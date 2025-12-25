25/12/2025

ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան սահմանափակվելու է միայն Երևան այցով

infomitk@gmail.com 25/12/2025 1 min read

Քանի որ թեման ակտուալ է, ներկայացնեմ մի քանի պատմական փաստ։ Նախորդ գրառումս բացելով նշեմ, որ տարածաշրջան ԱՄՆ նախագահներից այցելել է միայն Ջորջ Բուշ կրտսերը՝ Վրաստան։

Իսկ ԱՄՆ փոխնախագահներից տարածաշրջան այցելել է միայն Մայք Փենսը՝ Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում, էլի Վրաստան: Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը:

«Հատկանշական է նաև, որ փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ն դեսպան չի ունենալու: Բոլոր երեք երկրում էլ դեսպանները դեռ նշանակված չեն լինելու, ամենատարբեր պատճառներով: Սա նույնպես աննախադեպ բան է:

Ի դեպ, այս պահի իմ տեղեկություներով ամերիկացի պաշտոնյան դեռևս չի պլանավորել այցելել տարածաշրջանային այլ պետություններ և սահմանափակվելու է միայն Երևան այցով»,- գրել է նա:

Նշենք, որ ըստ մամուլի տեղեկությունների, փետրվարին Հայաստան է այցելելու ԱՄՆ փոխնախագահ Դի Ջեյ Վենսը։ ԱԳՆ–ից ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել են այս տեղեկությունը՝ նշելով, որ իրենց այցերի մասին կտեղեկացնեն։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ հանգուցյալ պատգամավորի կինը՝ ԱԺ պատգամավորի թեկնածու է․ Լուսանկար

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար էր տեղի ունեցել Լոռու մարզում, բեռնատարը դեպքի վայրից դիմել է փախուստի․ Լուսանկար

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարորդը վրաերթի է ենթարկել փողոցը թույլատրելի հատվածով անցնող 3 անչափահաս քույրերի․ Լուսանկար

25/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ հանգուցյալ պատգամավորի կինը՝ ԱԺ պատգամավորի թեկնածու է․ Լուսանկար

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շողակաթ հեռուստաընկերությունը փակում են քաղաքական նպատակներով

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացահայտվել է նոր զանգերի կենտրոն, առգրավվել է 80 000 դոլար․ Լուսանկար

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան սահմանափակվելու է միայն Երևան այցով

25/12/2025 infomitk@gmail.com