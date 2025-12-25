ՔՊ հանգուցյալ պատգամավորի կինը՝ ԱԺ պատգամավորի թեկնածու է․ Լուսանկար

2026 թվականի ընտրություններին պատգամավորության թեկնածություն է ներկայացրել նաեւ Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության նախկին պատգամավոր Մաթևոս Ասատրյանի կինը՝ Կարինե Գեւորգյանը։
Հիշեցնենք, որ 38-ամյա պատգամավորը 2023-ին իր տանը հանկարծամահ է եղել։ Նրա տիկնոջը ՔՊ վարչությունը օրերս գրանցել է պատգամավորության թեկնածու։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան սահմանափակվելու է միայն Երևան այցով
Ավտովթար էր տեղի ունեցել Լոռու մարզում, բեռնատարը դեպքի վայրից դիմել է փախուստի․ Լուսանկար
Վարորդը վրաերթի է ենթարկել փողոցը թույլատրելի հատվածով անցնող 3 անչափահաս քույրերի․ Լուսանկար