը։
Սակայն առաջարկը, որը նախադեպ չունի ժամանակակից պատմության մեջ, կտրուկ պառակտել է ԵՄ առաջնորդներին։
Ահա թե ով է կողմ, ով է դեմ։ Ո՞վ է կողմ
Վերականգնման վարկն ունի երկու բուռն կողմնակից՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Ֆոն դեր Լեյենն առաջին անգամ նախադիտեց նախաձեռնությունը սեպտեմբերի սկզբին ԵՄ վիճակի մասին իր ելույթի ժամանակ՝ առանց որևէ մանրամասնություն հաղորդելու։ Մի քանի օր անց Մերցը կրքոտ կոչ արեց Financial Times-ում հրապարակված հոդվածում, որի հզոր տոնը անակնկալի բերեց մյուս մայրաքաղաքներին։
Այս ծրագրի համաձայն՝ Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի ակտիվները պահող ֆինանսական հաստատությունները, որոնք անշարժացված են 2022 թվականի փետրվարից, իրենց կանխիկ մնացորդները կփոխանցեն Հանձնաժողովին, որը այնուհետև զրոյական տոկոսադրույքով վարկ կտրամադրի Ուկրաինային։
Կիևից կպահանջվի վճարել միայն այն բանից հետո, երբ Մոսկվան ավարտի իր պատերազմը և փոխհատուցի իր ներխուժման պատճառած վնասը։ Այդ դեպքում Մոսկվան կկարողանա վերականգնել իր գումարը՝ ավարտելով ցիկլը։
«Սա շատ հստակ ուղերձ է նաև Ռուսաստանին, որ իրենց կողմից պատերազմի երկարաձգումը բարձր գին է պահանջում», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
Ռուսաստանի ինքնիշխան ակտիվներն օգտագործելու համարձակ փորձը արագորեն հայտնվեց լրատվամիջոցների վերնագրերում և արժանացավ հիմնական անդամ պետությունների աջակցությանը։
Երեք սկանդինավյան առաջնորդները՝ դանիացի Մետտե Ֆրիդերիսկենը, շվեդացի Ուլֆ Քրիստերսոնը և ֆինլանդացի Պետերի Օրպոն, առաջիններից էին, ովքեր լիովին աջակցեցին փոխհատուցման վարկին՝ մերժելով նոր պարտք տրամադրելու գաղափարը։
Լեհաստանցի Դոնալդ Տուսկը, էստոնացի Քրիստեն Միխալը, լատվիացի Էվիկա Սիլինան, լիտվացի Գիտանաս Նաուսեդան և իռլանդացի Միխայել Մարտինը արագորեն հետևեցին և միացան վարկի օգտին աճող կոչերին։
«Բացի ֆինանսապես ամենաարդյունավետ և քաղաքականապես իրատեսական լուծումը լինելուց, այն անդրադառնում է Ուկրաինայի ագրեսիայի պատճառած վնասի համար փոխհատուցման իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին», – գրել են նրանք համատեղ նամակում։
Նիդեռլանդները, որը Ուկրաինայի խոշորագույն ֆինանսական դոնորներից մեկն է, նույնպես վճռականորեն կողմ է։
Այլ կողմնակիցներ, թեև ավելի քիչ ոգևորված, Իսպանիան և Պորտուգալիան են, որոնք ընդգծում են Ուկրաինայի համար կայուն ֆինանսավորում ապահովելու անհրաժեշտությունը այս կամ այն կերպ։
«Մենք մեծ ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի կարողանանք շարունակել փոխհատուցման վարկի տրամադրումը։ Իսպանական կողմից մենք նույնպես առաջ ենք շարժվում։ Մենք կարծում ենք, որ կա առաջ շարժվելու հնարավորություն՝ թե՛ իրավական, թե՛ քաղաքական առումով», – Euronews-ին ասել է Իսպանիայի էկոնոմիկայի նախարար Կառլոս Կուերպոն։
Նախագահ Էմանուել Մակրոնը զարմանալիորեն զուսպ է հանդես գալիս բարձր խաղադրույքներով բանավեճում՝ հարցեր առաջացնելով այն մասին, թե իրականում որտեղ է գտնվում դաշինքի երկրորդ ամենամեծ պետությունը։ Առեղծվածը բարդացնում է այն փաստը, որ Ֆրանսիան ունի մոտավորապես 18 միլիարդ եվրոյի ռուսական ինքնիշխան ակտիվներ, որոնք պահվում են չբացահայտված մասնավոր բանկերում։
«Դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում այլ տարբերակների կամ ավելի լայն տարբերակների վրա, որոնք կներառեն առևտրային բանկերում ինքնիշխան ակտիվներ», – ասում է Ելիսեյան պալատը։ «Բայց կրկին, այս ակտիվների բնույթը, և մասնավորապես գործող պայմանագրերի բնույթը, նույնը չէ»։
Չնայած Մակրոնը չի համարվում փոխհատուցման վարկի դեմ, հանրային քննարկումներից նրա ակնհայտ բացակայությունը ստիպել է Մերցին ինքնուրույն ստանձնել պաշտոնը։ Եվրոպական որոշումը կարող է վերանայել նրա կարգավիճակը որպես կանցլեր։
«Եկեք չխաբենք ինքներս մեզ։ Եթե մենք չհաջողենք դրանում, Եվրամիության գործելու կարողությունը լուրջ վնաս կկրի տարիներ շարունակ, եթե ոչ ավելի երկար ժամանակով», – զգուշացրել է Մերցը։
Ո՞վ է դեմ
Ռեսուրսների վարկի սենսացիոն սագան չի կարող հասկանալ առանց Բելգիայի՝ ռուսական ակտիվների գլխավոր պահապանի, և նրա վարչապետ Բարտ դե Վևերի։
Դե Վևերը օգտվել է բոլոր հնարավորություններից, լինի դա ելույթ, մամուլի ասուլիս, թե հարցազրույց, աներկբա արտահայտելու իր խորը դժգոհությունը առաջարկի նկատմամբ, որը նա համարում է «հիմնովին սխալ» և լի «բազմակի վտանգներով»։
«Ինչո՞ւ պետք է մենք այսպես մտնենք անհայտ իրավական և ֆինանսական ջրեր՝ բոլոր հնարավոր հետևանքներով, եթե դա կարելի է խուսափել», – ֆոն դեր Լեյենին ուղղված կոշտ նամակում ասել է Դե Վևերը։
«Ես երբեք չեմ պարտավորեցնի Բելգիային ինքնուրույն կրել այն ռիսկերն ու ռիսկերը, որոնք կառաջանան փոխհատուցման վարկի տարբերակից»։
Դե Վևերի նախընտրելի տարբերակը համատեղ պարտքն է. նա կոչ է արել «Կամքի կոալիցիային» վերածվել «Օրինագծի կոալիցիայի», սակայն ասում է, որ կարող է հաստատել փոխհատուցման վարկը, եթե բավարարվեն երեք կարևոր պայմաններ՝ ռիսկերի լիակատար փոխադարձ բաշխում, արդյունավետ իրացվելիության երաշխիքներ և ռուսական ակտիվներ ունեցող երկրների միջև բեռի լիակատար բաշխում։
Այդ ժամանակվանից ի վեր դեսպանները անընդհատ աշխատում են Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված իրավական տեքստերը վերանայելու և Բելգիայի մտահոգությունները հաշվի առնելու ուղղությամբ։
Սակայն Դե Վևերը իր խաչակրաց արշավանքում միայնակ չէ. նոր հարցումը ցույց է տալիս, որ Բելգիայի քաղաքացիների 65%-ը դեմ է փոխհատուցման վարկին։ Euroclear-ը, որը 185 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվներ ունի և արդեն իսկ դատի է տվել Մոսկվան, նույնպես քննադատաբար է մոտեցել առաջարկին՝ այն անվանելով «շատ փխրուն», ֆինանսապես ռիսկային և իրավական առումով փորձարարական։
Դե Վևերի դիմադրության արշավը անսպասելի խթան ստացավ անցյալ շաբաթ, երբ Իտալիան, Բուլղարիան և Մալթան միացան Բելգիային՝ կոչ անելով Հանձնաժողովին ուսումնասիրել «այլընտրանքային լուծումներ»՝ «կանխատեսելի պարամետրերով» և «զգալիորեն ավելի քիչ ռիսկերով»։
Այս լուծումները, նրանց խոսքով, պետք է «կամուրջի» դեր կատարեն՝ ապահովելու համար, որ Կիևը շարունակի ֆինանսավորվել, և առաջնորդները ավելի շատ ժամանակ ունենան քննարկելու սեղանին դրված երկու հիմնական տարբերակները։ Չնայած հռչակագրում չկարողացավ ուղղակիորեն մերժել փոխհատուցման վարկը, այն խորացրեց անորոշությունը։
«Մենք դեռ պետք է ավելի լավ պարզաբանենք, թե ինչ տեսակի վերապահումներ ունեն նրանք», – ասաց ԵՄ պաշտոնյան։
Միևնույն ժամանակ, Չեխիայի Հանրապետության նոր վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը հայտարարեց, որ համաձայն է Դե Վևերի հետ, որի հետ նա հանդիպել էր անցյալ շաբաթ Բրյուսելում, և առաջարկեց, որ Հանձնաժողովը «պետք է գտնի այլ եղանակներ» Կիևին օգնելու համար։
«Ամեն դեպքում, մենք ֆինանսապես չենք մասնակցի օգնությանը», – ասաց Բաբիշը։ «Մենք չենք կարող որևէ գումար տրամադրել Չեխիայի բյուջեից կամ երաշխիքներ»։
Բելգիայի հետ կապ չունի Հունգարիայի նախագահ Վիկտոր Օրբանի կոշտ ընդդիմությունը, որը կտրականապես հրաժարվում է հաստատել Ուկրաինային տրամադրվող որևէ նոր օգնություն՝ անկախ մեթոդից։
«Եվրոպան ցանկանում է շարունակել պատերազմը, և նույնիսկ ընդլայնել այն։ Այն ցանկանում է այն շարունակել Ռուսաստան-Ուկրաինա ճակատում և ընդլայնել այն տնտեսական խորքերում՝ բռնագրավելով սառեցված ռուսական ակտիվները», – ասել է Օրբանը։ «Այս քայլը հավասարազոր է պատերազմի բացահայտ հայտարարման, որը կհանգեցնի ռուսական կողմից հակահարվածի»։
Նրա մտերիմ դաշնակիցը՝ Սլովակիայի նախագահ Ռոբերտ Ֆիցոն, խոստացել է դեմ լինել Կիևին տրամադրվող ցանկացած նոր ռազմական օգնության։ Սակայն Ֆիցոն պատրաստ է նոր միջոցներ հատկացնել Ուկրաինայի հետպատերազմյան վերակառուցմանը և ԵՄ-ին անդամակցելու նրա հայտի առաջխաղացմանը, որը Օրբանը վետո է դրել։
«Եթե Արևմտյան Եվրոպայի համար ռուսի կամ ուկրաինացու կյանքը ոչինչ արժե, ես չեմ ուզում լինել նման Արևմտյան Եվրոպայի մաս», – ասել է Ֆիցոն՝ ԵՄ առաջնորդի կողմից հազվադեպ հայհոյանք օգտագործելով։
«Ես ոչինչ չեմ աջակցի, նույնիսկ եթե մենք ստիպված լինենք նստել Բրյուսելում մինչև Նոր տարի, ինչը կհանգեցնի Ուկրաինայի ռազմական ծախսերի աջակցությանը»։
Այսպիսով, ի՞նչ կարող է պատահել
Գագաթնաժողովին ընդառաջ թվաբանությունը գնալով ավելի բարդ է դառնում։
Տեխնիկապես, փոխհատուցման վարկը կարող է առաջ շարժվել որակյալ մեծամասնությամբ. առնվազն 16 անդամ պետություն, որոնք ներկայացնում են դաշինքի ընդհանուր բնակչության առնվազն 65%-ը։
Սա նշանակում է, որ վերոնշյալ յոթ սկեպտիկները՝ Բելգիան, Իտալիան, Բուլղարիան, Մալթան, Չեխիան, Հունգարիան և Սլովակիան, բավարար չեն ծրագիրը խափանելու համար։
«Երբ դուք աշխատում եք որակյալ մեծամասնությամբ, անդամ պետությունները շատ ավելի մեծ հետաքրքրություն ունեն միանալու հարցում, քանի որ կա ձայների մեծամասնությունից դուրս մնալու հավանականություն», – ասել է ավագ դիվանագետը։
«Սա չափազանց նուրբ և դժվար հարց է, և նման հարցերի շուրջ դուք միշտ ծայրահեղ ջանքեր եք գործադրում բոլոր անդամ պետությունների մտահոգությունները հաշվի առնելու համար։ Դա այն բանը չէ, որը դուք թեթևությամբ եք անում»։
Գերմանիայի, Իսպանիայի, Լեհաստանի, սկանդինավյան և բալթյան երկրների կողմից կողմ լինելու դեպքում, հակառակորդ խումբը կարիք կունենա Ֆրանսիայի՝ միակ ծանրքաշային ուժի, համար շրջադարձ կատարելու և դեմ դիրք գրավելու։ Սակայն կտրուկ «ոչ»-ը քիչ հավանական է՝ հաշվի առնելով Մակրոնի անձնական հանձնառությունը՝ ապահովելու Ուկրաինայի ճակատագիրը որպես ինքնիշխան և անկախ պետություն։
Ամեն դեպքում, դիվանագետներն ու պաշտոնյաները խոստովանում են, որ Դե Վևերի գլխից անկախ փոխհատուցման վարկի հաստատումը՝ իր բոլոր ռիսկերով և անորոշություններով, քաղաքականապես անկայուն կլինի։
«Առաջնորդները շատ լավ գիտակցում են Բելգիայի անհամաչափ խաղադրույքները փոխհատուցման վարկում, և դա հաշվի է առնվում», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
«Եթե իրատես լինենք, 27 երկրների թիվը հնարավոր չի լինի», – հավելել է պաշտոնյան՝ նկատի ունենալով Հունգարիային։ «Մենք հույս ունենք հնարավորինս մոտ լինել 26-ին»։
Եթե և՛ փոխհատուցման վարկը, և՛ համատեղ պարտքը անլուծելի լինեն, Հանձնաժողովին կխնդրեն մշակել ժամանակավոր ֆինանսական լուծում՝ Ուկրաինայի դեֆոլտը կանխելու համար։ Երկրին անհրաժեշտ է արտաքին օգնության նոր ներարկում արդեն ապրիլին, ուստի ժամանակը արագ է անցնում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու համար փոխհատուցման վարկը նույնքան վերաբերում է ֆինանսներին, որքան հաշվետվողականությանը։
«Սառեցված ակտիվները, հավանաբար, կարող են հավասարակշռել որոշ երկրներում որոշակի կրճատումներ։ Որովհետև սա իսկապես լուրջ աջակցություն կլիներ։ Ես չեմ տեսնում, առանց այս աջակցության, Ուկրաինային ամուր, տնտեսապես ամուր պաշտպանելու հնարավորությունը», – զգուշացրել է Զելենսկին։
«Ես չեմ տեսնում, որ մենք կկարողանանք ծածկել նման դեֆիցիտը որոշ անորոշ այլընտրանքներով կամ անորոշ խոստումներով»։
