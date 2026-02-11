Եվրոպական խորհրդարանը բացում է ճանապարհը ապաստան հայցողներին այլ երկրներ տեղափոխելու համար

Եվրոպական խորհրդարանի կողմից հաստատված օրենսդրական փոփոխությունը թույլ կտա ԵՄ պետություններին ապաստան հայցողներին ուղարկել այն երկրներ, որոնց հետ նրանք կապ չունեն։
Եվրոպական խորհրդարանը երեքշաբթի օրը հաստատեց օրենսդրական փոփոխություն, որը կարող է թույլ տալ, որ Եվրոպական Միություն ժամանող ապաստան հայցողները տեղափոխվեն այլ երկրներ, նախքան նրանց դիմումների մշակումը։
Ապաստանի ընթացակարգի կանոնակարգում (APR) ներառված «անվտանգ երրորդ երկիր» հասկացության փոփոխությունը վերացրեց դիմորդի և տեղափոխման երկրի միջև կապի պահանջը՝ թույլ տալով ազգային իշխանություններին տեղափոխել մարդկանց այն երկրներ, որտեղ նրանք երբեք չեն եղել։
Սա ճանապարհ է հարթում ԵՄ պետությունների և օտարերկրյա կառավարությունների միջև համաձայնագրի համար, որտեղ նրանք ընդունում են Եվրոպայից միգրանտներ՝ գումարի դիմաց, նման այն սխեմային, որը նախորդ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը կիրառել էր Ռուանդայի հետ։
Մեծ Բրիտանիայի գերագույն դատարանը արգելափակեց նախագիծը, իսկ ներկայիս կառավարությունը այն ամբողջությամբ չեղարկեց։
ԵՄ կանոնակարգն այժմ սահմանում է, որ ապաստան հայցողները կարող են տեղափոխվել աշխարհի գրեթե ցանկացած երկիր, եթե ԵՄ անդամ պետության հետ կնքված է համաձայնագիր կամ պայմանավորվածություն, և որ երկիրը համարվում է «անվտանգ», ինչը նշանակում է, որ այնտեղ միջազգային պաշտպանություն փնտրող անձը կվերաբերվի «միջազգային չափանիշներին» համապատասխան։
Երաշխիքները ներառում են ապաստան հայցողների պաշտպանությունը հետապնդումներից և լուրջ վնասներից, չվերադարձնելու սկզբունքի հարգումը, Ժնևի փախստականների մասին կոնվենցիայի շրջանակներում արդյունավետ պաշտպանություն ստանալու հնարավորությունը և գործող ապաստանի համակարգի հասանելիությունը՝ բնակության իրավունքից բացի, կրթության և աշխատանքի թույլտվությունների տրամադրմամբ։
Այս նոր դրույթը չի կիրառվի անչափահասների նկատմամբ, որոնց ապաստանի դիմումները դեռևս կգնահատվեն եվրոպական երկրների կամ այն երկրների կողմից, որոնց հետ նրանք կապ ունեն կամ որոնց միջոցով անցել են։
«Այս քվեարկությունը թույլ կտա ԵՄ անդամ պետություններին իրականում օգտագործել երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը նախկինում եղածից տարբեր ձևով», – ասաց գերմանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լենա Դյուպոնը, որը գործի զեկուցողն է, պնդելով, որ փոփոխությունը համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և կխուսափի ապաստանի հայցերի երկար ժամանակով եվրոպական երկրների ապաստանի համակարգում շրջանառությունից։
Խորհրդարանը բաժանվում է
Փոփոխությունը հաստատվել է Եվրախորհրդարանի կողմից 396 կողմ, 226 դեմ և 30 ձեռնպահ ձայներով։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ) համագործակցել է աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականների (ECR) և ծայրահեղ աջակողմյան «Եվրոպայի հայրենասերներ» (PfE) և «Սուվերեն ազգերի Եվրոպա» (ESN) կուսակցությունների հետ՝ օրինագիծն ընդունելու համար։ Մյուս կողմից, սոցիալիստներն ու դեմոկրատները (S&D) և «Renew Europe» կուսակցությունը հիմնականում դեմ են քվեարկել, մի քանիսը հեռացել են։
Քվեարկությունը, այսպիսով, բաժանել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովին աջակցող խորհրդարանական դաշինքը, մի օրինագիծ, որը դրսևորվել է այս օրենսդիր մարմնի միգրացիայի հետ կապված գրեթե բոլոր գործերում։
Որոշ ձախակողմյան և լիբերալ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ նույնիսկ հայտարարել են «փոքրամասնության դիրքորոշում», որը նոր անվտանգ երրորդ երկրի հայեցակարգը համարում է «հատկապես խնդրահարույց», պնդելով, որ կապի չափանիշի վերացումը կստեղծի «երրորդ երկրների կողմից գործիքավորման ռիսկ»։
«Ցանկացած երկիր, որը ցանկանում է որոշակի գումար, պատրաստ կլինի ընդունել այս տեսակի համաձայնագիրը կամ պայմանավորվածությունը [ԵՄ պետությունների հետ]: Մենք արդեն տեսել ենք, թե ինչ է պատահում, երբ այս երրորդ երկրները ավելին են ուզում: Նրանք շանտաժի են ենթարկում Եվրոպային», – ասել է Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Սեսիլիա Ստրադան։
Նա պնդել է, որ օրենսդրական փոփոխությունը «լավ գաղափար չէ ոչ միայն ապաստան փնտրողների հիմնարար իրավունքների, այլև մեր ժողովրդավարությունների համար»։
Նմանատիպ մտահոգություններ են բարձրացրել նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները: Փախստականների և աքսորյալների հարցերով եվրոպական խորհուրդը (ECRE) գնահատում է, որ ապաստան փնտրողների համար երրորդ երկրներում համարժեք պաշտպանություն ստանալու հնարավորությունները կասկածելի են, և որ նոր օրենսդրությունը մեծացնում է ռիսկերը խոցելի խմբերի, ինչպիսիք են բռնության զոհերի և ԼԳԲՏՔ+ անձանց համար։
ECRE-ն նաև քննադատել է նոր կանոնակարգում ներառված բողոքարկումների ավտոմատ կասեցման ազդեցության վերացումը՝ ասելով, որ դա կարող է հանգեցնել նրան, որ մարդիկ տեղափոխվեն ԵՄ-ից դուրս, նախքան դատարանը կուսումնասիրի, թե արդյոք օրենքը ճիշտ է կիրառվել, թե ոչ։
Երեքշաբթի օրը խորհրդարանը նաև հաստատել է ապաստանի նպատակով ԵՄ-ի «անվտանգ ծագման երկրների» առաջին ցանկը։ Այն ներառում է Բանգլադեշը, Կոլումբիան, Եգիպտոսը, Հնդկաստանը, Կոսովոն, Մարոկկոն և Թունիսը, գումարած ԵՄ-ին անդամակցելու բոլոր թեկնածու երկրները, բացառությամբ Ուկրաինայի։
«Անվտանգ ծագման երկրի» հայեցակարգը տարբերվում է «անվտանգ երրորդ երկրի» հայեցակարգից, բայց այն նաև նախատեսված է Եվրոպայում ապաստանի տրամադրման գործընթացը արագացնելու համար։
ԵՄ օրենսդրության համաձայն, «անվտանգ ծագման երկիր» համարվող պետություններից մեկի քաղաքացի հանդիսացող միգրանտների դիմումները կգնահատվեն արագացված ընթացակարգերով։
