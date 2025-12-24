Դեկտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Դժվարություններից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ովքեր …

Նրանք, ովքեր սովոր չեն զսպել իրենց զգացմունքները, կունենան բավականին դժվար օր։ Այն կարող է պահանջել լուրջ մոտեցում գործերին, նպատակներին հասնելու հետևողական առաջընթաց և բարդ խնդիրների լուծում։
Դժվարություններից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ովքեր միշտ զգուշավոր են, չեն շտապում գործերում և հույսը դնում են միայն առողջ բանականության վրա։ Այսպիսով, փորձեք չտրվել ազդակներին։
Շատ անհարմար պահերից և երկիմաստ իրավիճակներից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի, եթե նախապես մշակեք գործողությունների ծրագիր և փորձեք հետևել դրան ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ավելին, զգուշություն է խորհուրդ տրվում ֆինանսների և գույքի հետ կապված բոլոր հարցերում։ Մի շտապեք գնումներ կատարել, մի շռայլեք զվարճանքի վրա, պարտք մի տվեք անծանոթներին կամ գոնե համոզվեք, որ ունեք անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
Ուղևորություններ պլանավորողները կարող են ուշացումներ ունենալ։ Հնարավոր են նաև փոքր խնդիրներ։ Դրանք լուրջ հետևանքներ չեն ունենա, բայց կարող են ժամանակավորապես փչացնել ձեր տրամադրությունը։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Ինչ էլ որ պլանավորեք, մի շտապեք։ Համբերատար եղեք և սպասեք բարենպաստ հանգամանքների։ Սա կխնայի ձեր էներգիան և ուժը՝ խուսափելով բազմաթիվ լարված պահերից և հիասթափություններից։ Մի շտապեցրեք նաև ուրիշներին. օրը շատ ավելի հաճելի կլինի, եթե բոլորը առաջ շարժվեն հարմարավետ տեմպով։
Առավոտը համեմատաբար հանգիստ կլինի, բայց օրվա կեսին կարող են տեղի ունենալ անսպասելի իրադարձություններ, որոնք Խոյերին կստիպեն անհանգստանալ։ Այս հույզերի հետ գլուխ հանելը դժվար կլինի. զգույշ եղեք, որ ձեզ մոտ գտնվող որևէ մեկը չհայտնվի խաչաձև կրակի մեջ։ Լավագույնն է այս ընթացքում որևէ կարևոր որոշում չկայացնել, հատկապես երկարաժամկետ հետևանքներ ունեցողները։ Ընդհանուր առմամբ, օգտակար է կարճատև ընդմիջում անել, կարգավորել ձեր մտքերն ու զգացմունքները, և այդ ժամանակ պարզ կդառնա, թե որտեղ գնալ հաջորդը։
Երեկոն ավելի հաճելի կլինի, հատկապես Խոյերի համար, ովքեր որևէ հատուկ պլաններ չեն կազմի։ Սա լավ ժամանակ է հանգիստ հանգստի համար՝ ձեզ իսկապես սիրող և միշտ պատրաստ ձեզ աջակցելու մարդկանց ընկերակցությամբ։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Մի կողմ դրեք կեղծ համեստությունը և երախտագիտությամբ ընդունեք հաճոյախոսությունները. այսօր դրանք շատ կլինեն: Մարդիկ, ովքեր երկար ժամանակ թերագնահատել են ձեզ, վերջապես կհասկանան, թե որքան սխալ էին և կփորձեն ցույց տալ ձեզ, որ այժմ իսկապես հասկանում են ձեր արժեքը: Հնարավոր է, որ մեկը, որի բաժանումը մի ժամանակ մեծ ցավ է պատճառել ձեզ, փորձի վերականգնել հարաբերությունները: Մի շտապեք փոխադարձության հարցում. նախ մտածեք, թե արդյոք ցանկանում եք այս հարաբերություններին ևս մեկ հնարավորություն տալ:
Ցուլերը, ովքեր այսօր որոշում են ինչ-որ մեկի հետ խոսել աշխատանքի, բիզնեսի զարգացման կամ ֆինանսական հարցերի մասին, կստանան գերազանց խորհուրդներ և արժեքավոր տեղեկատվություն: Սա նաև լավ օր է պոտենցիալ գործատուների կամ գործընկերների հետ ոչ պաշտոնական շփման համար:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Ձանձրանալու ժամանակ չկա. օրը կբերի բազմաթիվ հետաքրքիր իրադարձություններ, ինչպես նաև նորություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել: Հնարավոր է՝ ստիպված լինեք հրաժարվել հին ծրագրերից և մտածել ինչ-որ բոլորովին նոր բան: Դուք լավ կհաղթահարեք այս խնդիրը, եթե ուշադիր լսեք ձեր ինտուիցիային, այլ ոչ թե արտաքին խորհուրդներին։
Հիշե՛ք, առաջին տպավորությանը չպետք է վստահել: Հետևաբար, նախքան որևէ կարևոր գործողություն ձեռնարկելը, ուսումնասիրեք իրավիճակը և փորձեք հավաքել որքան հնարավոր է շատ տեղեկատվություն: Երկվորյակները, որոնք հույս ունեն կենտրոնանալ հատկապես կարևոր նպատակին հասնելու վրա, պետք է համբերատար լինեն, քանի որ ուշացումները բավականին հավանական են։
Ձեզ ամենամոտ մարդկանց հետ հարաբերությունները կարող են դժվար լինել: Նախկինում առկա անհամաձայնությունները կարող են սրվել այսօր, եթե չաշխատեք հարթել և կարգավորել իրավիճակը: Փորձեք չտալ ձեր սիրելիին խանդի և կասկածի պատճառ. դրանց ազդեցությունը ձեր հարաբերությունների վրա այսօր հատկապես կործանարար կլինի:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Հրաշալի օր է հարմարավետ ռիթմը պահպանելու և բաց թողնելու մասին չմտահոգվելու համար։ Դուք բավարար էներգիա կունենաք ձեր տան և ընտանիքի համար կարևոր գործեր կատարելու համար՝ առանց մեծ ջանքեր գործադրելու։ Եթե որոշ տնային գործեր հետաձգել եք, հիմա ժամանակն է արագորեն դրանցով զբաղվելու։ Օրինակ՝ ձեր խառնաշփոթը կարգավորելու, փաստաթղթերը կազմակերպելու, գնումները պլանավորելու կամ Նոր տարուց առաջ անելիքների ցուցակ կազմելու համար։
Սիրելիների հետ հարաբերությունները կլինեն ներդաշնակ և ջերմ։ Նույնիսկ եթե մանր անհամաձայնություններ առաջանան, դուք կկարողանաք հանգիստ բանակցել՝ պահպանելով փոխադարձ հարգանքը և լավ տրամադրությունը։ Շաբաթ օրը հիանալի է ժամադրության կամ պարզապես միասին գեղեցիկ երեկո անցկացնելու համար. հեշտ է մտածել անսովոր զբաղմունքի մասին, առօրյա կյանքին ռոմանտիկայի երանգ ավելացնել կամ առանց որևէ ակնհայտ պատճառի փոքրիկ տոնակատարություն կազմակերպել։
Դուք լավ կզգաք, եթե փորձեք խուսափել գերլարվածությունից։ Եթե ճանապարհորդություն եք պլանավորում, հիշեք, որ լուրջ խնդիրների հավանականությունը բարձր է։ Այնուամենայնիվ, չպետք է անհանգստանաք որևէ խոշոր խնդրի համար։ Զգույշ լինելը կօգնի ձեզ խուսափել տհաճ մանրուքներից և պահպանել ձեր հանգստյան օրերի հաճելի տպավորությունը։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Մի՛ փորձեք շեղվել ընթացքից. որքան ակտիվ լինեք, այնքան շատ բանի կհասնեք։ Դուք հնարավորություն կունենաք լուծել բարդ խնդիրներ, հասնել կարևոր համաձայնությունների, ստորագրել փաստաթղթեր կամ քննարկել համատեղ նախագծի մանրամասները. ավելի լավ է չհետաձգել այն։ Չնայած դուք պետք է արագ գործեք, կձգտեք ուշադրություն դարձնել մանրամասներին՝ խուսափելու համար բաց թողնելուց այն, ինչը կարող է հետագայում կարևոր լինել։ Մի՛ անհանգստացեք մրցակիցների և մրցակիցների համար. դուք արագ կանցնեք նրանցից առաջ, եթե նախաձեռնություն ցուցաբերեք և վստահ լինեք։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Հեշտ չի լինի հասկանալ, թե որ առաջադրանքներն են պահանջում ձեր ուշադրությունը հենց հիմա, և որոնք կարող են սպասել։ Մի շտապեք ամեն ինչ միանգամից անել։ Հանգստացեք՝ իրավիճակը օբյեկտիվորեն գնահատելու և պարզելու համար, թե ինչն է կարևոր ձեզ համար անձամբ և ինչն է ավելի շատ հետաքրքրում ուրիշներին։
Լավագույնն է դժվար և լուրջ զրույցները հետաձգել մինչև կեսօր։ Սա լավ ժամանակ է ծրագրեր քննարկելու և ռազմավարություն մշակելու համար։ Դուք չեք ցանկանա կայացնել ինքնաբուխ որոշումներ, որոնք կարող են գայթակղիչ թվալ, բայց միայն ավելի շատ դժվարություններ կբերեն, քան օգուտներ։
Մի շտապեք գնումների վերաբերյալ որոշումներ կայացնել։ Մինչև որևէ գործարքի համաձայնվելը, ընդմիջում վերցրեք և խորհրդակցեք նրանց հետ, որոնց կարծիքին վստահում եք։ Հատկապես օգտակար կարող է լինել ձեզանից մեծ կամ ավելի մեծ կենսափորձ ունեցող մեկի տեսակետը։
Սիրելիների հետ հարաբերությունները ներդաշնակ կզարգանան, եթե չանտեսեք ձեր հույզերը։ Եթե ինչ-որ բան անհանգստացնում կամ անհանգստացնում է ձեզ, լավագույնն է չմեկուսանալ, այլ հանգիստ քննարկել այն սիրելիի հետ։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Ժամանակն է փոփոխության, մի բանի, որի համար դուք, թերևս, վաղուց եք մտավորապես պատրաստվել։ Սա լավ օր է օբյեկտիվորեն գնահատելու ձեր կյանքն ամբողջությամբ, պարզելու, թե ինչից եք գոհ, ինչից կցանկանայիք բարելավել և ինչից ազատվելու ժամանակն է։ Ձեր ինտուիցիան ձեզ կասի, թե որ ուղղությամբ պետք է շարժվել հաջորդը, և շատ որոշումներ, կարծես, բնականաբար կգան։ Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ ավելի լավ է գործել աստիճանաբար և չփորձել ամեն ինչ միանգամից փոխել։
Այսօր շատ Կշեռքների համար կարևոր կլինի ընտանիքի և այլ սիրելիների հետ շփումը։ Հավանական են հաճելի նորություններ և ուշադրության անսպասելի նշաններ։ Սա նաև լավ օր է նամակագրելու նրանց, ում հետ որոշ ժամանակ չեք խոսել, և այցելելու նրանց, ովքեր կարոտում են ձեզ։ Փոխադարձ աջակցությունն ու ուշադրությունը ձեզ վստահություն կհաղորդեն։
Կշեռքները, ովքեր բաց են նոր մարդկանց հետ հանդիպելու համար, այսօր կարող են ակնկալել հետաքրքիր հանդիպումներ։ Հիմա սկսվող հարաբերությունները կարող են զարգանալ անսովոր ձևով, բայց դա չի խանգարի դրանց դառնալ իսկապես իմաստալից։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Ժամանակն է խոսել կարևոր բաների մասին: Ձեր շրջապատի մարդիկ ուշադիր կլսեն ձեր կարծիքները, պատրաստ կլինեն արձագանքել ձեր առաջարկներին և չեն անտեսի ձեր գաղափարներն ու մեկնաբանությունները: Սիրելիների հետ հանգիստ, անկեղծ զրույցը կօգնի պարզաբանել կարևոր հարցերը, համաձայնեցնել համատեղ ծրագրերը և թեթևացնել կուտակված լարվածությունը: Հիմա ձեզ համար սովորականից ավելի հեշտ կլինի գտնել ճիշտ բառերը և բացատրել ձեր դիրքորոշումը՝ առանց որևէ մեկին վիրավորելու։
Ընկերների հետ հանդիպումները, ընտանեկան զբոսանքները և սիրելիների համար փոքրիկ երեկույթները լավ կանցնեն: Երեկոն ջերմ ընկերակցությամբ, որտեղ ձեզ կընդունեն այնպիսին, ինչպիսին կաք, ձեզ անվտանգության զգացում կտա և կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը։
Հնարավոր են նաև հաճելի ծանոթություններ: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք դժկամություն զգալ շարունակել շփվել նույնիսկ նրանց հետ, ում գրավիչ եք համարել: Լսեք ձեր ինտուիցիային և մի ստիպեք ինքներդ ձեզ անել այն, ինչ չեք ուզում անել։
Օրվա հուզական ֆոնը կլինի հանգիստ և դրական: Այնուամենայնիվ, կարևոր է չչափազանց ծանրաբեռնվել. երկար զրույցները, միջոցառումները և ուղևորությունները կարող են աննկատելիորեն սպառել ձեր էներգիան: Եթե զգաք թեթևակի հոգնածություն կամ գրգռվածություն, ընդմիջում վերցրեք հանգստանալու համար:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Ժամանակն է հիշել անավարտ գործերի և չլուծված խնդիրների մասին: Սա հիանալի օր է երկար ժամանակ հետաձգած գործերով զբաղվելու համար: Փորձեք ամեն ինչ մենակ չանել: Ներգրավեք ընտանիքի անդամներին և բաժանեք պարտականությունները, որպեսզի ոչ ոք իրեն ծանրաբեռնված չզգա: Կխուսափեն վեճերից և դժգոհություններից, աշխատանքն ավելի արագ կընթանա, և դուք կարող եք նաև քննարկել տնային հարցերը և կիսվել լուծումներով:
Ամենափոքր Աղեղնավորները կարող են հաղորդակցման դժվարություններ ունենալ իրենց արագ տրամադրության և իրենց զգացմունքները վերահսկելու անկարողության պատճառով: Կծու դիտողությունը, որը արվել է պահի թեժ պահին, կարող է փչացնել բոլորի տրամադրությունը: Այնուամենայնիվ, եթե անմիջապես ներողություն խնդրեք և փորձեք շտկել իրավիճակը, տհաճ հետհամ չի լինի: Ամեն դեպքում, խուսափեք երկիմաստ կատակներից, քանի որ կա վտանգ, որ նրանք սխալ կհասկանան:
Այսօր դուք հատկապես զգայուն կլինեք ձեր շուրջը կատարվող ամեն ինչի նկատմամբ՝ նկատելով մանրամասներ, որոնք կարող է չնկատած լինեք մեկ այլ օր: Դուք ավելի լավ կզգաք, եթե ժամանակ հատկացնեք հանգիստ գործունեությանը և հաճելի, ոգեշնչող ծեսերին: Խուսափեք գերծանրաբեռնվածությունից և մի՛ գերծանրաբեռնեք ձեր գրաֆիկը՝ ժամանակ հատկացրեք հանգստին:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Եթե առավոտից լուրջ մտածելակերպ ունենաք, մի՛ ծույլացեք և հետևողականորեն գործեք, կարող եք գերազանց արդյունքների հասնել բազմաթիվ ձեռնարկումներում: Դուք կկարողանաք լուծել վաղուց հետաձգված առաջադրանքներ՝ համարելով դրանք տհաճ կամ չափազանց դժվար: Այսօր դրանք մեծ ջանքեր չեն պահանջի, եթե խուսափեք աննշան բաների համար նյարդայնանալուց կամ խուճապի մատնվելուց, եթե ինչ-որ բան այնպես չգնա:
Որոշ Այծեղջյուրներ ստիպված կլինեն շփվել այն մարդկանց հետ, որոնց հետ դժվար է լեզու գտնել: Դուք կարող եք խուսափել բազմաթիվ տհաճ հույզերից, եթե փորձեք պահպանել հեռավորությունը, քաղաքավարի վարվել և չընդունել անհիմն քննադատությունը սրտին մոտ:
Բայց կա նաև հնարավորություն ստանալ լիովին անսպասելի աջակցություն: Մարդիկ, որոնց հետ նախկինում շփվել եք միայն պաշտոնական առիթներով կամ ողջունել եք անցողիկ, կարող են օգնություն առաջարկել հենց այն ժամանակ, երբ դրա կարիքն ունեք: Սա կարող է լինել բարեկամության կամ սիրային հարաբերությունների սկիզբ:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրվա ընթացքում կարող են առաջանալ մանր խնդիրներ, բայց դուք ստիպված չեք լինի դրանց հետ մենակ զբաղվել: Շուրջը կլինեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ կլինեն աջակցել ձեզ, խորհուրդներ տալ և ստանձնել որոշ պարտականություններ: Եթե թույլ տաք ուրիշներին մասնակցել ձեր գործերին, ամեն ինչ արագ կլուծվի: Մյուս մարդկանց գաղափարները կարող են հատկապես օգտակար լինել: Այսպիսով, լսեք խորհուրդները և մի մերժեք սկզբում անսովոր թվացող առաջարկները, քանի որ որոշները կարող են իսկապես հաջողակ լինել։
Դուք հնարավորություն կունենաք հաճելի ծանոթություններ հաստատել հասարակական միջոցառումների և ոչ պաշտոնական հավաքույթների ժամանակ: Անկեղծ զրույցը կարող է հանգեցնել արդյունավետ համագործակցության, երկարատև բարեկամության կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների։
Ջրհոսները, ովքեր երկար ժամանակ միասին են, այսօր կշահեն իրենց սիրելիի հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնելուց: Միավորելով ուժերը՝ դուք կկարողանաք ավելին անել, քան կարող էիք անել միայնակ, և չեք հոգնի շփումից, ընդհակառակը, կլիցքավորվեք։
Այս զբաղված օրը կարևոր է հիշել կարճատև ընդմիջումներ անել. մի քանի րոպե լռությունը, մի բաժակ թեյը կամ կարճատև զբոսանքը կօգնեն վերականգնել ձեր ներքին հավասարակշռությունը:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Առավոտյանից դրական տրամադրություն ունեցեք։ Սա բավարար կլինի հաջող շաբաթ օր ապահովելու համար։ Եթե դժվարություններ առաջանան, դուք դրանք չափազանց չեք դրամատիզացնի, ինչը մեծ առավելություն կլինի։ Մինչ մյուսները անհանգստանում և տատանվում են, դուք գործողություններ կձեռնարկեք, կգտնեք բոլոր խոչընդոտները հաղթահարելու միջոց և ձեր վաղուց պլանավորված նախագծերն ավարտին կհասցնեք։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ բան ըստ ծրագրի չի ընթանա, դուք արագ կհաղթահարեք իրավիճակը։
Կարող եք ոչ պաշտոնական հանդիպում անցկացնել գործընկերների հետ, գաղափարներ փոխանակել կամ մոտ ապագայի ծրագրեր ուրվագծել։ Դուք լավ տպավորություն կթողնեք նրանց վրա, ովքեր նախկինում զգուշանում էին ձեզանից։ Ճանապարհորդությունները, նույնիսկ կարճատև, հաջող կլինեն։ Բնապատկերի փոփոխությունը կօգնի ձեզ խուսափել առօրյայից և հետաքրքիր մտքեր առաջացնել։
Կեսօրին հնարավոր են մանր հիասթափություններ, անհաջող գնումներ և ընտանեկան անհամաձայնություններ։ Կարևոր է հիշել, որ սրանք մանր խնդիրներ են, այլ ոչ թե ճակատագրի մեծ հարվածներ։ Մի թողեք, որ դրանք փչացնեն ձեր տրամադրությունը։ Բացի այդ, մոտակայքում կլինեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են աջակցել ձեզ խոսքերով, գործերով կամ պարզապես իրենց ներկայությամբ։
